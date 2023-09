[FPTジャパンホールディングス株式会社]

FPTジャパンホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表:ド・ヴァン・カック)は 、2023 年 8 月 30 日(水)に Great Place to Work(R) Institute (以下「GPTW」)より発表された、2023 年版 アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング(the Best Workplaces in Asia list)大企業部門64位に選出されたことをお知らせします。



本ランキングは、アジア・中東各国で210万人を超える従業員を対象にした調査に基づいており、2023年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングにランクインした企業のうち28社のみ選出されています。



▽Great Place to Work(R) Institute ランキングサイト

https://hatarakigai.info/news/2023/0830_1109.html









当社は 2022 年 9 月に GPTW ジャパン社よりはじめての「働きがいのある会社」の認定を受けて以降、2023 年 2 月には同社発表の日本における「働きがいのある会社」ランキングベスト 100 の大規模部門 11 位、2023 年 3 月には同女性ランキングで 4 位に選出されており、今回はそれらに続くアジア地域部門での選出となっています。



アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 概要





本ランキングは、GPTW がアジア・中東各国* で 210 万人を超える従業員を対象にした調査に基づいて決定されおり、グローバル企業部門 30 社、大企業部門(500 名以上)70 社、中小企業部門(10~499名以下)100 社と3つの部門で計 200 社が選出されています。



* 対象国:グレーターチャイナ(中国、香港、台湾を含む)、インド、インドネシア、日本、シンガポール、韓国、スリランカ、クウェート、バーレーン、オマーン、フィリピン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ベトナム



■選考基準

【グローバル企業部門】

・アジア・中東各国の「働きがいのある会社」ランキングに 2 カ国以上ランクインしている

・全世界で従業員が 1,000 人以上である

・従業員の少なくとも 40%もしくは 5,000 人以上が、本社がある国以外で働いている



【大企業部門と中小企業部門】

アジア各国の「働きがいのある会社」ランキングに 1 カ国以上ランクインしている



FPT における取り組みのポイント





当社では、18 の国から構成される異なる文化的背景を持つ従業員一人ひとりが、個々の能力を発揮できること、そして従業員間の相互理解のもとチャレンジの機会が豊富で充実した職場環境を目指しています。そのため入社前から始まる「従業員エクスペリエンス」を通じて、入社後の目標設定や昇進等、各ステージに応じた支援や制度を整備。また、これらの支援についても、毎年行う従業員満足度調査を踏まえ、改善しながら、当社の多様性が力となるように努めています。



















FPTジャパンホールディングスについて





FPTジャパンホールディングスは、2023 年で創立 35 周年を迎えるベトナム最大級の ICT 企業FPTコーポレーションにおいて、海外に特化し IT 事業を担うFPTソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、日本のお客様に最高のバリューを提供することを目的とし 2005 年に設立されました。サービスとして、RPA、ブロックチェーン、AI(人工知能)、クラウド、IoT、ビッグデータ分析などの最新テクノロジー、およびデジタル変革(DX)の活用支援にも注力しています。



■関連リンク

FPTジャパンホールディングス株式会社:https://www.fpt-software.jp/

採用情報:https://hrmos.co/pages/fpt-japan/



■FPTジャパンホールディングスSNS一覧

YouTube:https://www.youtube.com/@fptjapanholdings9566



FaceBook:https://www.facebook.com/FPTJapanFPT



LinkedIn:https://jp.linkedin.com/company/fptjapanholdings



Twitter:https://twitter.com/FPT_Japan



【本リリースに関する報道お問い合わせ先・お客様からのお問い合わせ先】

FPTジャパンホールディングス株式会社

ジャパンマーケティング&パブリックリレーション本部

TEL:03-6634-6868 (代表) 月~金 9:00~18:00

e-mail:fjp.bd.contact@fpt.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-23:40)