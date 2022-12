[キーン・ジャパン合同会社]

一緒に “あったかい気持ち” を届けよう。児童養護施設に暮らす子どもたちと、被災された方々をサポート



2003年の創業以来、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランド『KEEN(キーン)』(キーン・ジャパン合同会社 東京都港区)は、今年も、Giving Tuesday(ギビング・チューズデー)である2022年11月29日から、12月25日までの約1か月間を<KEENのGiving Month(ギビング・マンス)>とし “あったかい気持ち” を、災害や紛争、社会的な課題から困難な状況にある人びと、そして子どもたちへ届けます。12月1~25日には、対象商品(キッズシューズおよび、ワークシューズ)をKEEN直営店、KEEN公式オンラインストア、新宿高島屋KEEN SHOP(ショップ イン ショップ)にて1足ご購入いただくごとに、500円を寄付させていただくキャンペーンを実施いたします。寄付先となるのは、児童養護施設に暮らす子どもたちの成長をアウトドア体験を通じてサポートするNPO「みらいの森」と、被災された方々を支える災害支援団体「OPEN JAPAN」の2団体。私たちと一緒に、“あったかい気持ち” を届けませんか?







Action1:“あったかい気持ち” を一緒に届けよう。対象のシューズご購入1足につき500円をKEENが寄付







●キャンペーン概要:対象シューズご購入1足につき、500円を寄付



●キャンペーン概要:対象シューズご購入1足につき、500円を寄付

●期間:2022年12月1日(木)~25日(金)

●対象シューズと寄付先:









●対象店舗

• KEEN公式オンラインストア

https://www.keenfootwear.com/ja-jp/

• KEEN GARAGE 全6店舗:原宿、横浜、湘南、さいたま、大阪、EXPOCITY

https://www.keenfootwear.com/ja-jp/keen-garages.html

• KEEN OUTLET 全5店舗:札幌、酒々井、佐野、長島、りんくう

https://www.keenfootwear.com/ja-jp/keen-outlets.html

• KEEN SHOP(ショップ イン ショップ) 新宿高島屋

https://www.facebook.com/KEENShinjukuTakashimaya/







Action2:チャリティサンダルを通じて、ウクライナの支援を呼びかけ







ウクライナ支援を目的としたチャリティサンダル『シャンティ アーツ LTD』。その売上の100%は、ウクライナ人道支援を行う団体 [ Everyday Refugees Foundation ] に寄付し、その活動を支えます。11月29日には、この商品を通じてウクライナへの支援を再度呼びかけます。

詳細はこちら:https://www.keenfootwear.com/ja-jp/blog-article-137864050.html



●寄付先:Everyday Refugee's Foundation

戦争、貧困、差別、自然災害などによって難民、国内避難民となってしまった人々や、地域コミュニティを支援する人道支援団体。https://everydayrefugees.org/







Action3:ホームレス状態にある方々の足元をサポート







KEENは、ホームレス状態にある人びとを雑誌の販売を通じて支える<ビッグイシュー日本>を、2008年から14年に渡りサポートしています。KEENは、今年も、全国でその販売を担う「販売者さん」94人を対象に、新品のKEENシューズを提供し、みなさんの足元を支えます。



●寄付先:ビッグイシュー日本

「ホームレスの人の仕事をつくり自立を応援する」という目的で2003年9月に設立。質の高い雑誌をつくりホームレスの人の独占販売とすることで、すぐにできる仕事をつくり、ホームレスや貧困の問題解決に取り組む。https://www.bigissue.jp/







KEENのGIVING MONTHとは?



<KEENのGIVING MONTH>のスタートとなる日は、世界中で広がりを見せる『Giving Tuesday』。これは、クリスマスが近づきショッピングをする機会も多いこの時期に「そこで使うお金や時間の一部を困難な状況にある人びとや子どもたちに贈ろう」と世界中で広がりをみせているムーブメントです。KEENも、2018年からこの活動を継続し、パートナーNPOとの取り組みを通じて、みなさまと一緒に、“あったかい気持ち”を、困難な状況にある方へ届けています。







About KEEN (キーン)







KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とする家族経営のアウトドア・フットウエアブランドです。出自や性別、世代を超えて「誰もがいつでもソトを楽しめ、やりたいことを実現できる世界」を目指し、より良い暮らしとソトの冒険へいざなう、オリジナルかつ汎用性あるフットウエアを、有害物質の排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷の低減を推進する<Detox the Planet>のもと製造しています。また、環境保護、気候正義、そして災害支援、ジェンダー平等など社会正義への取り組みを「キーン・エフェクト」と呼び、この活動の推進にコミットしています。https://www.keenfootwear.com/ja-jp/





About KEEN EFFECT (キーン・エフェクト)







KEENがシューズを作るのは、変化を起こすため。そして私たちは、その変化をキーン・エフェクトと呼んでいます。アウトドアライフのために生まれたブランドとして、私たちは世界をよりすばらしいカタチで未来に残そうと努力を続けています。https://www.keenfootwear.com/ja-jp/the-keen-effect/



CONSCIOUSLY CREATED ―環境負荷の低減―









私たちの企業活動は、製造プロセスの透明性と環境負荷低減へのチャレンジそのもの。最も高いとされる社会的、環境的スタンダードをさらに超えることを目指し、全てのアクションを環境面から考えることを強く意識しています。





TAKING ACTION -能動的な行動―





"大事なことに背を向けず、立ち上がり、行動に移す"。KEENが創立以来大切にしてきていることです。私たちが暮らし、働き、楽しむ場所の環境を守り、より良い場所へ変えていくことを目指し活動を続けています。





GIVING BACK -社会への還元―





災害支援、子ども・若者支援、環境保護など様々な分野で活動を続ける、KEENと価値観を共有する世界中の団体をサポート。NPO団体への助成や理事会への参加、靴の寄付、ボランティア参加など共に活動を続けています。





