VANLINKS株式会社

~取り出すだけで自動ペアリング、すぐに使える便利なシリーズが国内販売開始~



VANLINKS株式会社(本社:東京都新宿区)は、オーディオ機器ブランドCOMICA(コミカ)の 「Vimo C」 「Vimo S」シリーズを2023年2月10日より発売します。Amazon, 楽天,Yahoo!などのECサイトおよび、家電量販店にて順次販売開始。





「COMICA Vimo C」







・優れた互換性と音質

COMICA Vimo Cは、2.4GHzのデュアルチャンネルミニワイヤレスマイクです。カメラ、スマートフォン、PCで使用することができます。48khz/24bitサンプリングレートの高音質を実現。ケースから取り出すだけで自動にペアリングされ、簡単にご使用いただける仕様となっています。





選べる3タイプのモデル







Vimo Cシリーズには、3タイプのモデルがあり用途によってモデルを選ぶことが可能です。

Vimo C1:RX(受信機)+TX(送信機)

Vimo C2:RX(受信機)+TX(送信機)+TX(送信機)

Vimo C3:RX(受信機)+TX(送信機)+TX(送信機)+ケース







Vimo Cシリーズは、RX+TX単体での使用で最大8時間連続の収録が可能。Vimo C3に付属しているケースは、充電が可能になっており、ケースによる充電を活用することで最大20時間収録することができます。







遅延を低減、機能を広範囲に統合し、高精度、高い安定性を提供







DSPチップの搭載により、音声収録時の遅延を低減し、高精度で安定した音声を収録することが可能です。また、ワンクリックでノイズキャンセリングができる機能が搭載され、周囲の雑音を分離し、より無駄のない音声を収録いたします。





IPSディスプレイ搭載







受信機側に、IPSディスプレイが搭載されているため音量やバッテリーの残量などが視覚的にわかります。受信機側に搭載されている音量ボタンを長押しすることでディスプレイの表示が反転し、双方向からマイクの状態をリアルタイムで管理する頃が可能です。



・自由度の高いボリューム調整/ワンクリックミュート機能

音量は4段階で調整が可能。送信機側の電源ボタンを短押しすることでミュートにすることができます。



・リアルタイムモニタリング機能

COMICA Vimo Cは、リアルタイムでモニタリングのできる機能が搭載。

また、長時間の使用とリアルタイムでのモニタリングの両立が実現。2in1のプラグをつなぐことで受信機の充電をしながらモニタリングをすることが可能です。そのため、長時間の会議やライブ配信でも充電の切れる心配がなくご使用いただけます。







【付属品】

Vimo C1 = TX + RX









Vimo C2 = TX + TX + RX







Vimo C3 = TX + TX + RX + Bat Case







-------------------------------------------------------------------------------------------





「COMICA Vimo S」











スマートフォン,PC向けのコンパクトワイヤレスマイク



COMICA Vimo Sは、コンパクトなデュアルチャンネルワイヤレスマイクです。

Vimo Cと同様にケースに収納するだけで充電をすることができ、取り出すだけで自動的にペアリングされ、使用できる仕様になっています。





Vimo Sには、ライトニング端子とUSBタイプC端子の2種類のモデルがあります。カラーバリエーションは、それぞれホワイトとブラックの2パターン。





ケースに受信機が搭載されたよりコンパクトなデザイン









COMICA Vimo Sは、ケースの裏面に取り外し可能な受信機が搭載されたことにより、コンパクトなサイズを実現しました。受信機側には、ゲインの調節が可能な機能が搭載。



<COMICA Vimo S RX:受信機>







<COMICA Vimo S TX:送信機>







USB-C/Lightningの2つのバージョンに対応





Vimo Sには、USB-CとLightningの2つのモデルがあり、Lightning端子のモデルは、Apple MFi認証を取得しているため、非正規端子を使用することによるノイズの発生や接続不備などの問題が起こることなく安全に使用できます。



