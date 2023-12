[株式会社ウィゴー]

2023年12月6日(水) @渋谷 Spotify O-WEST



株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔)では、株式会社インターグルーヴプロダクションズ(本社:東京都渋谷区桜丘町 代表者:大田高彰)とタッグを組み、これからの日本の音楽シーンを担う新進気鋭のアーティストにフォーカスを当てたWEGO主催の音楽イベント「“TokyoGroove” supported by WEGO」第3弾を、2023年12月6日(水)に渋谷 Spotify O-WESTにて開催を致します。







今年の5月に開催した第1弾は「ao」、「くじら」、「tonun」、9月に開催した第2弾は「ねぐせ。」と「Mr.ふぉるて」が出演し、どちらも大盛況で幕を閉じました。中でも第2弾は発表後ファンの間で2組の組み合わせが話題となり、チケットは即完売と開催前から大反響を呼びました。

今回開催となる第3弾は、今大注目の「サバシスター」、「This is LAST」、「プッシュプルポット」の3組の出演致します。

また、イベント当日には会場限定でTokyoGroove×WEGOのコラボレーショングッズも販売予定です。



“TokyoGroove“ supported by WEGO イベント概要





【日程】2023年12月6日(水) 開場 18:30/開演 19:00



【会場】渋谷 Spotify O-WEST

東京都渋谷区円山町2-3 2F Shibuya Ward Maruyamacho 2-3 2F



【イベント特設サイト】https://tokyo-groove.jp



【主催】WEGO / Intergroove Productions Inc.



【お問い合わせ先】インターグルーヴプロダクションズ

メールアドレス:info@intergroove.jp





出演アーティスト ※アルファベット順





サバシスター



22'03 爆誕新米ガールズバンド “サバシスター” 2022年3月結成 心の中にあるトキメキやモヤモヤ、大切な人の大事なもの、そしてたくさんの感謝などを音楽に詰め込んだ歌詞と、 どこか懐かしさを思わせるメロディーでライブハウスを中心に活動中。 Dr.ごうけがネット掲示板(ジモティー)でバンドメンバーを募集。 当時上京したてのVo.なちと出会い、その場でバンド結成。 その後、ごうけと同郷のGt.るみなすに声をかけ、 3人組ガールズバンドとして2022年3月よりバンド活動開始。

□Official Site:https://lit.link/sabasister#



This is LAST



千葉県柏市発の3ピースロックバンド。

ABEMA『花束とオオカミちゃんには騙されない』挿入歌、「#情とは」はスマッシュヒットし話題に。各地のフェスやイベントにも精力的に出演し、2023年フェス出演本数トップ8入り。2023年秋に行う東名阪ホールツアーは全公演完売。2024年春には自身最大規模となるZepp含む5大都市ワンマンツアーを開催。“今、聴くべきバンド”としてファンダムをティーンを中心に拡大中。

□Official Site:https://thisislast.jp



プッシュプルポット



石川県金沢市発4ピース激熱ロックバンド。

作詞作曲を手がける Vo.Gt.山口の二面性を持つ歌声と、実体験を元に描かれる楽曲たちが、ときには背中を押し、ときには寄り添う。

熱量溢れるライブパフォーマンスが話題を呼び、各地のサーキットフェスでは入場規制を連発。

□Official Site:https://pushpullpot.aremond.net





グッズ









Tシャツ

Price:¥3,850(tax in)

Color:Pink / White

Size:Free





マフラータオル

Price:¥2,200(tax in)

Color:Pink





ラバーバンド

Price:¥880(tax in)

Color:Black





ステッカー

Price:¥440(tax in)

Color:柄1





■「“TokyoGroove“ supported by WEGO」

これからの日本の音楽シーンを担う新進気鋭アーティストとファッションとの融合をコンセプトにしたイベント。メディア展開やグッズの共同プロデュースなどのコラボレーションを予定。

Official Site:https://tokyo-groove.jp



■WEGO

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている 。

そのコンテンツ企画力と発信力は多様な異業種からも注目され年間のコラボレーション数は年間100件にも及ぶ 。

Official Site :https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-18:46)