2023年8月1日(火)オープン!124.6m2の大型会議室「The Company HALL」も同時開業。



The Companyを運営する株式会社Zero-Ten Park(本社:福岡市博多区、代表取締役:榎本二郎)は、「ミーナ天神」8階に国内5店舗目、となる「The Companyミーナ天神」をオープンいたしました。今回の出店ではThe Companyとしては初、着席時最大138名収容の大型貸し会議室「The Company HALL」を併設し、ワークプレイスをより便利で多様な形に進化させます。









■The Company ミーナ天神店は好立地・好アクセス、8階からの眺望も抜群のロケーション

ファッション・グルメ・日用品が揃い天神の主要施設や駅を繋ぐ天神地下街直結。福岡空港やJR博多駅からも地下鉄直結ですので出張時や遠方からのアクセスも良好です。

約6700坪、天神のランドマークであるミーナ天神内にあるワークスペースですので、ビジネスはもちろん、食事や買い物にも困りません。8階からは渡辺通り・昭和通りを見下ろす眺望で天神の街を一望できる最高のロケーションです。





名称:The Company ミーナ天神(ザ・カンパニー ミーナテンジン)

開業日:2023年8月1日

住所:福岡県福岡市中央区天神4丁目3-8 ミーナ天神 8階

延床面積:約230坪

営業時間:平日9:00-20:00 土日祝日10:00-18:00

公式サイト:https://thecompany.jp/multi-location/mina/





■全室家具付き・完全個室のセットアップオフィス

コロナ禍を経た働き方の変化に伴い、機密性の高い完全個室型レンタルオフィスがより求められるようになりました。ミーナ天神のオフィスは全室デスク、オフィスチェア付き完全個室のセットアップオフィスで初期コストも抑えられます。オンライン会議が可能な共用スペースに加えフォンブースも無料で利用可能。天神の1等地に賃貸オフィスでは得ることのできない高付加価値で快適なワークプレイスをご提供します。





■124.6m2 の大型会議室「The Company HALL」

ミーナ天神店には、The Companyとしては初となる最大124.6m2、着席時最大138名収容可能なカンファレンスホールを併設しています。講演、企業イベント、試験、研修会など様々なシーンに対応可能です。The Company受付スタッフが常駐していますので、事前の荷物受け取りやケータリングの手配などセミナーからパーティ・懇親会まで幅広くサポートいたします。

会場をホール1(75.4m2)ホール2(49.1m2)と分けて30名~の中規模セミナーなど幅広い用途にご活用いただけます。



The Company HALLに関する詳細はこちら:https://thecompany.jp/thecompanyhall/









■The Company 月額メンバーは世界4カ国12拠点のコワーキングスペースが使い放題

ミーナ天神店の開業により、The Companyの月額プランメンバーは、福岡市内7拠点を中心に世界4カ国12拠点のコワーキングスペースがマルチロケーションで使い放題になります。

The Companyはどの拠点も駅近・好アクセス。提携店や海外店舗も各都市の中心地に位置し、出張やワーケーション先としても最適です。









■The Company × Fukuoka Immigration Service「福岡を日本一の海外デジタルノマドに」

The Companyは国内外5カ国12拠点の拠点運営により、国際バラエティ豊かなビジネスネットワークを構築してきました。そしてThe Companyは株式会社エフ・ジェイ ホテルズ様と協業し海外のビジネスパーソンが福岡に滞在し、福岡で働くための「The Company×Fukuoka Immigration Service」を開始しています。ホテルライクな住環境、中国語・英語対応可能なコンシェルジュ、日本でのビジネスを支える登記可能なオフィスThe Companyの提供等を通じ、海外のビジネスパーソンが日本に移住することをトータルサポートするサービスです。





■福岡発シェアオフィス&コワーキングスペース『The Company(ザ・カンパニー)』とは

『The Company』はワークシェアとマルチロケーションをキーワードに、新しいチームの作り方と大きな仕事づくりを可能にするワークスペース&コミュニティです。「個人がタッグを組みプロフェッショナルチームに」「企業の枠にとらわれないチーム作りが即座に可能」「国内外にネットワークが繋がりグローバルな仕事を」単なる空間のシェアではなく、コミュニティの構築を目指しています。



・5カ国12拠点(直営店舗、および運営業務委託店舗を含む)にて事業展開中

・会員数は400社、1830名(2023年7月時点)

・会員同士で仕事の受発注を可能に

・マルチロケーションで働く

公式サイト: https://thecompany.jp



■運営会社

株式会社Zero-Ten Park

世界4ヶ国で12店舗を展開するワークスペース&コミュニティー施設「The Company」の運営会社。

シェアオフィス企画・運営のみならず、不動産賃貸事業、ビジネスマッチング、M&A、ベンチャー企業への投資・育成サポート、企業コンサルティングなど、施設運営のプロとして培った経験やノウハウを駆使した総合的なバックアップ事業を展開。

所在地:福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F

代表者:榎本 二郎

設立:2018年7月2日

About us:https://thecompany.jp/about-us/



《 本件に関するお問い合わせ先 / 取材申し込み先 》

株式会社Zero-Ten Park 広報担当:info@thecompany.jp

または以下のフォームよりお問い合わせください。

https://thecompany.jp/contact-jp/



