一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構(所在地:東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 10階、代表理事:三宅 豊、島田 利正)は、5月27日(土)・28日(日)に長良川球場ならびに大垣市北公園野球場で開催するニトリJD.LEAGUE 2023交流戦シリーズの開幕節を「東西決戦in岐阜・大垣」と題して開催いたしますことを下記のとおりお知らせいたします。





【ニトリJD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ 東西決戦in岐阜・大垣 開催!】



ニトリJD.LEAGUE 2023交流戦シリーズは、5月27日(土)・28日(日)に長良川球場(岐阜県岐阜市)と大垣市北公園野球場(岐阜県大垣市)で幕を開けます。JDリーグ史上初、加盟全16チームが集結する今節を「東西決戦in岐阜・大垣」と題して、フィールド内外で熱い東西対決を繰り広げます。ぜひご来場ください!



※兜パフォーマンスはメジャーリーグだけじゃない! JDリーグもご注目ください!





▼ニトリJD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ 東西決戦in岐阜・大垣 特設ページ

https://jdleague.jp/gameinfo/2023/6/index.html



【東西決戦四番勝負!】

ニトリJD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ 東西決戦in岐阜・大垣では、「四番勝負」と題してフィールド内外で東西対決を行い、勝敗を決します。試合の結果だけでなく、ご来場のファンの皆様やSNSを通じた「合戦」も繰り広げられます! 全国のソフトボールファミリーやスポーツファンの皆様は、ぜひ「ご参戦」ください!



■其の壱 『武将名チケット来場者対決』

今節では、戦国時代の主要舞台となった開催地・岐阜県にちなんで、歴代の戦国武将と同姓の方とそのお連れ様には飲食クーポンが付いてくるお得な「武将名チケット」を販売いたします。対象の武将名は、「大谷」さんや「古田」さんをはじめとする36種。大谷翔平選手やJDリーグ理事・古田敦也さんはおトクにご観戦いただけます!

この「武将名チケット」でのご来場者数を東軍・西軍でそれぞれカウントし、その合計数で勝敗が決まります。対象の武将と同じ名字の方はぜひご家族・ご友人をお誘い合わせの上、ご来場ください!



■其の弐 『推し軍SNS応援メッセージ合戦』

推し軍の#タグ付き投稿で、応援メッセージを募集いたします。参加者の中から抽選で8名様には勝利軍(勝利地区)のサイン入りボールをプレゼント! 対象期間中の合計投稿数によって、勝利軍を決定いたします。皆様からの熱いメッセージをお待ちしています!

▼実施期間: 5月1日(月)~5月25日(木)23:59

▼参加方法:

Twitter、Instagramで押し軍の#タグを付けて応援メッセージを投稿してください。

東軍(東地区) 「#JD東軍」 ・ 西軍(西地区) 「#JD西軍」

▼特典:

対象期間中の合計投稿数により勝利軍を決定します。勝利軍に応援メッセージを送っていただいた方の中から抽選で8名様に、勝利軍(勝利地区)チームのサインボールをプレゼントいたします。



■其の参 『東西対抗フィールドイベント合戦』

試合当日のフィールドイベントに参加して、推し軍の勝利を目指そう! 各会場で試合間にファン参加型の東西対抗イベントを実施します。

※実施内容やご参加方法は後日ご案内いたします。



■其の肆 『東西地区チーム勝敗対決』

一番の見せ場はもちろん、東西地区チームの対決による真剣勝負! 2日間の合計勝利数が多い地区が勝利を掴みます!!



【チケット情報】

■企画チケット

“ソフトボール”も“岐阜”も、もっともっと楽しめるおトクなチケットをご用意しています!



▼武将名チケット

“関ヶ原の戦い”に参戦した武将と同じ名字の方におトクなチケット!

対象の36武将と同じ名字の方は、1名以上のお連れ様と一緒にご来場いただくと、おひとりにつき1,000円分の飲食券をプレゼント! お連れ様は何名でもOKです!

