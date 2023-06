[BATジャパン]

軽量化を追求したスタイリッシュかつ多彩なデバイスカラーの展開で、満足感の高い味わいを提供



BATジャパン(本社:東京都港区赤坂、社長:エマ・ディーン、正式社名:ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社)は、加熱式たばこ専用デバイス「glo(TM)(グロー)」より、「glo(TM) hyper(グロー・ハイパー)」シリーズ史上最軽量となる最新デバイス「glo(TM) hyper air(グロー・ハイパー・エア)」を6月19日(月)よりglo & VELOオフィシャルオンラインショップ、Amazonサイト、公式 glo(TM) Yahoo!店、公式glo(TM)楽天市場店にて発売、7月18日(火)より全国の主要コンビニエンスストア、たばこ販売店にて順次発売し、喫煙者の選択肢を拡充します。メーカー希望小売価格 は1,980円(税込)です。また、正式発売に先駆け、6月12日(月)10:00から6月18日(日)23:59まで、glo(TM)のメンバー限定プログラム「Bラウンジ」のシルバー・ゴールドステイタスのお客様限定で先行案内いたします(※1)。







BATはグループのパーパスである「A Better Tomorrow(TM)(より良い明日)」を実現するため、健康リスク低減の可能性を秘めた代替製品の選択肢を幅広く提供し、事業が健康に与える影響を低減することを目指しています。今回の加熱式たばこglo(TM)最新デバイスの発売は、このマルチカテゴリー戦略でたばこハームリダクションを推進する取り組みの一貫です。BATグループ全体では2,250万人(※2)の方にこれらの非燃焼式製品を愛用いただいており、今回の「glo(TM) hyper air」を通して非燃焼式製品への移行をさらに加速させてまいります。



BAT 北東アジアエリア 加熱式たばこ事業責任者のアンドリュー・ニグロは、次のように述べています。

「glo(TM)の最新デバイス『glo(TM) hyper air』を日本で発売することができ、大変嬉しく思います。この最新デバイスは、携帯性と利便性を追求し、glo(TM) hyperシリーズ史上最も軽く、1日中(※3)使用可能な長持ちバッテリーを搭載しています。この新デバイスを通じて、日本の大人の喫煙者の皆様が健康リスク低減可能性のある代替製品に切り替えるための選択肢を拡充することができると確信しています。ぜひ、シーンに応じて、自由にたばこの満足感を楽しんでいただけたら幸いです。」



※1 お一人様一台までの購入が可能

※2 2022年12月末時点

※3 デバイスをフル充電した場合20回使用可能なことに基づく。ご使用の環境で使用可能回数は異なります。





驚きの軽さと薄さを追求したコンパクトなデザインで、満足度の高い味わいを実現した「glo(TM) hyper air」





◆「glo(TM) hyper」シリーズ最軽量。スリムなボディで、さらに持ち運びを快適に。



従来の「glo(TM) hyper X2」と同様の誘導加熱技術(IH)を採用しながら、「glo(TM) hyper X2」と比較して厚さを40%削減、重量も25%軽減し、スリムで軽量なボディを実現しました。満足度の高い味わいを兼ね備えつつ、よりスタイリッシュで持ち運びやすいデバイスへと進化しました。





◆スタイリッシュで上質なデザイン。魅惑的な空色にインスパイアされた5種類の多彩なカラーバリエーション





上質でモダンなデザインが、大人の喫煙者が加熱式たばこ製品への切り替えを検討する際に大きく影響を与えるとグローバル消費者インサイトは示しています。そのインサイトを意識して設計された新しいデバイスは、アルミニウム素材を使用したスタイリッシュで上質な外観に、コンパクトで心地よいフィット感を感じられるモダンで洗練されたフォルムに仕上げました。魅惑的でその時々で表情を変える空のイメージからインスピレーションを受けた「オーシャンブルー」「オーロラティール」「クリスプパープル」「セレスティアルネイビー」「ローズゴールド」の5種類の彩り豊かなカラーバリエーションを展開し、その日の気分や服装などに合わせて自分らしいスタイルを自由にお楽しみいただけます。





◆選べる2つの加熱モード、1日中(※3)使用できる高性能バッテリーを搭載





従来の「glo(TM) hyper X2」と同様、2種類の選べる加熱モードと、ブーストモード専用ボタンを搭載しています。「通常モード」では約30秒の加熱で、「ブーストモード」では約20秒の高温高速加熱で満足感のある味わいをお楽しみいただけます。

また、利便性も特長の一つです。フル充電で約20回(※3)使用することができる高性能バッテリーを採用し、長持ちするバッテリーにより1日中(※3)楽しむことができます。充電残量・使用中の加熱モード・起動時間は「LEDディスプレイ」を通じて一目で確認できます。加熱式たばこスティックの挿入口には、ワンタッチで開け閉めできる「スライドシャッター」を搭載しています。



