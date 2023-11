[株式会社 Block FM]

block. fmラジオパーソナリティ総勢25組のDJ/アーティストが集結!12周年記念Tシャツやパーティー前のウォームアップ企画、会場で音楽とともに楽しめるコンテンツも公開



開局12周年を迎える音楽マルチメディア「block.fm」が、11月10日(金)にWOMB 東京にて開催する12周年イベント「block.fm 12th Anniversary Road To BLOCK.FESTIVAL」。すでに発表されていた出演者に加え、新たに3組が追加となったフルラインナップを発表します。あわせて当日のタイムテーブルを公開、開局12周年を記念したTシャツの販売もスタート。さらに、当日イベント前&イベント中に楽しめる追加コンテンツについても発表します。





総勢25組のDJ/アーティストによるDJ、ライブ、ラジオ公開収録!タイムテーブルも公開



block.fmでラジオパーソナリティーを務めるDJ/アーティストが一堂に会する12周年イベント。新たに追加となったのは、京浜ネバーランド(ANI、セク山、KASHIF)、増田&REN(SUMMIT)。さらにYOSA & TAARのステージにはシンガーソングライターのSagiri Solがゲスト出演することが決定しました。



総勢25組の出演者によるDJプレイ、ライブパフォーマンス、そしてラジオの公開収録など、盛りだくさんのコンテンツをお楽しみください。



■LINE UP







80KIDZ

Aile The Shota

Beginning Crew

dead-ball boys (TAKAMI & KOMATSU)

DJ DJ 機器

DJ HASEBE

DJ Shimamura

DJ YANATAKE & 渡辺志保

JUVENILE

KAN TAKAHIKO

Q'HEY

REMO-CON

RHYME SO

RUNG HYANG

増田&REN(SUMMIT) NEW!

☆Taku Takahashi (m-flo)

TETSUJI TANAKA & MC CARDZ

TJO

TREKKIE TRAX RADIO (andrew, Carpainter & Masayoshi Iimori)

UKG RISING (hara,Genick,kyo)

YOSA & TAAR (Guest: Sagiri Sol) NEW!

おかもとえみ

カワムラユキ (OIRAN MUSIC)

京浜ネバーランド(ANI、セク山、KASHIF) NEW!

三原勇希



12周年記念Tシャツの販売も決定!



また、block.fm開局12周年を記念したTシャツの販売も決定しました。Tシャツの前後には「Good Music For Music Nerdz」と、block.fmのコンセプトワードがあしらわれたデザインです。



イベント当日、会場では、前面のロゴを刺繍で仕上げた特別バージョンのTシャツを限定100枚で販売します。

■12周年記念Tシャツ(刺繍ver.):5,000円(税込)※会場限定販売



また、オンラインショップ「SUZURI」では前後面ともプリント仕様のTシャツを販売スタート。オンラインでご購入の場合はボディのカラーを白・ライトベージュから選ぶことができます。

■12周年記念Tシャツ(プリントver.):4,576円(税込)



☆block.fm 12th Tシャツ販売ページ(SUZURI):https://suzuri.jp/blockfm



当日のウォームアップは渋谷花魁で!公開生放送&プレゼント企画も実施



11月10日(金)20:00から21:00 に渋谷花魁にて「shibuya OIRAN warm up Radio」の公開生放送が決定しました!WOMBにて開催されるblock.fm 12th Anniversaryの前にぜひお立ち寄りください。

当日放送される「shibuay OIRAN warm up Radio」内にてキーワードを発表します。渋谷花魁にてスタッフにキーワードをお答えいただいた先着5名様に☆Taku & TJOのサイン入りグッズをプレゼントします。



