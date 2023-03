[株式会社 池部楽器店]

イケシブ(IKEBE SHIBUYA)2nd Anniversary スペシャルイベント開催!RAYがイケシブを7日間占拠!?



株式会社 池部楽器店(本社:東京都千代田区 代表取締役社長 田中 義章)の旗艦店<イケシブ(IKEBE SHIBUYA)>と、独自の楽曲性でライブアイドルの極北を走る<RAY>のコラボレーション企画を2023年3月15日(水)から3月21日(火・祝)の期間にわたり開催いたします。











期間中は、POPUP SPACEで行われるエフェクターボードの展示だけでなく、LIVESでは楽曲制作参加ミュージシャン達のトークイベントを予定しております。「アイドル楽曲クリエイターの足元」のタイトル通り、ライブアイドルシーンに一線のミュージシャンが楽曲提供するようになって久しい昨今にふさわしい、主にエフェクターボードや楽曲制作に焦点をあてた「まさにクリエイターを丸裸にするような企画」となり、当日はこのイベントだからこそ聞ける秘話も飛び出すかもしれません。





この企画は、物販だけではなく、展示や演奏ステージなど複合的なスペースをもつ次世代型楽器ストアイケシブ(IKEBE SHIBUYA)だからこそ実現したイベント。アーティストとイケシブが一から作り上げた、今までにない規模の初めての試みが盛りだくさんとなる<イケシブ×RAY presents「アイドル楽曲クリエイターの足元」>で、イケシブ(IKEBE SHIBUYA)の2周年を盛り上げます。





まだまだ今後の追加発表も予定しておりますので、イケシブ×RAYがお送りする何が起こるかわからないコラボレーション週間を今からお楽しみに。









<RAY プロフィール>









2019/5/1にお披露目した女性アイドルグループ。「異分野融合」と「圧倒的ソロ性」をコンセプトに活動する。これまでRingo Deathstarr、cruyff in the bedroomのハタユウスケ、For Tracy Hydeの管梓、死んだ僕の彼女のishikawaなど、確かなシューゲイザー・オルタナティブジャンルのクリエイターから楽曲提供を受ける。2021/5にはシューゲイザー、エモ、メロディックパンク、IDM、激情ハードコアなどを取り込んだ1stアルバム『Pink』をリリース。

AppleMusicのJ-pop アルバムランキングで、フィンランド、ポーランド、スロベニア、フィリピンなどで1位を獲得したほか、世界各国でランクインするなど、国内外で大きな評価を得る。2022/1に恵比寿LIQUIDROOMで開催されたコンセプチュアルなワンマンライブは賛否両論を生みつつ大成功を収めた。2022/5にはコンセプチュアルな2ndアルバム『Green』をリリースした。





Official Web : https://r-a-y.world/

Official Twitter:https://twitter.com/_RAY_world









【イケシブ×RAY presents「アイドル楽曲クリエイターの足元」 概要】







開催期間:3/15(水)~3/21(火・祝)

営業時間:11:00~20:00

会場:池部楽器店 旗艦店「イケシブ(IKEBE SHIBUYA)」

1Fイケシブ LIVES、イケシブ POPUP SPACE

住所:東京都渋谷区道玄坂1-7-4 渋谷スクエアB

アクセス:JR渋谷駅西口南改札より徒歩2分

公式サイト:https://www.ikeshibu.com/

展示入場料金:無料





※展示初日3/15(水)は17:00開場、最終日3/21(火・祝)は18:00閉場予定となります。

※トークイベントは別途参加費が必要となります。

※トークイベント詳細は後日発表予定となります。

※トークイベント以外にもRAYメンバー参加企画を予定しております。





【問い合わせ先】

イケシブ(IKEBE SHIBUYA)エンタテイメント事業部

MAIL : ikeshibu_lives@ikebe.co.jp





【展示参加者】

沖井礼二(TWEEDEES)

管梓(For Tracy Hyde/エイプリルブルー)

ハタユウスケ(cruyff in the bedroom)

岡田典之(空想委員会)

オガワコウイチ(おやすみホログラム)





【イベント参加者】

RAY

沖井礼二(TWEEDEES)

管梓(For Tracy Hyde/エイプリルブルー)

ハタユウスケ(cruyff in the bedroom)

岡田典之(空想委員会)

オガワコウイチ(おやすみホログラム)









「イケシブ(IKEBE SHIBUYA)」とは?









イケシブは楽器専門店が一堂に会した池部楽器店の旗艦店であるのと同時に、エンターテインメント・カルチャーの発信基地としての側面も持つ“音楽・楽器の次世代型ストア”で、2021年3月13日にグランドオープンしました。音楽は全ての人に開かれた多様性の象徴であり、老若男女誰もが気軽に立ち寄れて心地よく過ごせる場所でありたいという思いから、店舗空間そのものをエンターテインメントにしました。施設内には、各種イベントやネット配信ライブなど多用途に使える「イケシブライヴス」、動画コンテンツの配信やライブコマースの拠点となる「イケシブスタジオ」を備えているのに加え、お買い物をサポートするデジタルサイネージを設置。その他にも、新しいサービスや取り組みをどんどん進めていく予定です。イケシブは、これまでの楽器店の枠におさまらない新しい体験を創造・提供していきます。









会社概要









会社名:株式会社 池部楽器店

代表者:代表取締役社長 田中義章

住所:東京都千代田区神田佐久間河岸45 早川ビル2F

設立:昭和50年7月

資本金:3000万

事業内容:各種楽器及び関連商品の小売販売・通信販売事業・輸入、

自社ブランド商品の企画・開発・製造・卸売・小売販売、中古楽器及び関連商品の買取・販売

URL:https://www.ikebe-gakki.com/





◎コーポレートスローガン







◎池部楽器店は「カナデルチカラプロジェクト」を進めています



新型コロナウイルスの感染拡大にともない自宅で過ごすことを余儀なくされている人々に音楽の力で少しでもポジティブに過ごしてほしいという思いから、池部楽器店が2020年5月に立ち上げた「カナデルチカラプロジェクト」。主に、著名アーティストの協力のもと、メッセージムービーの動画制作・配信、無観客ライブ配信などを行っています。人々の「心の健康」が危惧される今だからこそ、音楽の有用性を啓蒙しつつ世の中が元気になれるよう盛り上げていきます。

URL:https://www.ikebe-gakki.com/kanaderu-chikara/index.html



