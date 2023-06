[株式会社GO]

7月19日(水)開催『Z特区』、6月5日(月)まで25%OFFの早割チケットを販売中



The Breakthrough Company GO(東京都港区、代表取締役 三浦崇宏・福本龍馬、以下GO)は、若年層が助言者・相談者(メンター)となり、年長者を育成・サポートする概念・手法「リバースメンター」を広く普及させていくために、リバースメンター・カンファレンス『Z特区』を7月19日に東郷記念館(東京都渋谷区)で開催予定です。今回は、そのセッション内容とスピーカーとなるZ世代の起業家・有識者を発表いたします。







リバースメンター・カンファレンス『Z特区』では、令和の主役であるZ世代の中でも、すでに第一線で活躍している起業家や有識者の方々をお招きし、経営者やマーケティング責任者など、企業の意思決定者を対象にしたトークセッションを行います。



全体のプログラムは、「マーケティング」「エンターテイメント」「サステナビリティ」「スタートアップ」「教育」「政治」の計6つのテーマで構成されており、このたび、「エンターテイメント」「教育」のセッション内容およびスピーカーが確定し、Z特区公式ページにて新たに公開いたしました。



また、2023年6月5日(月)23:59 までの期間、通常チケット料金の25%OFFとなる「早割チケット 15万円(税抜)」を販売しています。

※ 早割チケットの販売は、予定枚数に達し次第終了となります。予めご了承ください。



チケットのお申し込みはこちらから

Z特区公式ページ:https://z-tokku.com



セッション詳細





■ ヒット作品・コンテンツ時流から、Z世代の欲望の根源を紐解く

テーマ:エンターテイメント

息を吸って吐くようにSNSやYouTubeなどで積極的に情報を収集・発信し、オンライン上で交流を深めるZ世代。彼・彼女らがエンタメ分野で求める興味・関心は、時代の流れや社会環境、テクノロジーの進化によってどう変化しているのか? めまぐるしく変化するエンタメコンテンツに非常に敏感な若者に対し、どうヒット作品を生み出しているのか? ジャンルの異なるコンテンツクリエイターが「Z世代の欲望」について議論する。



登壇者:



山科 ティナ 氏

漫画家 / イラストレーター

少女漫画誌にて商業デビュー後、SNS上にて女性人気を集め活動が多岐にわたる。VoCEウェブにて「推しは自分です。」(講談社)連載中。完結作品「ショジョ恋。-処女のしょう子さん-」(主婦と生活社)が2023年春にフジテレビ/FODにて実写ドラマ化。





たなか 氏

アーティスト / 音楽プロデューサー

98年生まれ。前職はぼくのりりっくのぼうよみ。ぼくりりを辞職した現在はたなかとして活動。バンドDios(ディオス)のフロントマンを務め、歌手活動のほか、ヒプノシスマイク、花譜、葛葉など人気アーティストのサウンドプロデュース / 楽曲提供 / 楽曲参加を行なっている。音楽以外にも、文筆業やボルダリングにも取り組んでいる。また、やきいも屋を営み、わずか2ヶ月でやきいもを1.5トン売るなどの成果を残し、やきいも界でも注目を集める。





YP 氏

映像監督

Forbes が選ぶ【業界を代表する30歳未満のイノベーターにインタビューを行う「NEXT UNDER 30」】に選出。ずっと真夜中でいいのに。「猫リセット」MV/スカイピース「YouTube Rewind in JAPAN 2021」監督/短編映画「純猥談」シリーズ企画・監督/等のディレクションを行い、時代の空気感を捉えて作られた作品群は世代を超えて多くの支持を集めている。



ファシリテーター:



有田 絢音

The Breakthrough Company GO Copywriter / Planner

ADKを経て、2023年よりGOにジョイン。前職では、大王製紙 /ワコール / 大塚製薬 /象印 / Happy Elementsなど幅広く担当。動画企画やSNS上での話題化施策の開発などコピーを軸にした太いアイデアが得意。自身のジェンダーや海外を飛び回っていた経験から、息苦しさを生み出す“常識“や”こうあるべき“といった考えを、クリエイティブの力でアップデートしていくことが信念。Young Spikes Asia ゴールド(2022年)、New Stars クリスタル(2021年)など。





■ Z世代が親になったら、自分の子どもにどんな教育をしたいか?