■shibuya OIRAN warm up Radio by カワムラユキ



毎月第2,4金曜日 20:00 ~ 21:00オンエア

https://block.fm/radio/oiranwarmupradio



渋谷花魁 shibuya OIRAN

2010年5月にオープンした元祖ウォームアップ・バー。移り変わりの激しい渋谷エリアでは珍しい築約70年の古民家をリノベーションして、1階はカジュアルなスタンディング・バースペース、2階はDJブースや小上がりがあり、壁面にはアートが展示されている。現在は河野未彩の作品を展示中。国内外から多くのゲストが訪れ、幅広い世代が交流する社交場として、年末年始を除き無休で営業中。店舗と連動したCAMPFIREコミュニティ「しぶや花魁クラブ」や、ミュージックブランド&レーベル「OIRAN MUSIC」も運営している。

住所:渋谷区道玄坂2-22-6

営業時間:19時~til Late

Twitter&Instagram:@OIRAN_SHIBUYA

WEB:http://oiran.asia/



ハーレーバイクを展示したフォトスポットも登場



また、会場内にはハーレー ダビッドソンの2023年新モデル「Breakout(TM) 117」を展示したフォトスポットも一夜限定で登場。ビッグエンジンを搭載した迫力あるバイクと記念撮影をすることができます。



前売りチケット絶賛販売中!



豪華なラインナップと一晩中楽しめるコンテンツ満載の「block fm 12th Anniversary Road To BLOCK.FESTIVAL」。お得な前売りチケットは現在ZAIKOにて販売中です。限定数販売のため、お早めにお求めください。



■チケット情報:数量限定前売り券 ¥3,000-(No Drink)



■チケット販売ページ:https://block-fm.zaiko.io/e/12th-Anniversary



《来場チケットに関して》

■20歳未満の方はご入場できません。

■写真付き身分証明書をお持ちください。

■来場チケットは電子チケットとなります。インターネットの通じるスマートフォンかタブレットをご用意の上、チケット購入後にご登録のメールアドレスにお送りするメールのリンクまたはチケットを購入されたZAIKOアカウントから電子チケットにアクセスし、入場画面をスタッフにお見せください。

■チケットはZAIKOにて販売いたします。

■チケットの購入にはZAIKOのアカウントへの登録が必要となります。

ZAIKO - よくある質問

https://zaiko.io/faq/customer

ZAIKO - お問い合わせフォーム(チケット購入者)

https://zaiko.io/contactus



開催概要



TITLE:

block.fm 12th Anniversary

Road To BLOCK.FESTIVAL



DATE:

11/10 (FRI) 2023

23:00~04:30



VENUE:

WOMB 東京(〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16)

https://www.womb.co.jp/



TICKET:

数量限定前売り券 ¥3,000-(No Drink)

ZAIKOにて発売中

https://block-fm.zaiko.io/e/12th-Anniversary



DOOR ¥4,500-(No Drink)



LINE UP:



協賛:

ハーレー ダビッドソン ジャパン



協賛ブランド紹介



ハーレーダビッドソン



ハーレーダビッドソン はアメリカのアイコンとしてモーターサイクルの歴史、モーターカルチャーをけん引し続けてきたブランドであり、単なるモータサイクルブランドの域を超えライフスタイルブランドとして常に憧れを提供し続けてきました。

1903年 アメリカ中西部のウィスコンシン州ミルウォーキーで設立され、今年2023年で120周年。いままでも、これからも、憧れとともに。



block.fmとは



2011年11月11日、午後11時11分11秒。



日本初のダンスミュージック専門インターネットラジオとして、国内外を代表する著名DJらとともに開局したblock.fm。



これまで数回に渡るリニューアルを経て、独自視点でキュレーションしたラジオ番組・ニュース配信を始め、ブランドや企業のイベントプロデュース、延べ約250万人を動員したオンライン・フェスティバル「BLOCK.FESTIVAL」など、事業領域は多岐に渡ります。



10周年を迎えるにあたり、block.fmはもう一度音楽メディアとしての本質に立ち返り、生活の一部になるようなラジオ番組を、いつでもどこでも新しい情報に触れられるニュース記事を配信し、ユーザーの皆様が“音楽の楽しさをもっと発見できる”プラットフォームを目指します。



Web:https://block.fm/



