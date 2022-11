[Birdman]

株式会社Birdman(本社:東京都渋谷区、証券コード:7063、代表取締役:伊達晃洋、以下当社)と株式会社Entertainment Nextは、2023年1月2日(月)バンテリンドーム ナゴヤ(〒461-0047 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1-1)にて開催される『KROSS vol.1-kpop masterz- (呼称:クロス ボリュームワン -ケーポップマスターズ-)』の第二弾アーティストに、J-JUN(ジェジュン)さんが決定したことを発表いたします。尚、ファンクラブ先行販売開始日は2022年11月30日(水)12:00~を予定しております。









◆J-JUN プロフィール

1986年1月26日生まれ 韓国・ソウル出身

2004年、韓国デビューし、翌年日本デビュー。アジアを中心に全世界で歌手、俳優として活躍。2018年2月より日本での活動を本格化し2枚のシングル発売、Arena Tour「The Reunion in memory」、Hall Tour「JAEJOONG Hall Live Tour 2018 ~SECRET ROAD~」を開催。2019年には日本語ソロアルバム「Flawless Love」発売、Tour「JAEJONG ARENA TOUR 2019~Flawless Love~」、カバーアルバム「Love Covers」(日本レコード大賞「企画賞」、第34回 日本ゴールドディスク大賞「ベスト3アルバム(アジア)」受賞)発売。 2020年3rdシングル「Brava!! Brava!! Brava!!/Ray of Light」発売、カバーアルバム第二弾「Love Covers II」発売。日本テレビにて民放初のレギュラー番組「僕は歌が歌いたい」放送開始。初の配信ライブ「J-JUN LIVE BOKUNOUTA 2020」開催。「第37回ベストジーニスト2020」一般選出部門 男性の部 1位受賞、「FNS歌謡祭 第一夜」に韓国 梨泰院にて収録し出演。 2021年DVD「J-JUN BOKUNOUTA 2020~僕は歌が歌いたい~」発売。3月BSスカパー!、日テレプラスにてレギュラー番組「ジェジュンJ!」放送開始。3月31日最新シングル「BREAKING DAWN (Japanese Ver.)」Produced by HYDE」発売。ドキュメンタリー映画「ジェジュン:オン・ザ・ロード」7月公開。主題歌「We’re」、オリジナルサウンドトラックアルバム発売。「FNS歌謡祭 第二夜」に韓国 漢江の夜景にて収録し出演。「ミュージックステーション ウルトラスーパーライブ 2021」に韓国 ロッテワールドのメリーゴーランドにて収録し出演。2022年、日本テレビ系水曜ドラマ「悪女(わる)~働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?~」主題歌「六等星」をJ-JUN with XIA (JUNSU)として6月にリリース、最新作としてセカンドアルバム「Fallinbow」を11月9日に発売するなど精力的に活動中。





<公演概要>





公演タイトル:KROSS vol.1-kpop masterz- (呼称:クロス ボリュームワン –ケーポップマスターズ-)

会場:バンテリンドーム ナゴヤ(〒461-0047 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1-1)

共催(順不同):

株式会社Birdman,株式会社Entertainment Next,株式会社CBCテレビ、株式会社マンデーモーニングクリエイティブラップ, パラダイスE&A

出演者(順不同):パクソジュン/チャウヌ/ TOMORROW X TOGETHER/BLANK2Y/J-JUN

公演日程: 2023年1月2日(月)

[昼公演]開場:10:00 / 開演:12:00 (仮)

[夜公演]開場:17:00 / 開演:19:00 (仮)



特設サイト:kross-live.jp

Twitter:@kross_bmg

ローソンチケット: https://l-tike.com/kross/



<J-JUN ーファンクラブ先行予約についてー>

受付期間:2022年11月30日(水)12:00~12月04日(日)23:59

当選発表:12月07日(水)15:00(予定)



<公演に関するお問い合わせ先>

株式会社キョードー東海 TEL:052-972-7466(平日/12-18時・土/10-13時・日祝/休み)



