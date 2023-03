[グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社]

「ナチュラルズ by アクアフレッシュ」で初採用、「シュミテクト」「カムテクト」「アクアフレッシュ」順次切り替え変更を実施



グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社(以下、GSKコンシューマー・ヘルスケア、代表取締役社長:野上 麻理、本社:東京都港区)は、グローバルパッケージングサプライヤーと提携し、「シュミテクト」「カムテクト」「アクアフレッシュ」のオーラルヘルスケアブランドにおいて、より環境への負荷が少ないハミガキチューブを導入します。2023年2月発売の「ナチュラルズ by アクアフレッシュ」で本チューブは初採用され、「シュミテクト」「カムテクト」ブランド製品でも順々にパッケージを変更する予定です。













リサイクルが可能な素材を 採用したサステナブルパッケージ



ハミガキのチューブに関しては、一般的にハミガキの安全性と鮮度を保つため、プラスチックとアルミニウムの組み合わせ、または複合素材のプラスチックの組み合わせで構成されていることが多く、やわらかく使用しやすい一方で、環境負荷への配慮が少ない製品が主でした。

この度、「ナチュラルズbyアクアフレッシュ」は、グローバルパッケージングサプライヤーと提携。世界で最もリサイクル可能なプラスチックの一つであるポリエチレンを主成分としたラミネートチューブを採用しました。これは、日本のハミガキ市場では最も薄いプラスチック素材のひとつとなります。本製品は、欧州でのリサイクル認証のスタンダードであるRecyClassが定めたリサイクル適性試験に合格しており、「リサイクルが可能なハミガキチューブ」として、欧州では広く展開されています。





「ナチュラルズ by アクアフレッシュ」では製品プラスチック使用を約10%削減



「ナチュラルズ by アクアフレッシュ」では、チューブパッケージにポリエチレンを主成分とする素材を採用するとともに、厚みを変更し、従来品と比較し約10%のプラスチック削減を実現しました。今後、「アクアフレッシュ」全製品のパッケージ切り替えを実施し*、「アクアフレッシュ」全体で約9トンのプラスチック使用量の削減を目指します。

*容量35gの製品は除く





Haleonのサステナビリティ戦略



GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパンは、コンシューマー・ヘルス分野におけるグローバルリーダーであるHaleon(ヘイリオン)(本社・英国)の日本法人です。Haleonでは、私たちの行動と志を同じくする組織や個人との提携を通じて、より多くの人々がより良い日々の健康のための機会を得られることを目標にするとともに、環境への影響を軽減していくことを戦略として掲げています。

環境における取り組みとしては、3つの分野「炭素排出への取り組み」、「パッケージをより持続可能なものに」、「信頼できる原材料を持続可能な方法で調達する」を掲げています。パッケージ分野においては、「2030年までに石油系バージンプラスチックの使用を3分の1に削減する※1」、「2030年までにすべての製品パッケージをリサイクル可能または再利用可能にする※2」、「パートナーと協力して、2030年までにパッケージを収集、分類、リサイクルするためのグローバルおよびローカルのイニシアチブを推進する」という具体的な目標を掲げ、取り組みを進めています。



■参考: Haleon Website (英語)

https://www.haleon.com/planet-and-people/



※1.対2020年基準値。2030年までにScope 1と2の炭素排出量を100%削減するというHaleonの目標は、95%の絶対量削減目標に基づいています。私たちは、Scope1、2、3の目標をScience Based Targets Initiativeに提出し、検証を受けており、Net Zeroに対してのコミットメントを登録しています。

※2.安全性、品質、規制が許す限り





日本におけるサステナビリティの実践



2022年4月1日施行「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」にも即し、日本国内でのサスティナビリティアクションとして、現在4R(Remove / Reduce / Re-Use / Recycle)の軸で、主にパッケージ分野でのプラスチック削減に取り組んでいます。弊社ではビジネス成長にかかわらず、製品全体の石油系バージンプラスチック使用量を、2020年時点と比較して、2025年までに約10%削減することを目標としています。





2022年までに「パッケージから不要なプラスチックを排除」、「プラスチックフットプリントの削減」、「包装材における循環型材料の使用量を増やすためのイノベーション」、「FSC認証紙への切り替え」を実践しています。2025年までの削減目標実現のため、今後更に取り組みを強化していきます。



