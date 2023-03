[株式会社100]

HubSpot(ハブスポット)ダイヤモンドパートナー(Diamond Solutions Partner)、株式会社100(ハンドレッド)は、CRMプラットフォームを提供するHubSpot Japan株式会社(日本法人所在地:東京都千代田区、代表:カントリーマネージャー 廣田 達樹、以下 「HubSpot」)が国内で最も優秀なパートナーを選出する「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞いたしました。











「HubSpot Best Partner in Japan 2022」は、グローバルの HubSpot Impact Awardsの基準をもとに、2022年内に成約したHubSpotライセンス金額の総額を算出し、日本国内のトップパートナーとして当社を表彰いただきました。



株式会社100(ハンドレッド)は、2019年6月からHubSpot社の認定パートナーとして同社が提供するソフトウェア「HubSpot」の販売ならびに導入支援、HubSpot CRMを利用したマーケティング、営業、サポート組織の構築とDX推進支援、インバウンドマーケティングの戦略立案・運用サービス、HubSpot CMS Hubを利用したWebサイト構築、コンテンツ作成、HubSpotパートナー向けのパートナービジネス促進支援サービスを提供してきました。



2022年は、HubSpot CRM の機能を拡張するオジリナルアプリ「Growth Apps」の提供を開始し、より一層クライアントのビジネスの成長に貢献できるよう活動してきました。また、マーケティング・営業・サービスの各部署で、情報やコミュニケーションの断絶や重複する業務の無駄をなくし、ビジネス全体の収益を最適化するRevOps(レベニューオペレーション)のコンサルティング業務を強化しています。複数のHubSpot製品を使っている企業に、さらなるHubSpotの活用をサポートすることが可能になりました。









https://youtu.be/5IXJIS07iuA



2022年9月には、HubSpot主催の年次イベント「INBOUND」に社員全員で参加しました。イベントで得たナレッジ、世界中から集まったHubSpotパートナーやユーザーとの交流、オフィス見学で体験したHubSpot社のカルチャーをとおして、私たちがビジョンとしてかかげる「HubSpotのことなら100」を実現を目指して一層精進してまいります。



引き続き、HubSpotのエキスパート集団として、スタートアップ企業から東証一部企業、外資系企業とお客さまの規模を問わず、伴走支援を強化してまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。



■HubSpot Japan 株式会社について



HubSpotは、「使いやすさ」と「高度な機能」を両立させた製品とサービスで企業の成長を支援するクラウド型のCRM(顧客関係管理)プラットフォームを提供しています。HubSpotのCRMプラットフォームにはマーケティング、営業、カスタマーサービス、オペレーション、ウェブサイト管理などの製品が含まれており、顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることで自社も成長していく「インバウンド」の思想の実践を支援します。企業の各成長フェーズのニーズに合わせて柔軟に拡張することが可能で、現在世界128か国以上で約167,000社に導入されています。

https://www.hubspot.jp/



■株式会社100(ハンドレッド)について



株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。



HubSpot の 5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year」を受賞、国内パートナーランク最上位のHubSpot Diamond Partnerに昇格。2021年、HubSpot国内トップパートナーに認定され、「HubSpot Best Partner in Japan」を受賞。「ITreview Grid Award 2023 Winter」におけるHubSpotの構築パートナーとして、5部門(HubSpot CRM、Marketing Hub、Sales Hub、CMS Hub、Operation Hub)の最高位「Leader」を受賞。JapanHUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。



