[株式会社シンビジャパン]

12月28日(木)-1月10日(水)渋谷スクランブルスクエア 6F+Q(プラスク)ビューティー Event Stage 6A 期間限定オープン!年末年始のHAPPY BAG限定販売



株式会社シンビジャパン(代表取締役 沈 載哲 シム ゼチョル)は渋谷スクランブルスクエア 6F+Q(プラスク)ビューティー Event Stage 6Aにて、ABOUT TONE(アバウトトーン)のポップアップストアを開催致します。今回のポップアップでは、ABOUT TONE(アバウトトーン)の人気商品を集めた福袋HAPPY SETをはじめ、ベースアイテムのパウダーパクトから新商品のリターントゥーベーシックシャドウパレットまで、様々な商品の販売を予定しております。









ABOUT TONE(アバウトトーン)について







自分を表現する一番自分らしい方法MAKE-UPビューティーに正解はない。

私の新しい魅力にFOCUS ON MEナチュラルさから大胆な華やかさまで、

あなたが望むメイクアップになるようにサポートするメイクブランドです。

公式Instagram:https://www.instagram.com/about___tone_jp/



1.CLEAN INGREDIENT:22 NONO-LOST

ABOUT TONE(アバウト トーン)は、クリーンな化粧品、低刺激な商品開発を目指します。6商品とも肌刺激テスト済み(※すべての方に肌刺激が出ないというわけではありません。)



2.CLUERTY-FREE:Love Animals

人類と自然を愛するこことで動物を害しません。

(PETE認証/品目別韓国ヴィーガン認証実施)



3.ECO-FRENDLY:Eco-As-Possible Packaging

私たちができる最善を尽くし、地球を考えるブランドになるために努力をします。

(FSC認定紙類使用、大豆油印刷)



私たちは未来のためにCLEANな環境を作り、すべての人に肯定的な変化をもたらせるよう努力します。





POPUP最大特徴 福袋HAPPY SETを数量限定で発売 *なくなり次第終了







アバウトトーンの人気商品のパウダーパクトをはじめとしたハッピーセット 販売価格5,643円(税込)

詳細)

1)グローパウダーパクト

2)ブラーパウダーパクトライトNO2

3)リターントゥベーシックアイシャドウ01

4)オーマイグリッターホップ01 スタナー

5)ポーチ

会期中のご購入者特典





・全員購入プレゼント トートーンアップ日焼け止めクリームサンプル

・2点以上お買い上げのお客様にオリジナルポーチをプレゼント





オススメアイテム ブラーパウダーパクト(3colors)/ 販売価格1,000円(税込)





欠点なくなめらかに凹凸を隠す肌演出で肌にフィルターをかけたように演出するパウダーパクト

3カラー展開:





価格:1,100円(税込)

内容量:9g

肌にぴったりフィットし、細かい粒子が肌の凹凸をなめらかにカバー。肌にフィルターをかけたような、毛穴レスな肌見せが叶う美肌パウダーです。



ブラーパウダーパクト01フェア

明るめのオークルカラー。色白さんや肌をトーンアップさせたいときにぴったりのカラーです。



ブラーパウダーパクト02ライト

中間色のパウダー。色選びに迷ったら、日本人の肌色に合いやすい02ライトがおすすめです。



ブラーパウダーパクト03ナチュラル

やや濃いめのオークルカラー。デコルテと自然になじませたい方や、健康的な肌色を演出したい方におすすめのカラーです。

オーマイグリッターポップ(3colors)/ 販売価格1,980円(税込)





私の中のもう一人の私を発見する。

SHOW YOUR GLITTER POP PERSONALITY

華やかさから清純さまで多彩なメイクにポイントで輝きを与えるグリッターパレット。弾力のあるしっとりとしたゼリーバームテクスチャーのシャドウがレイヤリングするほどパール感が蘇り、パールとオイルを絶妙にミキシングし、目元にやさしく薄く密着し、長く輝きを保ちます。



6色ラメアイパレット。鮮やかで多彩なグリッターメイクアップを演出します。





【COLOUR】

01: OH:STUNNER(オー : スタナー)

柔らかさの中に秘めた大胆なミュートブラウン

クラシックルックを演出, ブラウンソリチュード



02:MY:FAIRY(マイ: フェアリー)

キャニオンに冒険的なブリックオレンジを加えたトレンド溢れる 洗練されたカラー。

ブリックオレンジの魅力広がるシエナブリック



03:OH:DREAMER(オー:ドリーマー)

紫色の夜明け新しい変化を与えるアッシュロッジモブ

上質なアッシュピンク、モーブオンレイク



リターントゥーベーシックシャドウパレット(3colors)/ 販売価格2,200円(税込)





捨て色のないデイリー陰影アイパレット。トーンに捉われないカラー構成で誰でも簡単に陰影メイクアップを演出します。



POINT.1 CASHMERE MATTE

滑らかなカシミヤマットなのにしっとりとしたタッチ感のパウダーが

染み込むように発色し長時間滑らかで鮮明に!



POINT.2 FIXING & COLORING

二重の溝やシワに溜まらず滑らかに高密着&高発色ピグメント



POINT.3 NEUTRAL COLOR

捨て色のないニュートラル陰影パレット





カラー展開





01 クラシック

ライトで雰囲気のあるクラシックムード

02 ソフト

ミュートでニュートラルなソフトムード

04 セリン

トーンダウンニュートラルモーヴ&ピンク



ポップアップ 概要





期間 :2023年12月28日(木)-1月10日(水)

営業時間 :10:00 ~ 21:00

営業時間等を変更する場合がございます。

詳細は渋谷スクランブルスクエアHP をご覧下さい。



会場:渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン6階 +Q(プラスク)ビューティー内

Event Stage 6A

住所 :〒150-6101 東京都渋谷区渋谷2 丁目24 番12 号



URL :https://www.tokyu-dept.co.jp/scsq/plusq_beauty/





………………………………

【年末年始の営業時間のご案内】

渋谷スクランブルスクエア 6F

+Q(プラスク)ビューティー

12月31日(日):18時閉店

1月1日(月): 休館

1月2日(火)、3日(水): 20時閉店

1月4日(木)~:通常営業

………………………………

【会社概要】

会社名: 株式会社 シンビジャパン 代表者: 代表取締役 沈 載哲(シム ゼチョル)

所在地: 東京都墨田区本所 4-13-4

設立日: 1995 年 12 月

事業内容: 1.化粧品の製造及び販売 2. 韓国化粧品・生活健康・美容雑貨の関連輸入及び

卸小売業 3. 輸出入業及びコンサルティング

【HP】http://shinbee-japan.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/shinbeejapan/

【公式ECサイト】

シンビ韓国モール:https://kankoku-select.shop

楽天公式市場 :https://www.rakuten.co.jp/kanryubijin/

【お客様からのお問い合わせ先】

TEL:0120-55-4894(平日 09:00∼18:00/土日・祝日休み)

E-mail:shop@shinbee-japan.com



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社シンビジャパン 広報マーケティングチーム 石原

E-mail: ishihara@shinbee-japan.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/29-16:46)