[株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント]

Dev-fのウェルカムグッズとして、缶バッジ、アクリルスタンド、ミニのぼりが登場!ウェルカムボイスとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて販売!



株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:村松 俊亮)は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレントのうちDev-fの3名のウェルカムグッズとウェルカムボイスの販売を開始したことをお知らせします。







本日・8月20日、Dev-fの3名(天籠りのん、安心院みさ、甘楽デイティー)の「ウェルカムグッズ」と「ウェルカムボイス」の詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて販売を開始しました。



VEE Official Shop URL:https://shop.vee-official.jp/



Dev-fとは





「VEE」では、デビュー時期にあわせて「Dev-(アルファベット)」という呼称を付けています。

Dev-fは、第6弾のタレントとなっており、2023年8月12日にデビューした天籠りのん、安心院みさ、甘楽デイティーの3名が含まれます。



・天籠りのん

YouTube:https://www.youtube.com/@LinonAmakomo

Twitter:https://twitter.com/LinonAmakomo



・安心院みさ

YouTube:https://www.youtube.com/@AnshininMisa

Twitter:https://twitter.com/ANSHININMISA



・甘楽デイティー

YouTube:https://www.youtube.com/@KanraDeity

Twitter:https://twitter.com/KanraDeity



Dev-f ウェルカムグッズ詳細





ついにDev-fの「ウェルカムグッズ」の販売がスタート!



「天籠りのん」「安心院みさ」「甘楽デイティー」の3名が、それぞれ「ウェルカム缶バッジ」、「ウェルカムアクリルスタンド」、「ウェルカムミニのぼり」になりました。



販売ページURL:https://t.co/Dl73EmyVQe



各タレントごとに、

3点セットで3,500円(税込)、

「ウェルカム缶バッジ」単品で500円(税込)、

「ウェルカムアクリルスタンド」単品で1,500円(税込)、

「ウェルカムミニのぼり」単品で1,500円(税込)

での販売となります。











【販売対象タレント】

天籠りのん / 安心院みさ / 甘楽デイティー



Dev-fの3人を、ぜひご自宅にお迎えしてください!



Dev-f ウェルカムボイス詳細





「ウェルカムグッズ」とあわせて「ウェルカムボイス」の販売もスタート!

「ウェルカムボイス」は各タレント毎の販売となり、3種類のコンテンツ・合計15個のボイスデータがセットになっています。



販売ページURL:https://t.co/FGCZodpaAd



【商品内容】

A:自己紹介

B:一言ボイス集(7種)

C:システムボイス集(7種)



※各タレント毎にA、B、Cをまとめたセット販売のみとなります。

※B、Cはタレントにより収録内容が異なります。詳しい内容は各販売ページにてご確認ください。



【価格】

各タレント500円(税込)



【販売対象タレント】

天籠りのん / 安心院みさ / 甘楽デイティー



Dev-fのタレントたちの個性あふれるボイスをお楽しみください!



「VEE Official Shop」とは





「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。

「ウェルカム缶バッジ」、「ウェルカムアクリルスタンド」、「ウェルカムミニのぼり」を「ウェルカムグッズ」として販売しているほか、「ウェルカムボイス」も販売中。



8月14日からはコミックマーケット102グッズの事後販売も開始しています。

詳細URL:https://t.co/DcRZV7Kul0



「VEE Official Shop」では、今後も各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。

ぜひチェックしてください!



「VEE」プロジェクト概要







Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。

本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。

2022年5月に「Dev-a」、6月に「Dev-b」、8月に「Dev-c」、10月に「Dev-d」、2023年4月に「Dev-e」がデビュー。そしてこの度、8月12日に第6弾となる「Dev-f」がデビューし、現在合計23名のバーチャルタレントが活動中。



・公式サイト:https://vee-official.jp/

・公式YouTube:https://www.youtube.com/@VEE_official

・公式Twitter:https://twitter.com/_vee_official_



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/20-11:16)