価格: 3,000円(税込)

※2名様以上のご来場でご利用いただけるチケットです。

※飲食券は当日各会場内のグルメにのみ有効です。お釣りは出ませんのでご了承ください。

※対象となる36武将名字リストはこちら

https://jdleague.jp/gameinfo/2023/6/index.html



▼岐阜・大垣(2会場)横断チケット

1日で岐阜・大垣両会場での観戦が可能なチケットです! 両会場を「横断」する送迎バスにご乗車いただけます。

価格: 4,000円(税込)

※各試合終了30分後を目安に発車予定です

※渋滞等交通状況により遅れが発生する場合があります。予めご了承ください



■グループ割チケット

グループで観戦する方におトクなチケットです!



▼ホトトギスチケット

「鳴かぬなら…」でおなじみの三英傑(織田信長/豊臣秀吉/徳川家康)にちなんだ3名様でのグループ観戦チケットです。

価格: 8,100円(3名1組) ※通常価格より10%OFF



▼徳川四天王チケット

徳川家康の下で江戸幕府樹立に功績を立てた四天王(酒井忠次/本多忠勝/榊原康政/井伊直政)にちなんだ4名様でのグループ観戦チケットです。

価格: 10,200円(4名1組) ※通常価格より15%OFF



▼五大老チケット

豊臣秀吉の下で政務にあたった五大老(徳川家康/毛利輝元/上杉景勝/前田利家/宇喜多秀家)にちなんだ5名様でのグループ観戦チケットです。

価格: 12,000円(5名1組) ※通常価格より20%OFF



▼真田十勇士チケット

真田幸村(信繁)に仕えた十勇士(猿飛佐助/霧隠才蔵/三好清海入道/三好伊左入道/穴山小助/由利鎌之助/筧十蔵/海野六郎/根津甚八/望月六郎)にちなんだ10名様での団体観戦チケットです。

価格: 18,000円(10名1組) ※通常価格より40%OFF



■チケット種別・価格一覧





※当日券販売はスタジアム窓口にて、開場時間の30分前から開始予定です。

※前売販売時に完売になった場合、当日販売を行わない場合があります。



▼チケットのご購入はニトリJD.LEAGUE チケットから

https://fan.pia.jp/jdleague/



■試合日程

ニトリJD.LEAGUE 2023レギュラーシーズン第6節 交流戦シリーズ



▽長良川球場(岐阜県岐阜市)

5月27日(土)

10:00 豊田自動織機 vs. 日立 Ι 12:30 シオノギ vs. NECプラットフォームズ

15:00 伊予銀行 vs. ホンダ Ι 17:30 太陽誘電 vs. 日本精工

5月28日(日)

10:00 戸田中央 vs. 東海理化 Ι 12:30 ビックカメラ高崎 vs. SGホールディングス

15:00 大垣ミナモ vs. タカギ北九州 Ι 17:30 デンソー vs. トヨタ



▽大垣市北公園野球場(岐阜県大垣市)

5月27日(土)

10:00 戸田中央 vs. SGホールディングス Ι 12:30 ビックカメラ高崎 vs. 東海理化

15:00 大垣ミナモ vs. トヨタ Ι 17:30 デンソー vs. タカギ北九州

5月28日(日)

10:00 日立 vs. シオノギ Ι 12:30 NECプラットフォームズ vs. 豊田自動織機

15:00 ホンダ vs. 日本精工 Ι 17:30 太陽誘電 vs. 伊予銀行





【JD.LEAGUE概要】

■名称

JD.LEAGUE(ジェイディー・リーグ)

・・・「Japan Diamond Softball League」、通称 『JD.LEAGUE』 にはソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と、アスリートとして宝石のダイヤモンドのように輝いて欲しいという意味が込められています。



■ロゴ



全体のフォルムは、ソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と宝石のダイヤモンドの輝きを表現。基調色である赤(ルビーレッド)・青(エナジーシアン)・黄色(レモンイエロー)・緑(スプリンググリーン)はそれぞれ、ソフトボールを通じて選手たちが体現する「感謝」・「健康」・「個性」・「表現」を表しています。



■加盟チーム









【法人概要】







