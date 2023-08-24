日本の技術力で勝負！ オンライン建築CGパース制作サービス「…
［ユニオンテック株式会社］
～ 日本での圧倒的な実績を踏まえ、海外案件比率50%を目指して英語圏からチャレンジ ～
「Build a new standard.」をミッションに、オフィス・商空間の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大川祐介）は、オンライン建築CGパース制作『PersGPT（パースGPT）』のグローバル展開を開始したことをお知らせします。
※English follows Japanese.
URL：https://cg.union-tec.jp/en
開始4ヶ月の進捗
4月中旬のサービス開始以降、5,000枚におよぶ建築CGパースの制作をしてまいりました。
建築CGパースを活用したことがない個人事業主の方から、大手内装インテリア・広告代理店の方まで、業界業種・規模問わず多数のご依頼をいただくようになりました。オンラインサービスのため、日本全国（北海道～沖縄）だけでなく、東南アジアなどエリア制約のないご利用も特徴です。
<制作実績>
https://cg.union-tec.jp/portfolio
スピードと品質に対する感動のお声や、お施主様との商談が成功したお声を多数いただき、
当初目的の「空間デザインを提供する企業・個人を支援することで、より良い空間を増やし社会全体の発展に貢献する」に対しては、一定の成果を得られてきていると感じております。
<関連リリース>
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000031121.html
グローバル展開の背景
１.ビジネスモデルのDXによりエリアを問わないサービス展開が可能
２.スピード・品質・応対のサービスレベルが、海外の同業と比較して優位性が見込まれる
３.北米・ヨーロッパ・中国・中東・東南アジア・アフリカなど、顕在化している地域特有の建築CGパース制作の課題を解決できる可能性がある
日本で奏功したビジネスモデルで世界の課題解決にチャレンジすることで、日本のプレゼンス向上及び、将来的な外貨の獲得を目指します。
まずはサービス全体の海外案件比率50%を目指して取り組んでまいります。
<英語版>
https://cg.union-tec.jp/en
First 4 months progress
Since the launch of our service in mid-April, we have produced up to 5,000 architectural 3D renders.
We've received numerous requests from clients ranging from self-employed individuals who have never used architectural CG perspective to large interior design and advertising agencies. Because of our online service, we are not only used throughout Japan (Hokkaido to Okinawa), but also in Southeast Asia and other areas.
<Production Achievements>
https://www.cg.union-tec.jp/portfolio
We have received many positive comments about the speed and quality of our services, as well as successful business negotiations with clients,
We feel that we have achieved our initial goal of "Contributing to the development of society as a whole by creating better spaces by supporting companies and individuals who provide space design".
Goal of Global Expansion
(1) Online business model enables service development regardless of area
(2) Speed, quality and responsiveness of services are expected to be superior to those of overseas companies in the same industry.
(3) Potential to solve problems in architectural CG perspective production specific to regions such as North America, Europe, China, the Middle East, Southeast Asia, and Africa.
By taking on the challenge of solving global problems with a business model that has been successful in Japan, we aim to expand our presence in Japan and earn foreign exchange in the future.
Our initial goal is to have 50% of all projects be global projects.
https://cg.union-tec.jp/en
ユニオンテック株式会社について
2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィス・商空間を中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースするスペース事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。スペース事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペース事業」「商空間マーケティング事業」「ビルバリューアップ事業」「スペースコンストラクション事業」「スマート施工」「PersGPT（パースGPT）」を展開。
会社名：ユニオンテック株式会社
設立：2000年6月
所在地：東京都港区北青山3-3-5 東京建物青山ビル7F
資本金：1億円
事業内容：オフィス・商空間の企画設計施工。オンライン建築CGパース制作。修繕・メンテナンス・組立施工。
代表取締役：大川祐介
ミッション：Build a new standard.
HP：https://www.union-tec.jp
実績集：https://service.union-tec.jp/
スマート施工：https://bpo.union-tec.jp/
PersGPT（パースGPT）：https://cg.union-tec.jp/
Suganuma Group Inc.について
会社名：Suganuma Group Inc.
