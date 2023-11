[株式会社KANSAI COLLECTION]

2024年3月20日(水・祝) 開催決定!



KANSAI COLLECTION 2024S/S @京セラドーム大阪





関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント

「KANSAI COLLECTION」。今回は、ワクワクが溢れる、みんなの好きが集まる場所「I LOVE ENTERTAINMENT」をテーマにしたキービジュアルを掲げ、2024年3月20日(水・祝)に、KANSAI COLLECTION 2024 S/Sの開催を決定しました。





開催概要





開催名称 KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER

開催日程 2024年3月20日(水・祝)

開催時間 12:30開場 14:00開演

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会」

(前回実績) 「日本博 2.0」参画型

大阪府 ・大阪観光局 ・大阪市 ・大阪商工会議所 ・京都府 ・

京都市 ・京都商工会議所 ・滋賀県 ・奈良県 ・兵庫県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION









アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースではヘアメイクなどの体験や出演者によるトークショーを見たりなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテインメントイベントとなっています。



第1弾 出演者発表!!

話題沸騰中のボーイズグループ『超特急』トリリンガルのソロアーティスト『NOA』の出演が決定!





アジア最大級の音楽授賞式MAMAにて “Favorite Dance Artist Japan”の受賞歴も持つ、EBiDANの中から選抜されたメインダンサー&バックボーカルグループ超特急。ドラマでボーイズグループ「8LOOM」のメンバーを演じ、今年アジア5ヵ所を巡るツアーを敢行するなど人気急上昇中のNOAがアーティストとして出演決定!







メインMCには、テレビにCMに引っ張りだこの『朝日奈央』が決定!





バラエティ番組やCMにも多数出演、老若男女問わず広い世代から愛される大人気タレント朝日奈央が2023AWに続き、メインMCに決定!





多彩な活躍を魅せる『鈴木愛理』『吉田朱里』ら人気モデルの出演が決定!





ドラマ主演や『あざとくて何が悪いの?』新MCを務めるなど、モデルに留まらない多彩な活躍を魅せる鈴木愛理。美容系YouTuberとしても活躍し、自身がプロデュースするコスメブランドも絶大な人気を誇る吉田朱里ら人気モデルの出演が決定!







幅広い層に人気を誇る『高橋愛』『井手上漠』ら人気ゲストの出演が決定!





「モーニング娘。」の“プラチナ期”を牽引し、現在も女優やモデルとして同世代の女性を中心に大きな支持を集める高橋愛。バラエティ番組出演やラジオのパーソナリティも務め、自身でファッションブランドをプロデュースするなど様々な分野で活躍する井手上漠ら、人気ゲストの出演が決定!





今をトキメク人気クリエイターが大集結!





ドッキリや大食い動画、音楽ユニット活動などでも活躍するばんばんざい。モッパン(大食い系)動画が大人気のYouTuberかの/カノックスター。通称「さくみみ」の愛称でZ世代を中心に支持を得ている仲良しコンビさくら&MINAMIなど、注目クリエイターたちの出演が決定!











【出演者情報】 2023年11月17日現在 ※五十音順

〈 ARTIST 〉

超特急、NOA and more

〈 MC 〉

朝日奈央 and more

〈 MODEL 〉

アリアナさくら、伊藤桃々、加藤ナナ、さくら、白間美瑠、上西星来、鈴木愛理、ねお、野咲美優、前田希美、山本望叶(NMB48)、雪平莉左、吉田朱里、渡辺美優紀 and more

〈 GUEST 〉

井手上漠、井上ヤマト、岡田蓮、翔、鈴々木響、高橋愛、ちせ、PyunA.、ゆうこす and more

〈 CREATOR 〉

えみ姉、おさき、かの/カノックスター、きりまる、タケヤキ翔、ばんばんざい、MINAMI、ろこまこあこ and more

















今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

最新の情報はホームページへ!

https://www.kansai-collection.net/



チケット情報・お問合せ





チケットは全席指定席

2023年11月25日(土)10:00~ チケット先行発売開始!

早めのお申し込みでステージ近くの席に!!



VIP席 100,000円

プラチナ席 30,000円

SS席 10,000円

S席 7,000円

スタンド自由席 3,000円



※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。



<チケット先行販売購入先>

関西コレクション公式LINE

https://page.line.me/kansaicollection







<チケットに関するお問い合わせ>

キョードーインフォメーション

TEL 0570-200-888(平日・土曜11:00~16:00)



<その他一般の方からのお問合せ >

関西コレクション実行委員会

info@kansai-collection.net