REMOVE ⇒ 再生利用しにくいプラスチックの使用禁止

●2次包装でのPVC*1/PS*2/ABS*3の使用を、代替品へ切り替えました

例)「デンタルラボ 泡ウォッシュ+ミニハミガキ」のパッケージに使用するシュリンクフィルムを再生紙使用の紙箱に変更





REDUCE ⇒ 2025年までにプラスチック使用量を削減





●2020年から2022年で、累計約130トンのプラスチック削減を達成しました

例)

1.「シュミテクト やさしく歯周ケア ハブラシシリーズ」製品デザイン改良により約40%(約50トン)のプラスチック使用量を削減

2.「シュミテクト 歯周病ケア ハミガキ+ハブラシセット」包装資材の見直しにより約19トンのプラスチック使用量を削減

3.「シュミテクト やさしく歯周ケア ハブラシ」搬送用トレイを紙材料へと変更し、



約10トンのプラスチック使用量を削減

4.「シュミテクト ハブラシ コンプリートワン EX / トゥルーホワイト / 歯周ダブルケアEX」「アクアフレッシュ」のハブラシの包装を100%プラスチックフリーパッケージへと変更し、約25トンのプラスチック使用量を削減



RECYCLE ⇒ 包装資材の再生資材使用率の向上及びリサイクル可能な包装開発

●プラスチック、紙などの包装資材における再生資材の使用を進めています

例)

1.「ポリデント」「ポリグリップ」個装箱を再生紙に変更

2.「シュミテクト」「カムテクト」「ボルタレン」「コンタック」のPOPステッカーを再生プラスチック(80~100%)に切り替え

●リサイクル可能なパッケージ開発を実施

「アクアフレッシュ」「シュミテクト」「カムテクト」の一部製品のパッケージをグローバルパッケージングサプライヤーと提携し、ポリエチレンを主成分としたラミネートチューブ(RecyClass認証)へと順次切り替えを実施

●FSC*4認証紙への切り替えや、プラスチックフィルムラミネート紙の代替案への切り替えを進めています

例)

1.「シュミテクト」「カムテクト」「ボルタレン」「コンタック」「ラミシール」の個装箱にFSC認証紙を採用

2.「コンタック」「ラミシール」の個装箱からプラスチックラミネートを取り除きました。



(*1)PVC : ポリ塩化ビニル

(*2)PS : ポリスチレン

(*3)ABS : アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン

(*4)FSC : Forest Stewardship Council(R) 森林管理協議会







「シュミテクト」「アクアフレッシュ」ハブラシ 環境に配慮した100%プラスチック不使用パッケージを採用



100%プラスチック不使用の、環境に配慮したサステナブルパッケージを採用した新しいハブラシシリーズである「シュミテクト ハブラシ やさしく歯周ケアシリーズ」(2022年3月発売)、「アクアフレッシュ ハブラシ」(2022年6月よりパッケージの切り替え)を発売しています。

パッケージ前面のプラスチック使用を廃止して全体を紙のパッケージにし、中のハブラシが見えるように窓部分を透明なセルロースフィルム素材で覆いました。100%プラスチック不使用パッケージによって、プラスチック削減を進めています。













社員によるサステナビリティへの貢献 Beach Cleaning



日本国内でのCSR活動として、社員有志にてビーチクリーニング活動を年2回(春・秋)実施しています。ビジネスを通してだけはなく、個人としても環境への貢献に力を注いでいます。

「拾っても拾ってもキリのない、プラスチック片の多いビーチを見て、改めてプラスチック削減に努めようと思った。」「環境に対しての意識が変わった。」など、一人ひとりが改めて個人としての環境への責任も感じる機会となっており、また部署を越えたコミュニケーションの機会にもなっています。

GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパンではHaleonが掲げる’Keep it Human’というカルチャーに基づき、今後も継続的にビーチクリーニングを含めた環境へのボランティア活動を行っていきたいと考えています。







GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 代表取締役社長の野上 麻理は、次のように述べています。

「日本では製品および包装資材における環境への貢献だけではなく、社員の活動も含めて、サステナビリティへの取り組みを強化しています。この度のハミガキのパッケージ変更は、その思いを実現する取り組みの一つだと考えています。弊社は、より多くの人々によりよい日々の健康を届けるため、社会的・環境的な障壁の克服に向け、さらに積極的に社会、環境に貢献してまいります。」



【GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社】

GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパンは、コンシューマー・ヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon(ヘイリオン)(本社・英国)の日本法人です。Haleonは世界中で何百万人もの消費者から信頼されている数多くのブランドを展開、170の市場にて22,000人以上の従業員を擁し、「Deliver better everyday health with humanity.」(もっと健康に、ずっと寄りそって)というパーパスの実現を目指しています。

当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。



