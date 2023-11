[株式会社ハシートップイン / Hashy]

かわいいスポンジ・ボブと一緒にお風呂で遊びませんか?







株式会社ハシートップイン(本社所在地:東京都墨田区、代表取締役:橋本貴裕)では、2023年11月中旬より、大人気「CHAPOON」バスぐるみシリーズから「スポンジ・ボブ」を発売中です。





◆お風呂で遊べるぬいぐるみです★

中には錆びないプラ製の鈴が入っているので、鈴を鳴らしてを楽しむこともできます♪



◆泡立ち抜群でボディスポンジとしても使用できます!

乾きやすいメッシュ素材で、使用後は紐がついているので干すこともできます!!





●商品概要

バスぐるみ (スポンジ・ボブ)

https://www.hashy-topin.com/product.php?id=409

品番:SB-3457



本体サイズ:W115×D100×H200(mm)



パッケージサイズ:W105×D109×H145(mm)



材質:本体・タグ:ポリエステル / シリコーン、紐:ナイロン、鈴:PS



販売価格:1,650円/税込





●発信元

ハシートップイン公式EC:https://www.hashy-topin.com/



全国 大手雑貨専門店、量販店 など





●商品に関するお問合せ

https://www.hashy-topin.com/(株式会社ハシートップイン)









(C) 2023 Viacom International Inc. Created by Stephen Hillenburg.



