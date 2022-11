[株式会社ダッドウェイ]

株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、2022年11月11日(金)、ベビーザらス名西店(愛知県名古屋市西区名西)にトイザらス、ベビーザらス店舗では初となるDADWAYのショップインショップをオープンします。DADWAYは、国内外の機能的でデザイン性の高い育児用品、知育玩具や木製玩具を幅広く取り揃えるファミリーのためのセレクトショップです。

出産祝いやお誕生日プレゼントなどギフトにふさわしい商品をラインナップ。お客さまに選ぶ楽しさを実感していただける多様な品揃えを目指してまいります。







◆DADWAYショップインショップ概要

世界中の育児用品を紹介する DADWAYから生まれた「D by DADWAY(ディーバイダッドウェイ)」やフィンランド生まれのキャラクター「MOOMIN」のベビーブランド「MOOMIN BABY(ムーミンベビー)」など、日本の子育て事情やトレンドに着目した自社開発商品を中心にラインナップ。

離乳食の調理家電「ベアバのベビークック」や「OXO Tot(オクソートット)」の機能的な離乳食用食器、知育玩具や木製玩具などのあらゆる月齢のベビー・キッズのおもちゃが揃います。



所在地:〒451-0064 愛知県名古屋市西区名西 2-33-8 ヨシヅヤ名古屋名西店3F「ベビーザらス名西店」内

営業時間: 10:00~21:00

販売商品:離乳食食器、おくるみ、知育玩具、木製玩具、ベビーキャリアアクセサリーなど

取り扱いブランド: D by DADWAY(ディーバイダッドウェイ)、MOOMIN BABY(ムーミンベビー)、Solby(ソルビィ)、THE ROCKET GOLD STAR(ザ・ロケット・ゴールド・スター)、PolarB(ポーラービー)、Sassy(サッシー)、BEABA(ベアバ)、SKIP HOP(スキップホップ)など

※DADWAYポイントは使用できません。







■会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/



~こどもとワクワクする毎日を~

1992年より世界中の優れたベビー用品を企画、輸入、販売。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の製造販売のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』や親子カフェ『VITAL MEALS BY DADWAY』など全国29店舗を展開しています。



