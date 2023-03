[株式会社ビーアット]

2023年3月11日発売開始の第4弾はTシャツ4型がリリース!



「発掘・掛け算・物語」をコンセプトに東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すプロジェクト「BE AT TOKYO」と、新しい相撲の楽しみ方や相撲の魅力ををオンライン配信を通じて発信してきたABEMA大相撲LIVEが、日本相撲協会の公式グッズをプロデュース。BE AT TOKYOの強みである若者層を取り込むカルチャー創造力を掛け合わせることによって、大相撲を若者により身近な競技にすることを目指します。2022年度9月から始まり、遂に第4弾となる今回は名実ともに勢いのある力士8人にフォーカスしたTシャツコレクションが発売!





2023年三月場所に合わせて、BE AT TOKYOは日本相撲協会公式グッズ第4弾を発売いたします。







初場所では、描き下ろしイラストを採用した漫画『バキ道』とのコラボコレクションを第3弾としてローンチ。初の国技館内での単独ブース出店、そしてラフォーレ原宿でのポップアップショップ開催を果たし、大盛況のうちに終えました。





今回は、「綱取り」に挑む大関貴景勝関、兄弟で活躍する若隆景関と若元春関、翔猿関、翠富士関、遠藤関、宇良関といった力士4人組、十一月場所で優勝を果たした阿炎関を、HIP HOPや映画などのカルチャーからインスパイアされたデザインに落とし込みました。



また、三月場所会場であるエディオンアリーナ大阪からすぐ近くの「ビームス なんば」にて、3月11日(土)~3月21日(火祝)にポップアップショップを開催いたします。ポップアップショップでは、三月場所に合わせてローンチされる4型のTシャツだけでなく、一月場所に発売になった『バキ道』コラボのグッズなど、これまで計3回分のコレクションの一部もご覧いただけます。



合わせて、BE AT STUDIO HARAJUKU(ラフォーレ原宿6F)でも3月11日より先行販売。後日Rakuten Fashion内BE AT TOKYOオンラインショップでも販売予定です。



【発売場所】



・ビームス なんば ポップアップショップ

会期:3月11日(土)~3月21日(火祝)

営業時間:11:00 - 21:00

住所:〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5丁目1−60 なんばCITY 本館 B1F

電話番号:06-6635-2601



・BE AT STUDIO HARAJUKU(ラフォーレ原宿6F)

発売開始日:3月11日(土)

営業時間:11:00 - 20:00

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11−6

電話番号:03-4400-6716



・Rakuten Fashion内BE AT TOKYOオンラインショップ (https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-beattokyo/)

※発売開始日は未定です。





【特設WEBサイト】https://be-at-tokyo.com/projects/event/11950/



【商品一覧】

三月場所コレクション







左:若隆景/若元春Tシャツ

¥6,600-(税込)



右:阿炎 Tシャツ

¥6,600-(税込)





左:貴景勝Tシャツ

¥6,600-(税込)



右:翠富士/遠藤/翔猿/宇良 Tシャツ

¥6,600-(税込)





■株式会社ビーアットとは

2020年に始動した「BE AT TOKYO(ビー アット トーキョー)」 。ビームスの「目利き力」「カルチャーの創造」、フロウプラトウの「実装力」「リアルとオンラインを横断したクリエイティブ」といった、両社がもつオリジナリティの高いノウハウを相互に活用し、これからの世界に相応しい「全ての表現者が創造することによって生きていける社会」の実現を目指して設立。



■ABEMAとは

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、国内唯一の24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約20チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1(※)を誇り、総エピソード数は常時 約30,000 本以上を配信。ほかにも、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイス、Nintendo Switchなどで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。さらに、月額960円のABEMAプレミアムに登録すると、限定コンテンツの視聴や「動画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」など「ABEMA」の全ての機能が利用でき、「ABEMA」をよりお楽しみいただけます。(※)2022年1月時点、自社調べ





■会社概要

社名:株式会社ビーアット

設立日:2021年1月8日(金)

代表:代表取締役 /土井地博

所在地:東京都渋谷区神宮前3-24-5 4階

資本金:¥10,000,000

事業内容:メディア事業/企業・クリエイターとのコラボレーションによる製品開発および販売事業/コンテンツ企画、制作/クリエイター支援

WEBサイト:https://be-at-tokyo.com/

Instagram:@be_at_Tokyo

Twitter:@BE_AT_TOKYO



