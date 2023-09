[株式会社KINS]

犬・猫の常在菌に着目したブランドKINS WITH



総合的な菌ケアサービスを展開する株式会社KINS(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:下川穣、以下KINS)とイオンペット株式会社(代表取締役社長:米津一郎、以下イオンペット)は、このたび、イオンペットが運営する全国19店舗のグルーミングサロンDOG SALON & HOTEL A-LOVE(エーラブ)にて、愛犬の歯磨きケアメニューのご利用時に、KINS WITHのデンタルジェル「DENTAL GEL for dogs」を体験できるお試しメニューキャンペーンをスタートいたします。







近年、ワンちゃんに対する歯磨きの重要性が認知されつつありますが、飼い主様で歯磨きを行うことが難しい場合も多く、お客様の口腔ケアニーズが高まっています。ワンちゃんと飼い主様の絆を深めることを大切に、ワンランク上のグルーミングサービスを提供しているA-LOVEでも、毎月のグルーミングの際に愛犬の歯磨きメニューを追加される方が増加傾向にあり、そのような背景のもと、犬・猫の常在菌に着目した菌ケアブランドであるKINS WITHの開発したデンタルジェル「DENTAL GEL for dogs」を用いたキャンペーンを行うこととなりました。



KINS WITHがデンタルジェルを開発した背景にも、自宅での歯磨きの難しさからケアがなかなかできず、苦渋の思いで抜歯治療を選択される飼い主様も少なくないという実態があり、そういった声から「おうちでも楽しく歯磨きができるようになってほしい。」「未来の歯を守れる、良いものを使ってほしい。」その想いで、約1年の開発期間を経てデンタルジェルが誕生しております。



本キャンペーンを通して、グルーミングで地域のお客様への癒しと安らぎの提供に努め、菌ケアで大切な愛犬が毎日健やかに、一緒に幸せに過ごせるようサポートしてまいります。



お試しメニューキャンペーン 概要





DOG SALON & HOTEL A-LOVEの下記取扱店舗にて歯磨きケアメニューを行う際、KINS WITHのインスタグラムのアカウント、ご利用店舗のA-LOVEインスタグラムのアカウントをフォローでKINS WITHのデンタルジェル「DENTAL GEL for dogs」を使用した歯磨きサービスを実施いたします。



価格:歯磨きケアメニュー / 小型~中型犬 ¥770、大型犬 ¥1,100

実施期間:2023年9月1日~9月30日

※DENTAL GEL for dogsが無くなり次第終了となります。予めご了承ください。



DENTAL GEL for dogs について





お口だって菌ケア* 菌をコントロールして健康な歯を守る



口腔内にも様々な菌が住んでいます。口臭や歯周病などのお口トラブルは悪玉菌が増えすぎた結果。その代わり、実はお口にも善玉菌が存在します。だからこそ、毎日のブラッシングによりお口の菌のバランスを整えてあげることが健康な歯への一歩なのです。

*口腔内フローラをブラッシングでケアすること



<デンタルジェルとともに歯磨きをすることで>

口腔内の善玉菌を増やし整える/歯垢を取り除き、歯石の沈着を防ぐ/歯の奥の汚れスッキリ/口腔内の善玉菌を増やし整える/口臭を軽減/お口の健康を維持/歯茎をマッサージすることで健康な歯茎を維持



7種の菌ケア*1 成分で、お口の菌を根音から整える*2

口腔内フローラを整えることを目的に、“菌を取り入れる“・”菌を育てる“ための菌ケア* 1 成分をたっぷり配合して設計しています。これらの菌ケア* 1成分は飲み込むことで腸活*3のサポートにもなります。



*1: 口乳酸菌および菌のエサとなる成分を与えること

*2: ブラッシング併用による

*3:腸内フローラを整えること



◯ 菌を取り入れる成分

乳酸菌(EC-12菌)

グラムあたり5兆個以上の菌が含まれるエンテロコッカス・フェカリス乳酸菌(クリスパタス菌・ロイテリ菌)



乳酸菌(クリスパタス菌・ロイテリ菌)

口腔内の善玉菌を増やすと発表されているお口用の乳酸菌2種



乳酸菌(EC-12菌)

1グラムあたり約50億個もの乳酸菌・ビフィズス菌が含まれ、他にも食物繊維やオリゴ糖なども配合された、体に良い有用成分をつくってくれるスーパー菌ケア成分



◯ 菌を育てる成分

オリゴ糖2種

善玉菌のエサとなり活性化してくれるオリゴ糖の中でも、論文発表の多いフラクトオリゴ糖・ガラクトオリゴ糖



乳酸菌生産物質

21種類の乳酸菌やビフィズス菌により国産豆乳を発酵させて作られた乳酸菌による発酵エキス



◯ 口臭を抑える成分*でお口スッキリ *植物成分の香りによるマスキング効果

デンタルジェルが緑色なのはクロレラが配合されているサイン。お口悩みに根本からアプローチするための成分を配合しました。



クロレラ乾燥エキス粉末

植物性のプランクトン。天然植物由来で、良質なタンパク質、多くのビタミン、食物繊維、必須アミノ酸などがバランスよく含まれています。



エリスリトール

菌のエサとなり、口腔内フローラを健やかに保つ甘味成分。



甘いヤギミルク味で歯磨きを習慣化

ジェル特有のほのかな苦味を取り除き、KINS WITH サプリメントでも人気のヤギミルク味を採用しました。優しい甘みで、犬自身が喜んで習慣化できる味に仕立てています。



