~ポール3本とポール連結キャップ&ガイドロープを付属しているため、メインポールをワンポール or ツーポールに変更可能!これによりソロ or デュオなど使用シーンに合わせた設営スタイルを選択可能~



VASTLAND株式会社(本社:兵庫県姫路市/代表:田中悠貴)が運営するキャンプギアブランド「VASTLAND(ヴァストランド)」は、使用シーンに合わせてワンポールかツーポールに設営スタイルを変更できる「TCティピーテント ソロ」を2023/8/19(土)にAmazon店&楽天市場店で先行発売することを決定しました。また発売を記念して、Amazon店&楽天市場店限定で25%OFFの価格で購入できる「発売キャンペーン」を【初回生産分1000個限定】で開催します。



【ティザーページ】

https://store.vastland.co.jp/blogs/special/tc-teepee-tent-solo-teaser









《「TCティピーテント ソロ」の基本情報》









【製品全容】









































《「TCティピーテント ソロ」の特徴》



スタイルに合わせて選べるワンポール or ツーポール仕様のTCティピーテント ソロ



「インナーテントを使わずアウターテントいっぱいに2人用寝室スペースとして使いたい」、「寝室は狭くてもいいから前室リビングスペースを大きく使いたい」などTCティピーテントといえど、使用スタイルは様々。



VASTLANDのTCティピーテント ソロは、ポール3本とポール連結キャップ&ガイドロープを付属しているため、メインポールをワンポール or ツーポールにすることが可能です。これによって、ソロ or デュオなど使用シーンに合わせて設営スタイルを変更できます。



選べる使用スタイル



フロントドアパネルを拡張したり、様々な場所に巻き上げ可能なトグルを配置しているため、お好みに応じて設営スタイルを選べます。



TC(ポリコットン)混紡素材



アウターテントには火の粉が燃え広がりにくいポリエステル/コットン混紡素材を採用。これにより、テントの近くで焚き火を楽しめます。

※完全に火を防げるものではありません。



かんたん設営



アウターテント四隅をペグで固定し、ポールを立てるだけで自立するためかんたんに設営できます。

※説明書を確認の上、手順に従って設営してください。



巻き上げ可能なスカート



風の侵入を軽減するスカートを搭載。通気性を高めたい場合は巻き上げた状態でトグル固定が可能。シーズンに合わせて使い分けができます。



先端キャップ、二股用ガイドテープ付属



テントの支柱をワンポール or 二股にできるよう先端キャップと二股用のガイドテープを付属しています。先端キャップを使用することで、ワンポール状態でもテント上部のシルエットがきれいになります。



他にも、

タープポールを通せるトリプルスライダー



左右上部2箇所のベンチレーション



蓄光タブ



インナーテント内部のオープンポケット



ランタンフック搭載ポールセット付属



蓄光ペグ



コンプレッションベルトを搭載した専用収納袋





など説明しきれない魅力が多数あります。

詳しくは下記のティザーページよりご覧ください。



■ティザーページ

https://store.vastland.co.jp/blogs/special/tc-teepee-tent-solo-teaser



《発売キャンペーンについて》



【発売キャンペーン詳細】







【出品およびクーポンの発行についての注意点】

「TCティピーテント ソロ」は、8/18(金)の夕方ごろに出品します。ですが、クーポンの発行・割引の適用は8/19(土)0:00です。

発売キャンペーン価格の反映を確認してから、ご注文にお進みください。



【Amazon店で購入する場合の注意点】

今回、カラーごとに別々のクーポンを発行します。キャンペーン価格で購入するには、それぞれのクーポンを適用する必要があります。

一方で、同一商品の割引適用は「1注文につき1個まで」です。

そのため、同一商品の複数購入をご希望のお客様は「1注文につき1個」のご注文を複数回に分けてご注文ください。

なお、期間中であればクーポンは「何度でも」お使いいただけます。



【楽天市場店で購入する場合の注意点】

楽天市場店でご購入される場合、クーポンがありません。

発売キャンペーン期間内にご購入いただくだけで発売キャンペーンが適用されます。



《VASTLANDの転売対策について》

当社では、営利・転売を目的とした方のご利用を全面的にお断りしております。営利・転売を目的としたフリーマーケットサイト、フリマアプリ、インターネットオークションなどでの当社商品の売買はご遠慮ください。



転売などの不正事実が発覚した際には、今後の商品の購入をお断りします。また、商品出荷前に注文を保留、キャンセル処理させていただく場合がございます。



他のオンラインショップ、フリーマーケットサイト、フリマアプリ、インターネットオークションなど、当社直販以外からご購入された商品(直販以外でも、正規のルートで購入された商品を除く)の場合、安全・品質に関しての万全の保証ができません。



このような場合、その品質について当社では一切の責任を負いかねます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。



《会社概要》



会社名:VASTLAND株式会社

所在地:兵庫県姫路市御国野町御着349番地2

代表者:田中 悠貴

設立日:2018年10月31日

資本金:100万円

URL:https://vastland.co.jp/