設立：2016年
所在地：No. 189 Lane 281 Tran Khat Chan Street, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, HanoiCity, Vietnam
事業内容：人材教育・人材採用サポート、事業化アドバイザー
代表取締役：菅沼蔵人
HP：https://suganumagroup.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/24-15:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
はじめて「マインクラフト」を遊ぶお子さまにおすすめ！『ゲーム超図かん はじめてのマインクラフト キャラクターMOB図かん』も発売！(08/24 15:16)
9月1日（金）より「２０２４年 おせち」本格展開(08/24 15:16)
声優・松岡禎丞が初登場！「カワイ肝油ドロップ presents よ・み・き・か・せ」(08/24 15:16)
新時代を切り開く国民的ガールズグループの誕生『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』SHINee、ITZYなど有名アーティストの振付が話題のYUMEKI、ダンストレーナー参加決定！(08/24 15:16)
累計1800万部突破の大ヒット作『ミステリと言う勿れ』フィルム風しおりがもらえるノベルティフェアが8月25日より順次スタート！(08/24 15:16)
【Ｚ会の通信教育】小6生対象：中学準備応援キャンペーン実施中。中学入学前に役立つドリルや情報誌を無料でプレゼント！(08/24 15:16)
【ロイヤルパークホテル】”ハロウィンフェア”10月限定開催！ブッフェやスイーツ、カクテルなど多彩なメニューで粋なハロウィンを満喫。(08/24 15:16)
テコの原理で簡単セット！ランタンやポールのサイズに応じて使い分けできる「ウッドなランタンフック」新発売！(08/24 15:16)
エントリーモデルに新たな選択肢を！GPS内蔵と大画面ディスプレイが特長のスマートウォッチ『HUAWEI WATCH FIT Special Edition』 8月28日（月）より発売(08/24 15:16)
見て楽しく、プレゼントにもぴったり！2023年 モロゾフ ハロウィーン商品のご紹介(08/24 15:16)
【ニトリ】ちょっと変えれば、たちまち秋。季節限定コレクション、78アイテムを発売。(08/24 15:16)
【産学連携企画】九大農学部が管理をサポートする竹林の竹を使用した「流しそうめん」を8月26・27日に、ITO GRANDで開催！(08/24 15:16)
doda転職求人倍率 2023年7月は2.29倍（前月差+0.03ポイント）(08/24 15:16)
ライフスタイルショップKEYUCA 埼玉エリアに「モラージュ菖蒲店」をオープン(08/24 15:16)
SNS時代のヒット商品に不可欠な“UGC”とは。ホットリンク、 SNSマーケティングの理解度テストを9月下旬に開催(08/24 15:16)
大企業に特化したフルオーダー型リスキリング支援の新サービス『リスキリング キャンプ by 学びのコーチ』を8月25日より展開(08/24 15:16)
単発、短時間、短期間で働くスポットワークの求人倍率は1.62倍、スポット平均時給は1,157円、8か月ぶりにアルバイト時給がスポット時給を上回る(08/24 15:16)
速報/月例新築マンション動向7月実績発表～港区の平均価格変動率が前年同月比370％～(08/24 15:16)
会計事務所向けイベント「弥生PAPカンファレンス 2023 春」開催レポート公開(08/24 15:16)
【9/7(木)16時】「日立ソリューションズの若手新規事業担当者が語る！女性活躍×新規事業～アイディアだけで終わらせない、需要性検証から市場投下までの軌跡～」無料オンラインセミナーを開催(08/24 15:16)
「オンライン？対面？未来の企業成長につながるハイブリッド教育の成功法則とは」無料オンラインセミナーを開催！～2023年8月29日(火)／9月7日（木）＠オンライン～(08/24 15:16)
アディッシュ、カスタマーサクセスサミット「Growwwing Day 2023 Fall」に協賛(08/24 15:16)
D2Cセミナー『利益を最大化するデータドリブンD2Cのマーケティングモデル徹底解説』開催のお知らせ(08/24 15:16)
『Focus（フォーカス）』シリーズの第二弾美しさを目覚めさせる“スクラブ入りパック”「シーボン マスクアウェイクン」発売(08/24 15:16)
ヴォレアス北海道、北海道コンサドーレ札幌と共に取り組む「推し活3.0」事業が経産省のスポーツDX促進事業に採択(08/24 15:16)
鹿児島銀行、統合人事システム「COMPANY」でタレントマネジメントを推進(08/24 15:16)
【埼玉県】令和5年度「コバトン健康メニュー」レシピを募集します(08/24 15:16)
「ＦＡＶＯ＃育てやすい。暮らしやすい。」、「新・家づくり発想 Ｌｏｄｉｎａ(ロディナ)」、「除菌機能付き全館ダクトレス空調システム」の3作品で受賞(08/24 15:16)
BtoB受注業務アウトソーシングサービス「CO-NECTクロート」、爬虫類・両生類関連卸売業にサービス提供開始(08/24 15:16)
【頻発する不適切保育のニュース】約9割の保護者が「保育現場の対応を気にするようになった」と回答、保育・幼児教育に求められる「社会的水準」の高まりも実感(08/24 15:16)