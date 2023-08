[ユニオンテック株式会社]

~ 日本での圧倒的な実績を踏まえ、海外案件比率50%を目指して英語圏からチャレンジ ~



「Build a new standard.」をミッションに、オフィス・商空間の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:大川祐介)は、オンライン建築CGパース制作『PersGPT(パースGPT)』のグローバル展開を開始したことをお知らせします。





※English follows Japanese.



URL:https://cg.union-tec.jp/en



開始4ヶ月の進捗





4月中旬のサービス開始以降、5,000枚におよぶ建築CGパースの制作をしてまいりました。

建築CGパースを活用したことがない個人事業主の方から、大手内装インテリア・広告代理店の方まで、業界業種・規模問わず多数のご依頼をいただくようになりました。オンラインサービスのため、日本全国(北海道~沖縄)だけでなく、東南アジアなどエリア制約のないご利用も特徴です。



<制作実績>

https://cg.union-tec.jp/portfolio



スピードと品質に対する感動のお声や、お施主様との商談が成功したお声を多数いただき、

当初目的の「空間デザインを提供する企業・個人を支援することで、より良い空間を増やし社会全体の発展に貢献する」に対しては、一定の成果を得られてきていると感じております。



<関連リリース>

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000031121.html



グローバル展開の背景





1.ビジネスモデルのDXによりエリアを問わないサービス展開が可能

2.スピード・品質・応対のサービスレベルが、海外の同業と比較して優位性が見込まれる

3.北米・ヨーロッパ・中国・中東・東南アジア・アフリカなど、顕在化している地域特有の建築CGパース制作の課題を解決できる可能性がある



日本で奏功したビジネスモデルで世界の課題解決にチャレンジすることで、日本のプレゼンス向上及び、将来的な外貨の獲得を目指します。

まずはサービス全体の海外案件比率50%を目指して取り組んでまいります。



<英語版>

https://cg.union-tec.jp/en



First 4 months progress





Since the launch of our service in mid-April, we have produced up to 5,000 architectural 3D renders.

We've received numerous requests from clients ranging from self-employed individuals who have never used architectural CG perspective to large interior design and advertising agencies. Because of our online service, we are not only used throughout Japan (Hokkaido to Okinawa), but also in Southeast Asia and other areas.



<Production Achievements>

https://www.cg.union-tec.jp/portfolio



We have received many positive comments about the speed and quality of our services, as well as successful business negotiations with clients,

We feel that we have achieved our initial goal of "Contributing to the development of society as a whole by creating better spaces by supporting companies and individuals who provide space design".



Goal of Global Expansion





(1) Online business model enables service development regardless of area

(2) Speed, quality and responsiveness of services are expected to be superior to those of overseas companies in the same industry.

(3) Potential to solve problems in architectural CG perspective production specific to regions such as North America, Europe, China, the Middle East, Southeast Asia, and Africa.

By taking on the challenge of solving global problems with a business model that has been successful in Japan, we aim to expand our presence in Japan and earn foreign exchange in the future.



Our initial goal is to have 50% of all projects be global projects.

https://cg.union-tec.jp/en



ユニオンテック株式会社について





2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィス・商空間を中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースするスペース事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。スペース事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペース事業」「商空間マーケティング事業」「ビルバリューアップ事業」「スペースコンストラクション事業」「スマート施工」「PersGPT(パースGPT)」を展開。



会社名:ユニオンテック株式会社

設立:2000年6月

所在地:東京都港区北青山3-3-5 東京建物青山ビル7F

資本金:1億円

事業内容:オフィス・商空間の企画設計施工。オンライン建築CGパース制作。修繕・メンテナンス・組立施工。

代表取締役:大川祐介

ミッション:Build a new standard.



HP:https://www.union-tec.jp

実績集:https://service.union-tec.jp/

スマート施工:https://bpo.union-tec.jp/

PersGPT(パースGPT):https://cg.union-tec.jp/



Suganuma Group Inc.について





会社名:Suganuma Group Inc.

設立:2016年

所在地:No. 189 Lane 281 Tran Khat Chan Street, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, HanoiCity, Vietnam

事業内容:人材教育・人材採用サポート、事業化アドバイザー

代表取締役:菅沼蔵人

HP:https://suganumagroup.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-15:16)