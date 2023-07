[Ridgelinez株式会社]

Ridgelinez株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:今井俊哉、以下Ridgelinez)とDiligent Corporation(所在国:米国、President & CEO:Brian Stafford、以下 Diligent)は、クライアントのリスクマネジメント高度化支援を加速するため、パートナーシップを締結しました。リスクマネジメント業務においてDiligentのGRC(※1) プラットフォーム「Diligent HighBond」を活用することで、両社は、クライアントのリスクマネジメント業務の効率化と、リスク対応の意思決定の高速化を目指します。





ビジネス環境の変化が加速している中、企業活動におけるリスクは複雑化・多様化しており、迅速かつ適切なリスクの把握と対応が企業の課題となっています。リスクの把握やコントロール、モニタリングや監査、顕在化したリスクへの対応など、リスクマネジメントは業務領域が多岐にわたり、各領域におけるリスク管理のさらなる徹底が求められています。しかしながら、手作業中心の管理やリスク情報の共有手法の不統一などが原因で、リスク情報が社内に散在し、意思決定に時間を要している企業は少なくありません。



Diligentが提供する「Diligent HighBond」 は、リスクマネジメントの業務領域を幅広くカバーするGRC SaaSプラットフォームです。サイロ化したデータを一元管理するとともに、各リスクマネジメント業務におけるプロセスの簡素化・自動化・統合によりリスク管理の効率化を支援してきました。また、Ridgelinezは、リスクマネジメント全体の企画構想から、業務の見直し・プロセスの適正化、GRCソリューションにおける要件定義・実装支援、そして運用設計・社内展開までをEnd to Endで支援しています。



RidgelinezのEnd to Endの変革アプローチと、DiligentのGRCプラットフォームを組み合わせることで、リスク情報の一元管理と最新化が可能となり、リスクマネジメント業務全体の効率化・自動化による人的負担の極小化と、意思決定の高速化・精度向上を推進します。加えて、「Diligent HighBond」は、各業務領域に特化したアプリケーションをスモールスタートで導入できることから、個社の状況に合わせて優先度の高い領域から着手し、アジャイルで業務・プロセスの見直しや変革の対象領域の拡張を進めることが可能となります。これにより両社は、クライアントの業種や規模に応じた柔軟かつ実践的なアプローチで、リスクマネジメントの抜本的な変革を実現してまいります。



図1:リスクマネジメントプロセスにおけるRidgelinezとDiligentの支援範囲





図2: GRCソリューションを活用したリスクマネジメント業務の目指す姿





各社のコメント

Ridgelinez Risk Management 執行役員Partner 藤本 健

このたび、GRC領域におけるパートナーとして、Diligentとの協業を開始できることを大変喜ばしく思います。この協業を通じて、企業規模や業種に応じたリスクマネジメントのアプローチや、新たな規制への対応、DXに伴うリスク変化への適応など、様々な課題に対応できる体制を構築していくとともに、お互いの専門知識と経験を活かし、企業のリスク管理やコンプライアンス体制の強化、効率的なガバナンスの実現を目指してまいります。私たちの協業が、お客様のリスクマネジメントを高度化し、日本企業のDXのさらなる加速につながると信じています。



Diligent Corporation 日本法人代表 カントリーマネージャー 大浦 学

このたび、日本におけるDXコンサルティングのリーディングカンパニーであるRidgelinez株式会社をDiligentのパートナーとして迎えることができました。日本企業は今、規制要件の変化やデジタルトランスフォーメーション、サイバーセキュリティリスクなど、進化する様々なリスクに直面しています。市場をリードするDiligentのGRCソリューションとRidgelinezの比類なきコンサルティングサービスの組み合わせにより、私たちは日本企業におけるガバナンス、リスク、コンプライアンスの実践を支援していきます。



Diligentについて

Diligent は業界をリードする GRC SaaS 企業であり、複雑なリスクを明確にし、インパクトのある洞察を高め、絶えず変化する世界を先取りするために必要なツールとソリューションを提供します。Diligent は、ガバナンス、リスク、コンプライアンス、監査、ESG を網羅するソリューションにより、100 万人以上のユーザーと 75 万人の役員や経営陣がより良い意思決定を迅速に行えるように支援しています。詳細については diligent.com をご覧ください。



※1 ガバナンス、リスク、コンプライアンス



商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



Ridgelinez株式会社について

Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーとともに持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。



サービスに関するお問い合わせ

Ridgelinez株式会社 Risk Management 藤本・原

https://www.ridgelinez.com/contact/form/service/



