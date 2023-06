[クラウドストライク合同会社]

クラウドコンピューティングとサイバーセキュリティを牽引する両社が、生成系AIの保護で協力



クラウドネイティブのエンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データ保護のリーダーCrowdStrike (NASDAQ: CRWD)の日本法人であるクラウドストライク合同会社(本社:東京都港区、代表執行役員:尾羽沢 功、以下クラウドストライク)は本日、Amazon Web Services(AWS)と共同で新しい生成系AIアプリケーションの開発に取り組むことを発表しました。これらのアプリケーションは、クラウド、セキュリティ、人工知能(AI)の導入と活用に取り組むお客様をサポートするもので、具体的には、サイバーセキュリティ関連の生成系AIアプリケーションと、独自生成系AIアプリケーションの構築と保護に取り組むお客様をサポートする、複数クラウドが併用される環境向けのセキュリティソリューションの二つです。





AIサイバーセキュリティに関する新たな取り組み

クラウドストライクは、主要なAIスタートアップ企業とAmazonの基盤モデル(FM)をAPI経由で利用できるフルマネージドサービス、Amazon Bedrockの新しい生成系AI機能を活用して、Falconプラットフォームの高度な検索、レポート、自動化機能を導入するお客様をサポートします。たとえば、Amazon Bedrockを活用することで、新たに発表したクラウドストライクの生成系AIセキュリティ分析機能、Charlotte AIの開発スピードを加速します。世界で最も忠実なセキュリティデータを使用し、人によるフィードバックを高頻度で繰り返すことで改善を続けるCharlotte AIにより、日常言語形式で質問を投げかけることで、CrowdStrike Falconプラットフォームの高度な脅威検出、調査、ハンティング、対応機能を活用いただけます。



AIの作成と適用の基盤となるクラウドでAIを保護

生成系AIによりAIの機能が利用しやすくなったことであらゆる業種で生産性が上がり、仕事の本質が急速に変化しています。しかし、新たなガバナンスの課題やセキュリティ上の脅威の出現により、組織はAIの持つ可能性の活用に及び腰になりがちです。トレーニングデータの改ざんや、大規模言語モデルのクエリで使用された機密情報の不本意な公開などのリスクが、導入の妨げになっています。クラウドストライクとAWSはこの新しいサイバーセキュリティの取り組みを通じて、お客様がさまざまなAIサービスとMLサービスを安全に利用できるよう、両社のソリューションとチームの力を結集します。



AIモデルの作成と、AIモデルの出力の適用はクラウド上で行われます。AWSは、充実したAIおよびMLサービスポートフォリオを幅広く用意し、導入ステージとスキルレベルを問わずあらゆるお客様をサポートしています。また、組織がAIやMLをビジネス上の課題解決に活用するために必要なさまざまなツールも提供しています。具体的には、低水準の深層学習コンテナ、Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)イメージ、Amazon SageMaker(データを前処理し、あらゆるユースケースに合わせてMLモデルを構築・トレーニング・デプロイできるフルマネージドインフラストラクチャ、ツール、ワークフローを備えたフルマネージドサービス)に加え、事前トレーニング済みのAI APIサービスセットも増加を続けています。



クラウドストライクは包括的なクラウドセキュリティソリューションで、AIやクラウドの導入および活用ステージにかかわらず、あらゆるお客様を保護します。CrowdStrike Falcon(R) Cloud Securityなら、1つのコンソールでクラウドワークロードの保護、セキュリティ体制の管理、インフラストラクチャ権限管理、コンテナセキュリティの各機能をすべてご活用いただけます。クラウドストライクは、この度の提携関係の拡大に伴い、ネイティブ統合の提供を通じてAIおよびMLの導入に伴うセキュリティリスクの保護、検出、修復の各機能を強化することで、保護対象をAWSのAIおよびMLサービスに拡大します。



クラウドストライクでDICE(データ、アイデンティティ、クラウド、エンドポイント)担当最高製品責任者を務めるラジ・ラジャマニ(Raj Rajamani)は次のように述べています。「クラウドストライクは、独自の生成系AI機能をAWS上で開発していますが、その理由は優れたスケール、信頼性、イノベーションのスピードです。AWSはデータ収集のイノベーションからAIモデルの作成まで、当社が初めて取り組んだエンドポイントセキュリティの破壊的創造から、現在取り組んでいるクラウドセキュリティの破壊的創造まで、クラウドを活用してまったく新しいサイバーセキュリティを生み出す助けになりました。本日、最も充実したサイバーセキュリティデータセットを用いて、AWSとの提携をさらに強化できることをうれしく思っています」



AWSでテクノロジーパートナーシップ担当マネージングディレクターを務めるChris Grusz氏は次のように述べています。「規制の厳しい業界で、複数のお客様がイノベーションを加速させるためにAIおよびMLモデルのクラウドへの導入を進め、生成系AIの活用を試みています。お客様が厳しいセキュリティ要件を満たし、Amazon SageMaker、Amazon EC2、コンテナソリューションをさらに活用することで、各業界をリードする存在になっていただけるよう、クラウドストライクとともにサポートできることをうれしく思っています」





※この資料は、米国時間2023年5月31日に発表されたプレスリリースの抄訳です。







CrowdStrikeについて

CrowdStrike Holdings Inc.(Nasdaq:CRWD)は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業におけるリスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。



CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security CloudとワールドクラスのAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリーを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。



Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンス、複雑さの低減、短期間での価値提供を実現します。



CrowdStrike: We Stop Breaches