飲み込んでも安心な国内製造&3つのフリー。 腸活*もできて一石二鳥に

国内製造で着色料・合成香料・酸化防止剤フリーでお作りしています。その他の原材料も、すべて食品として認められている成分しか使用していません。また、ジェルの粘度を保つために本葛やコンニャクイモを使うことで、腸活*にも一役を買ってくれる一石二鳥の設計となっています。

* 腸内フローラを整えること



商品名 : DENTAL GEL for dogs

URL : https://yourkins.com/shop/products/wdgorinage0000

価格 : 定期 4,980円(税込) / 通常 5,478円(税込)

容量 : 30g



イオンペット株式会社について





イオンペットは、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指すと共に、社会から高い信頼を得ることを目的としてペット業界の地位向上に努め、積極的に産業化を図ることを使命としています。

社会の変化に柔軟に対応し、成長することで、ペットとペットオーナーの暮らしを守り続け、ペット業界の成長、ひいては持続的な社会の創造に貢献していきます。



【会社名】イオンペット株式会社

【所在地】千葉県市川市南八幡4丁目17-8 Jプロ本八幡ビル1階

【代表者名】代表取締役社長 米津一郎

【設立年月】1998年7月10日

【主な事業内容】動物病院事業、サービス事業(グルーミングサロン・ペットホテル)、リテール事業(ペット用品販売)

【コーポレートサイト】https://www.aeonpet.com/company/

KINS WITHについて





KINS WITHは2021年8月よりスタートした菌ケアのプロであるKINSが獣医師と共同で開発した、ペットのためのトータルケアサービスです。腸内フローラの状態がわかる検査キット、サプリメントとフレーバー、コンシェルジュによるアドバイスなど、菌ケア発想によるプロダクトやサービスを提供しています。ヒトと同様 、イヌやネコにもおよそ1000兆もの菌が生きており、その健康を支えてくれています。腸内細菌のバランスが、免疫力や皮膚、肥満、精神面などに影響することがわかっているのです。つまり、健康な心とからだのバランスを保つためには、腸内環境を整えることが重要といえます。大切な愛犬愛猫が毎日を健やかに、お客さまと一緒に幸せに過ごせるよう、菌ケアでしっかりとサポートしていきます。





【KINS WITH】 犬猫向け事業

■ サプリメント・デンタル商品の開発・製造・販売(日本) Instagram:KINS WITH DOGS @kinswith_dogs

KINS WITH CATS @kinswith_cats

■ 動物病院クリニック<歯科、皮膚科、一般診療>(日本)

Instagram:KINS WITH 動物病院 @clinic_kinswith

■ 犬猫マイクロバイオーム研究<口腔>



KINS WITH WEB SITE

https://yourkins.com/shop/pages/with



KINS WITH 動物病院 WEB SITE

https://kinswith-vet.com/



KINSについて





KINSは、美と健康を司る 1,000兆個と言われる全身の菌(常在菌)をケアすることを提案し、研究、開発、販売までを一気通貫して行う、マイクロバイオームに特化したヘルスケア企業です。

商品の販売を通して、より多くの人々に菌ケアという概念を伝えていくことで、対症療法から根本治療へと導き「将来的には慢性疾患を根本的に解決する」という思いの元、株式会社KINSを創業しました。創業1年足らずで、自社ラボを構え、ユーザー様から提供いただいた皮膚・頭皮や腸内の常在菌データを分析し、様々な商品の開発を行っています。そして、これらデータを活用した研究機関との提携及び自社知財の創出を加速しており、常在菌に着目したマイクロバイオーム創薬の実現を目指しています。人に限らず、犬猫も同様に動物病院事業を中心に診療、研究、商品の開発・販売、創薬シーズの開発を行っており、さらに、日本国内に留まらずシンガポール・台湾など成長の著しいアジアの複数国で事業展開し、2023年8月にはシンガポールにて尋常性ざ瘡(ニキビ)に特化したクリニックを開業いたしました。

KINSはこれからも、菌ケアすることが当たり前である世の中の実現を目指します。





【KINS】ヒト向け事業

■サプリメント・化粧品の開発・製造・販売(日本・台湾・シンガポール)

Instagram:KINS @yourkins_official

■ヒトマイクロバイオーム研究<皮膚・頭皮・腸内>

■マイクロバイオーム創薬<皮膚・腸内>

■クリニック<皮膚>(シンガポール)



KINS WEB SITE

https://yourkins.com/



KINS Clinic WEB SITE

https://www.kins-clinic.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/03-11:40)