テーマ:教育

多様な考え方や価値観を大切にすると言われるZ世代。その背景には、1つの回答を求めるのではなく「みんな違って当たり前」という教育を受けてきたことがあると考えられている。 では、そのZ世代が親になったら、自分の子どもにどんな教育を受けさせたいと考えるのだろうか? そして、その思いが産業に与える影響とは?



登壇者:



三浦 宗一郎 氏

一般社団法人HASSYADAI social共同代表理事

1995年生まれ愛知県出身。中学卒業後、トヨタ自動車の企業内訓練校・トヨタ工業学園に進学。卒業後、トヨタ自動車に就職し、自動車製造に関わる2017年に内閣府「世界青年の船」の日本代表に選出され、トヨタ自動車を退職し、約20カ国を旅する。2018年より株式会社ハッシャダイに入社し、ヤンキーインターンの講師を務め、2020年より一般社団法人HASSYADAI socialを設立し代表理事に就任。





田中 あゆみ 氏

一般社団法人lightful 代表理事 / デジタルハリウッド大学大学院1年生

「生徒一人一人にスポットライトを!」という理念を掲げ、教員の労働環境改善や若手教育人材の育成を行う。

学校インターン事業では地方自治体・教育委員会との連携を行いながらプロジェクトを推進。過去400人以上の教員と一対一で話をする経験を通し、リアルタイムで先生の課題感を捉えながら教育現場の負担とそこで働く先生を重視した教育改革のあり方を模索している。





東 佑丞 氏

ゲーマー / ゲームトレーナー

2003年、山形県生まれ。小学校、中学校と不登校を経験し、通信制高校のN高等学校に入学。第1回高校生eスポーツ大会「STAGE:0」フォートナイト部門で6位入賞後、ゲームのオンライン家庭教師サービス「ゲムトレ」のゲームトレーナーとして活動をスタートさせる。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2021 受賞 つくばベンチャー協会代表理事



ファシリテーター:



船野 杏友 氏

慶應義塾大学総合政策学部 / 探究コーディネーター

高校時代にはじめた水の研究活動から探究的な学びをもっと子どもたちに届けていきたいという夢が生まれ、大学では教育学を中心に学びながら、出張授業や探究コミュニティを通して中高生の探究活動支援や教員の学び場づくりを行っている。最近は中高生にとどまらず、23歳以下の新たな時代を創る次世代のリーダーが集うカンファレンス「U-23サミット」の運営もしている。





その他、「マーケティング」「サステナビリティ」「スタートアップ」「政治」のセッション内容およびスピーカーに関しては、確定次第、Z特区公式ページにて情報を公開いたします。



開催概要





[名称] リバースメンター・カンファレンス『Z特区』

[開催日時] 7月19日(水)11:00~20:00

[会場] 東郷記念館(リアル参加限定)

[アクセス] 東京都渋谷区神宮前1-5-3

JR山手線「原宿」駅より徒歩4分

東京メトロ「明治神宮前」駅より徒歩5分

[主催] The Breakthrough Company GO



チケットのお申し込みについて





2023年6月5日(月)23:59 までの期間、通常チケット料金の25%OFFとなる「早割チケット 15万円(税抜)」を販売しています。

※ 早割チケットの販売は、予定枚数に達し次第終了となります。予めご了承ください。



Z特区公式ページ:https://z-tokku.com



LINE公式アカウントについて





「興味はあるけどチケット購入するか迷っている」という方は、『Z特区』のLINE公式アカウントをご登録ください。セッション登壇者の決定、チケット早割期間のリマインドなど、最新情報をご案内いたします。



LINE公式アカウント:https://lin.ee/160oRjX





The Breakthrough Company GO





電通・博報堂より独立した三浦崇宏と福本龍馬によって2017年に設立。

通常の広告・PR会社の領域を超えて、“事業クリエイティブ”を標榜。

クリエイティビティを核に大企業の新規事業立ち上げから事業成長や組織戦略のサポートまで手がける。また、PR発想とクリエイティブを掛け合わせた、ニュースになるプロモーションを得意とする。

https://goinc.co.jp/





