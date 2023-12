[イオンエンターテイメント株式会社]

全国に「イオンシネマ」95劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸)は、人気キッズアニメ「パウ・パトロール」を映画館上映する『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』(12月15日(金)公開)の上映に合わせ、イオンシネマオリジナル商品を、12月23日(土)から、イオンシネマ全劇場のグッズ売場で販売いたします。





今回販売するイオンシネマオリジナル商品は、メタリックステッカー、ホイッスル、折りたたみコームの2種の4アイテム。いずれも数量限定で販売いたしますので、ぜひこの機会にお買い求めください。



*映画館のグッズ売場は映画をご覧にならない方もご利用いただけます。



【商品情報】

メタリックステッカー 550円(税込)



(C)2023 &TM Spin Master Ltd. (C) 2023 Viacom.



ホイッスル 770円(税込)



(C)2023 &TM Spin Master Ltd. (C) 2023 Viacom.



折りたたみコーム 各770円(税込)

上:スカイ 下:リバティ&ジュニアパトローラーズ



(C)2023 &TM Spin Master Ltd. (C) 2023 Viacom.

※いずれも数量限定、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

※販売劇場は、別紙<販売劇場一覧>を参照。



■「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、テクノロジーに強い男の子・ケントと子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」 を合言葉に、チェイス、マーシャル、ラブル、ズーマ、ロッキー、スカイという子犬たちは、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

パウ・パトロールは、テレビ東京系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、NetflixやPrime Videoのニコロデオンチャンネルなど、各種配信サービスでもご覧いただけます。





(C)2023 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are

trademarks of Viacom International Inc.



イオンエンターテイメントは、今後も「くらしに、シネマを。」をコンセプトに、イオンシネマでの驚きと感動を創出してまいります。



<販売劇場一覧>



























企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-15:16)