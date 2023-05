[株式会社heart relation]

5周年を記念した5つの仕掛けを施した「One Handle Bag」と「Vanity Pouch」のスペシャルな2種のアイテムにて同時発売



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は、5周年を記念した「Her lip to 5th Anniversary Book」(宝島社)を全国発売に先駆けて、2023年5月31日(水)正午頃よりAmazon他ネット書店にて予約販売を開始いたします。









<5周年を迎えるHer lip to。世界観を余すことなく詰め込んだブランド初のオフィシャルブックが完成>

Her lip toは2023年6月20日をもってブランド設立から5周年を迎えます。かねてよりHer lip toを支えてくださる皆様への感謝の気持ちを込めて、ブランド初のオフィシャルブック「Her lip to 5th Anniversary Book」を発売いたします。



全40ページに渡る誌面では、5周年を記念して撮り下ろしたスペシャルなシューティングを始め、ブランド設立から5年間の歩みや、Her lip toが変わらずに大切にしていること・想いを語ったプロデューサー小嶋陽菜のロングインタビューを綴り、ブランドの世界観を余すことなく詰め込んだ一冊が完成しました。





特別アイテムには、プロデューサー小嶋が監修した「One Handle Bag」と「Vanity Pouch」2種を展開。

Her lip toのシグネチャーカラーでもあるnude roseが日常にアクセントを添えるラインナップで、ファブリックや形・サイズなどのデザイン性だけでなく、5周年を記念した5つの収納ができる仕掛けを施し、機能性まで抜かりなくこだわりつくしたアイテムです。



2023年5月31日(水)正午頃よりAmazon他ネット書店にて予約開始いたします。



■商品詳細





「Her lip to 5th Anniversary Book Vanity Pouch ver.」

本体2,990円+10%税(税込価格3,289円)

サイズ(約):タテ19×ヨコ20×マチ10cm[最大]

https://www.amazon.co.jp/dp/4299044002

※購入ページは5月31(水)12:00頃に公開されます。







「Her lip to 5th Anniversary Book One Handle Bag ver.」

本体2,990円+10%税(税込価格3,289円)

サイズ(約):タテ34×ヨコ25×マチ7cm[最大]

https://www.amazon.co.jp/dp/4299044029

※購入ページは5月31(水)12:00頃に公開されます。



■発売日:2023年6月28日(水)より全国書店にて発売開始

■予約発売日:2023年5月31日(水)正午頃より

■販売場所:Amazon他ネット書店にて予約開始

※他、楽天ブックス、セブンネットショッピング、宝島チャンネルなどにて販売いたします。

※システムの都合上、カートが開く時間は多少前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※発売日は数日前後する可能性がございます

■発行元:株式会社宝島社



<Her lip to 5周年記念特設サイトがオープン>

https://product.herlipto.jp/5anniversary

5周年を記念した特設サイトがオープンいたしました。

皆様へ感謝の気持ちを込めて、これまでの足跡を一緒に振り返ると共に、今年のセレモニーを楽しんでいただけたらと思います…(ハート)





■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

小嶋陽菜がプロデューサーとなり、2018年に設立したライフスタイルブランド。2023年6月20日に5周年を迎えます。自身のファッションセンスを活かしたアパレルラインが好評を得た後、美容フリークでもある彼女がビューティーライン「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティー)」を発足。2022年7月にはHer lip toを展開するコンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」をオープンし、2022年9月にはランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」をローンチいたしました。



Her lip to



「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



“Her life is her art.”



小嶋陽菜がプロデュースする、

Her lip toはこの言葉が由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、

それがHer lip toです。



公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press



■その他ブランド一覧

Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://rosier-by-hlt.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数982万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



