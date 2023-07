[room6]

room6(本社:京都市左京区、代表取締役:木村征史、以下「room6」)は、2023年7月14日(金)~16日(日)に京都で開催される「BitSummit Let’s Go!!」へ出展することをお知らせします。







■出展ゲームタイトル

ローグウィズデッド



和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE







■ローグウィズデッド





『ローグウィズデッド』とは?



『ローグウィズデッド』は、兵士たちを強くして旅を続けていく、ループ無限進行型の新しい放置RPGです。プレイヤーに与えられた使命は、兵士たちの指揮官として、300km 先に君臨する魔王を倒すこと。死んでも次の周回へ持ち越せる「アーティファクト」を集め、繰り返し進軍することで兵士たちをどんどん強力にしていきましょう。ベーシックな放置ゲームの手軽さを継承しつつ、やりこみ要素も豊富。転生を繰り返す旅路の中では、予想がつかないストーリー展開がプレイヤーを待ち受けます。細密画のような美しいドット絵で描かれる重厚な世界観も魅力の一つ。プレイするといつのまにか時間が溶けていく、高い中毒性がユーザーを魅了し、リリースから1年足らずで90万ダウンロードを達成しました。



豪華ノベルティ&「リアル契約ガチャ」が登場!?



『ローグウィズデッド』初の公式アートブックをノベルティとして無料配布いたします。ゲームではじっくり見る機会の少ないピクセルアートを細部まで鑑賞できるほか、ここでしか見られない秘蔵開発資料も掲載されています。本文44ページに及ぶ大ボリュームの貴重な本書をぜひお手に取ってご覧ください。



また、会場ではイベント限定となる「リアル契約ガチャ」が登場。本作に登場する兵士たちが小さなアクリルフィギュアになって、ガチャガチャの景品に登場します。何個も集めて並べれば、あなたの机に魔王討伐隊がやってきます。中には、超レアな精鋭兵士の姿も……?



基本情報

『ローグウィズデッド』

公式Twitter:https://twitter.com/roguewithdead

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1515542137

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.room6.horizon



■和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE





『和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE』とは?



『和階堂真の事件簿』は、ミニマルなドット絵で描かれる推理アドベンチャーシリーズです。プレイヤーは主人公・和階堂真として様々な事件に挑み、謎を解き明かしていきます。聞き込みでヒントを集め、推理パートで情報を整理し、論理を展開して事件に挑みましょう。これまで3作品がスマートフォン向けにリリースされており、『和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE』はNintendo Switch・Steamで登場。さらに、完全新規エピソードとなる「指切館の殺人」も収録します。和階堂のさらなる活躍をご覧ください。



体験版配信開始&特製コラボステッカー配布!



BitSummit Let’s Go!!の開催に先駆けて、7月13日0時よりSteamにて本作の体験版を配信開始いたします。PC向けに最適化され生まれ変わった『和階堂真の事件簿』をお楽しみください。



また会場では、デベロッパー墓場文庫のもう一つの新作『都市伝説解体センター』とのコラボステッカーを配布予定。二つのステッカーを繋げることで一つの絵が完成する、特別なグッズを制作しました。ゲームを試遊いただくことでノベルティをお持ち帰りいただけます。room6ブースの『和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE』と、別ブースである集英社ゲームズブースの『都市伝説解体センター』を遊び、ぜひ特別なイラストのステッカーをお持ち帰りください。



基本情報



『和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE』

開発:墓場文庫

移植開発/パブリッシャー:room6

プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)/Steam

公式Twitter : https://twitter.com/hakababunko

Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/1562910/



■出展概要



名称:BitSummit Let’s Go!!

会期:2023年7月14日(金)・15日(土)・16日(日)

出展名:room6

ブース番号:IP-21

BitSummit Let’s Go!! 公式サイト:https://bitsummit.org/



■room6について



株式会社room6は、京都の出町柳で活動するインディーゲーム開発会社・パブリッシャーです。スマートフォン向けやNintendo Switch等コンソール機向けのゲーム開発/移植/パブリッシュ事業を中心としています。主なリリース作に『ARTIFACT ADVENTURE外伝DX』『アンリアルライフ』『World for Two』『7年後で待ってる』『幻影AP-空っぽの心臓-』『ghostpia シーズンワン』、リリース予定作品として『From_.』『狐ト蛙ノ旅 アダシノ島のコトロ鬼』『Recolit』『果てのマキナ』『Horizon』などがあります。





