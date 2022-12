[株式会社IGNITE]

7つの異なるテーマと共にヨガとジャーナリングで自分と向き合う1週間



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)が運営するIGNITE YOGA STUDIOは、毎日異なる7つのテーマと共に、ヨガとジャーナリングで自分とたっぷりと向き合うことができる年末スペシャルコンテンツを、2022年12月28日(水)~2023年1月3日(火)に配信いたします。







IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)はエドワーズ壽里が2017年より主宰するヨガプログラムです。ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。東京・原宿にスタジオを構える他、オンラインスタジオも運営。コロナ禍においてもインスタグラムでハワイよりヨガのライブ配信も行うなど、エドワーズ壽里のライフスタイルとともに多くの方に支持されています。



毎年ご好評をいただいている年末スペシャルコンテンツを2022年12月28日(水)~2023年1月3日(火)に配信することが決定いたしました。毎日異なる7つのテーマと共に、ヨガとジャーナリングで自分とたっぷりと向き合うことができるコンテンツとなっております。



そして、今年はジャーナリング専用のIGNITE YOGAオリジナルノート(※1)を数量限定で作成し、よりパワーアップ充実した内容でお届けいたします。「書く瞑想」とも呼ばれるジャーナリング。自分が思い浮かべていることを紙に書き出すことで思考がクリアになり、自己理解を深め、マインドが整っていくと言われています。さらに習慣にすることで、アイディアが生まれ、ビジョンが明確になり、行動が変わり、人生が進化していきます。



年末年始スペシャルコンテンツは、ヨガで気持ちよく身体を動かし、一年頑張った自分自身の内面と向き合い、新たな年をよりパワーアップしてくれる構成となっております。



IGNITE YOGAはこれからもmindとbodyに新たな挑戦を与え自分の本質と繋がり、ヨガをすることで人生の進化をどんどん感じていただけるようなスタジオを目指します。



※1 :今年度分のIGNITE YOGAオリジナルノートの販売は終了いたしました。





年末年始スペシャルコンテンツ概要



<配信先>IGNITE YOGAオンラインスタジオ

https://igniteyoga.jp/online_studio/



<配信スケジュール>





■12/28(水) pause by Yumi ( @yumishigematsu )

■12/29(木) hardship by Samantha ( @moon_wlker )

■12/30(金) gratitude by Kirico ( @kiliko3101 )

■12/31(土) reflect 2022 by miyuki ( @miyukiiak )

■1/1 (日) Fantastic FIT by Juri & Kenji ( @jurikooo , @kj0629 )

■1/2(月) Intention by Akane ( @akaneyoga_538 )

■1/3(火) Relationship by Chika ( @chika_kim__ )



エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/



IGNITE YOGAについて







Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/



