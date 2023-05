[三河ベイフットボールクラブ株式会社]



FC刈谷応援アンバサダーの西葉瑞希さんがホームゲームへ来場!

当日は西葉瑞希さんのイベントも開催予定!皆様のご来場をウェーブスタジアム刈谷でお待ちしています!

来場予定日は以下の通りです。

■8月26日(土) vs Tokai.Gakuen.Univ. 18:00 kick off

■10月8日(日) vs FC岐阜SECOND 13:00 kick off





≪チケットの購入についてはこちら≫

https://fckariya.jp/news/press-release/13569.html



≪会場≫

ウェーブスタジアム刈谷 (刈谷市総合運動公園内)

〒448-0011 愛知県刈谷市築地町荒田1





