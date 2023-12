[東京書籍株式会社]



11月20日に東京書籍から発行された新刊「言語学的ラップの世界」のテーマソングが本日から配信スタート。



新刊と同名の新曲「言語学的ラップの世界」は、Mummy-D(RHYMESTER)・晋平太・TKda黒ぶち・しあの4人のアーティストたちが、「言語学」や「日本語ラップ」への想いを歌詞に表した1曲。トラックはDJ Mitsu the Beats。

新刊のインタビューに応じたMummy-Dの提案がきっかけとなり、この楽曲が生まれた。



●リリース情報●

タイトル:言語学的ラップの世界

アーティスト:Mummy-D・晋平太・TKda黒ぶち・しあ/DJ Mitsu the Beats

配信日:2023/11/30(木)

東京書籍より配信

●リリックビデオ(1番のみ)●







【MUSIC】

Lylics by Mummy-D・晋平太・TKda黒ぶち・しあ

Beats by DJ Mitsu the Beats

Produced by Mummy-D

Mixed and Mastered by REINOLDS MAEDA

Mummy-D (RHYMESTER) by the courtesy of Victor Entertainment

【MOVIE】

Directer:赤木奎介

Special Thanks:杉本晃佑



●関連新刊書誌情報●

タイトル:言語学的ラップの世界

著者:川原繁人 feat.Mummy-D・晋平太・TKda黒ぶち・しあ

発行:東京書籍

定価:1,870円(1,700円+税10%)

ISBN:978-4-487-81688-0

「言語学的ラップの世界」は、川原繁人が日本語ラップの「韻」を言語学の視点から分析し、その奥深さとカッコよさ、そして韻を操るラッパーたちへのリスペクトを綴った、愛と熱量あふれるエッセイ。