・リアルタイムモニタリング機能

Vimo Cと同様に、Vimo Sはリアルタイムでモニタリングをしながら使用することができます。2in1のプラグをつなぐことでスマートフォンの充電をしながらオーディオのモニタリングができるので、長時間のライブ配信や録画も可能です。



【付属品一覧】

Vimo S UC(Black)

※Whiteも同様



Vimo S MI(White)

※Blackも同様







【スペック】

Vimo C

2.4GHz

サンプリングレート:48kHz

ビットデプス:24bit

重さ:TX=13g, RX=19g, Case=90g

サイズ:TX=16x20x50mm, RX=17x26x50mm, Case=31x63x80mm

周波数応答:80Hz ~ 20kHz

最長SPL:110dB

S/N:70dB

ダイナミックレンジ:86dB

バッテリー: TX:Li-ion Battery 140mAh 3.7V, RX:Li-ion Battery 230mAh 3.7V 充電ケース:1400mAh 3.7V

動作温度:0℃~+50℃

保管温度:-20 ~+60℃



Vimo S-UC

2.4GHz

サンプリングレート:48kHz

ビットデプス:24bit

重さ:TX=10g, RX=12g, Case=53g

サイズ:TX=16x16x50mm, RX=12x26.5x33mm, Case=29x58.5x66mm

周波数応答:80Hz ~ 20kHz

最長SPL:110dB

S/N:70dB

ダイナミックレンジ:86dB

バッテリー: TX:Li-ion Battery 95mAh 3.8V, 充電ケース:800mAh 3.8V

動作温度:0℃~+50℃

保管温度:-20 ~+60℃



Vimo S-Mi

2.4GHz

サンプリングレート:48kHz

ビットデプス:24bit

重さ:TX=10g, RX=12g, Case=53g

サイズ:TX=16x16x50mm, RX=12x26.5x33mm, Case=29x58.5x63mm

周波数応答:80Hz ~ 20kHz

最長SPL:110dB

S/N:70dB

ダイナミックレンジ:86dB

バッテリー: TX:Li-ion Battery 95mAh 3.8V, 充電ケース:800mAh 3.8V

動作温度:0℃~+50℃

保管温度:-20 ~+60℃



■販売情報

【価格】

Vimo C1(RX+TX):16,280円(税込)

Vimo C2(RX+TX+TX):21,120(税込)

Vimo C3(RX+TX+TX+Case):24,750円(税込)



Vimo S-UC(Black & White):17,490円(税込)

Vimo S-Mi(Black & White):21,120円(税込)



【販売先リンク】

Vimo C

楽天:

C1: https://item.rakuten.co.jp/vanlinks-shop/vimo-c1/

C2: https://item.rakuten.co.jp/vanlinks-shop/vimo-c2/

C3: https://item.rakuten.co.jp/vanlinks-shop/vimo-c3/



Yahoo!:

C1: https://store.shopping.yahoo.co.jp/vanlinks-shop/vimo-c1.html

C2: https://store.shopping.yahoo.co.jp/vanlinks-shop/vimo-c2.html

C3: https://store.shopping.yahoo.co.jp/vanlinks-shop/vimo-c3.html



自社サイト:

C1: https://zhiyun-tech.jp/products/comica-vimo-c1

C2: https://zhiyun-tech.jp/products/comica-vimo-c2

C3: https://zhiyun-tech.jp/products/comica-vimo-c3



Vimo S

楽天:

MI: https://item.rakuten.co.jp/vanlinks-shop/vimo-s-mi-b/

UC: https://item.rakuten.co.jp/vanlinks-shop/vimo-s-uc-b/



Yahoo!:

MI: https://store.shopping.yahoo.co.jp/vanlinks-shop/vimo-s-mi-b.html

UC: https://store.shopping.yahoo.co.jp/vanlinks-shop/vimo-s-uc-b.html



自社サイト:

MI: https://zhiyun-tech.jp/products/comica-vimo-s-mi

UC: https://zhiyun-tech.jp/products/comica-vimo-s-uc