BATグループ 製品デザイン責任者のケン・キムは次のように述べています。

「“シンプルで本質的”というデザイン理念のもと、glo(TM) hyper airは、新しく過剰に機能を付加するのではなく、既存のユーザーの皆様からの声や消費者のトレンドに基づき、使い勝手向上に重点を置いて設計されています。glo(TM) hyper X2をベースに、人間工学に基づいて設計されたコンパクトでスリムなフォルムで、手やポケットに馴染みやすく携帯性に優れています。また、表面加工を施したアルミニウムの滑らかな質感や、スピン加工で仕上げたスライドシャッター、厳選された色のコントラストにより、上質でエレガントな外観を実現しています。本デバイスが、スマートフォンや財布のように、大人の喫煙者にとって日常的なアイテムの一つとなり、より多くの方が健康リスク低減可能性のある代替製品に切り替えるきっかけとなることを願っています。」



※3 デバイスをフル充電した場合20回使用可能なことに基づく。ご使用の環境で使用可能回数は異なります。





◆味わえるのは「glo(TM) hyper用」の各シリーズの23銘柄

「glo(TM) hyper air」では、「glo(TM) hyper用」の各シリーズ(ラッキー・ストライク・シリーズ、ケント・シリーズ、ネオ・シリーズ、クール・エックス・ネオシリーズ)の23銘柄をご使用いただくことができます。glo(TM) hyper用たばこスティックは、従来のスリムスティックより太く、たばこ葉を増量したラインナップです。満足感の高い吸いごたえと濃厚な味わいを、スタイリッシュになった新たなデバイスでお楽しみください。









glo(TM)のゴールド・シルバーメンバー限定の先行案内では特別キットをお届け





6月12日(月)より開始する先行案内では、空をモチーフとしたデザインの特別パッケージにてご提供いたします。また、空をモチーフにしてデザインされた特別ギフトも一緒にお届けいたします。





*画像はイメージです。







日本市場でのたばこハームリダクションを促進する「glo(TM) hyper air」





glo(TM)は、たばこを燃やすのではなく加熱することにより、大人の喫煙者に健康リスク低減可能性を秘めた選択肢を提供する加熱式たばこ専用デバイスです。紙巻たばこと比較してベイパー(蒸気)中の有害性物質の発生が約90-95%カット(※5)されます。

日本・仙台における2016年の初期モデルの発売以来、たばこの満足感を提供し、ユーザビリティを向上させるとともに、より自分らしい選択肢を提供するための製品のアップグレードを継続して実施し、時代と共に変化するユーザーのニーズをとらえたデバイス開発に注力してまいりました。

BATジャパンは今後も多様な消費者のニーズにお応えするとともに、健康リスク低減の可能性を秘めた代替製品の選択肢の拡充と移行促進に取り組み、A Better Tomorrow(TM)(より良い明日)の実現を目指してまいります。



※5 「有害性物質約90~95%カット」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。世界保健機関が紙巻たばこ煙中から低減を推奨する9種類の有害性物質の平均値に関して、リファレンス紙巻たばこ(タール約9mg)から出る煙とglo(TM)から発生するベイパー(蒸気)とを比較した結果、約90~95%削減されていることを意味します。







glo(TM) hyper air(たばこ用加熱電気機器)





■製品概要



*画像はイメージです。

*「glo(TM) hyper air」特設WEBサイトはこちらから: https://www.discoverglo.jp/device/glo-hyper-air

※1 デバイスをフル充電した場合の使用回数。使用状況により回数が変動する場合があります。



■販売概要

○先行案内:2023年6月12日(月)10:00 ~ 6月18日(日)23:59まで

glo & VELOオフィシャルオンラインショップにて販売。

*6月12日(月)10:00以降、glo(TM)のシルバー・ゴールドメンバー(glo(TM)のメンバー限定プログラム「Bラウンジ」のシルバー・ゴールドステイタスのお客様)限定でご案内

*お一人様一台まで



○オンライン一般販売:2023年6月19日(月)より

glo & VELOオフィシャルオンラインショップ、Amazonサイト、公式 glo(TM) Yahoo!店、公式glo(TM)楽天市場店にて発売。



〇店舗一般販売:2023年7月18日(火)より順次

全国の主要コンビニエンスストア、たばこ販売店にて順次発売。







BATグループについて

BATグループ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・グループ)は、1902年に設立された、世界有数のマルチカテゴリー消費財メーカーです。大人の消費者の皆様にお楽しみいただける、そして健康リスク低減の可能性を秘めた製品の選択肢を増やし、我々の事業が健康に及ぼす影響を低減することによって「より良い明日(A Better Tomorrow(TM))」の実現を目指しています。



加熱式たばこglo(TM)について

製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。

・glo(TM)公式ウェブサイト:https://www.discoverglo.jp/

・glo(TM)公式Instagramアカウント(@glo_japan):https://www.instagram.com/glo.japan/



BATジャパン 会社概要

社 名:ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地:〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F(受付)

代表者:社長 エマ・ディーン(Emma Dean)

概 要:BATジャパンは、世界有数のマルチカテゴリー消費財メーカーであるBATグループの一員です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始。2001年にBATジャパンと社名変更し、約100銘柄の紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこ等を輸入・販売しています。日本での主力ブランドには、ケント(KENT)、クール(KOOL)、ラッキー・ストライク(LUCKY STRIKE)、ネオ(neo(TM))、グロー(glo(TM))、ベロ(VELO)、ビューズ(Vuse)があります。

W E B : https://www.batj.com/



掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションにおいては、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。





