友だち以外にも届ける注文完了通知と発送完了通知をきっかけに2週間で友だちが約17%増加!受取り漏れ防止効果も



株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都文京区、代表取締役:岡田 風早)は、総合印刷専門会社「名刺21」に、LINEを活用したCRM・ソーシャルログインサービス「ソーシャルPLUS」を通じてLINE通知メッセージを導入いただきました。







ソーシャルPLUSが提供するLINEの通知メッセージ機能

https://socialplus.jp/line/notification-message



【新サービス】通知メッセージ開始のお知らせ

https://www.meishi21.jp/Customer/Notice/Post/41176





導入コメント





「名刺21」は総合印刷専門会社として、名刺印刷、二つ折り名刺、ハガキ、ステッカー、チラシなどの印刷物を提供しています。インターネットでデータを入稿・注文いただき「高品質」「低価格」で日本全国にお届けしています。



メールだと見落としがちな通知も、LINE通知メッセージであればスマホで手軽に確認できます。不在時の受取漏れの防止だけでなくお客様のサービス利用の安心感にも繋がることからLINE通知メッセージの導入を決めました。



ソーシャルPLUSのLINE通知メッセージ(購入・発送・申込の完了通知)を月額3万円で導入できるプラン※1を利用することで3カ月というスピードで安心して導入できました。

また、ソーシャルPLUSは「LINE Biz Partner Program」( https://www.linebiz.com/jp/partner/ )の認定パートナーでもあるため、「LINE通知メッセージ」の導入に必要な申請や「LINE通知メッセージUXガイドライン」に沿った事前審査もスムーズに行うことができました。



今後は、LINE通知メッセージをきっかけに名刺21のLINE公式アカウントを知って友だち追加してもらい、もっと便利にサービスを利用いただけるよう取り組んでまいります。



※1 月額3万円ではじめるソーシャルPLUS通知メッセージプランについて

ソーシャルPLUSでは、初期の開発コストを抑えて、ソーシャルログインを除く通知メッセージとリッチメニューのタブ化など特定の機能のみを月額3万円~で導入いただけるプランをご用意しています。

https://socialplus.jp/line/notification-message







友だち以外のお客様にもLINEで注文完了通知・発送完了通知を配信。導入2週間で友だちが約17%増加





「名刺21」では、電話番号ベースでマッチングし友だちとして登録されていないユーザーに対しても利便性の高いメッセージを送れるLINE通知メッセージを活用して、「注文完了通知」と「発送完了通知」を配信しています。



加工により注文から発送まで数営業日かかる場合でも、お客様はLINEで手軽に注文状況がわかることから利便性向上に繋がっています。



また、ユーザーの利便性向上はもちろん、LINE通知メッセージが友だち追加のきっかけとなり友だち数の増加効果やブロック率の低下も期待できます。



今回、名刺21では、導入2週間でLINE通知メッセージをきっかけにLINE公式アカウントの友だちが約17%増加しました。(2022年11月 NEXPRINT社調べ)







※2 LINE通知メッセージとは?EC活用事例にみる導入メリットやしくみを解説!

https://blog.socialplus.jp/knowledge/line-notification-message/



注釈



※「LINE通知メッセージ」はLINE株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になります。対象はLINE株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。



「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら( https://help.line.me/line/?contentId=20011417 )をご参照ください。

「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら( https://help.line.me/line/?contentId=20011418 )をご参照ください。





名刺21について



ネット印刷「名刺21」は名刺、シール・ステッカー・ラベル、チラシ、はがき、カードなどの印刷物を「高品質」「低価格」で提供しています。オンデマンド印刷及びオフセット印刷に対応しており、注文からデータの入稿までインターネットで受け付け、日本全国にお届けしています。

公式サイト:https://www.meishi21.jp/



「ソーシャルPLUS」について



「ソーシャルPLUS」はID連携を強みとする、LINEを活用したCRM・ソーシャルログインサービスです。会員IDとプラットフォームのIDを自然に連携し、顧客データに基づいたメッセージ配信等のCRM施策を実現可能にします。



◆ソーシャルログインを手軽に導入!

LINEやYahoo! JAPAN、Appleなど、6種のプラットフォームに対応しています。

詳細はこちら:https://socialplus.jp/tour/



◆LINE公式アカウントのCRM活用に!

LINEログインを活用したCV導線の簡略化から、友だち追加の促進、会員情報に応じたセグメント配信に至るまで、ユーザー体験を重視したご提案が可能です。

詳細はこちら:https://socialplus.jp/line/



◆ShopifyとLINEの連携活用なら、無料プランからスタート可能!

Shopifyをご利用の場合、Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」をインストールしてご利用いただけます。

詳細はこちら:https://socialplus.jp/shopify_app/



【株式会社 NEXPRINT 会社概要】





会社名:株式会社 NEXPRINT

所在地:171-0052 東京都豊島区南長崎5-8-12 タローズハウスビル2階A

代表者:山本 一寛

事業内容:印刷業(名刺製作・名刺印刷)・ 電子出版物の企画、編集、製作、販売・情報処理サービス業・ソリューション・ネットコンテンツ開発

URL:https://www.meishi21.jp/





【株式会社ソーシャルPLUS 会社概要】



株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。ID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しており、LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。



会社名:株式会社ソーシャルPLUS

所在地:東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F

代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)

事業内容:ID連携/ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業

URL:https://socialplus.jp/corporate/company/





