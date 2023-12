[Now Do株式会社]

12月26日(火)、横浜国際プールで開催。ABEMAで無料生中継。



Now Do 株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:本田圭佑)が主催し、12月26日(火)神奈川県・横浜国際プールで開催する、4対4の10歳以下のサッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」(以下、本大会)の決勝戦や、4v4の発起人・本田圭佑をはじめサッカー界のレジェンドたちが出場するスペシャルマッチ、レジェンドマッチなどのオリジナル解説に槙野智章さん、実況にテレビ朝日アナウンサーの寺川俊平さんの出演が決定いたしました。本大会は、予選ラウンドを勝ち抜いた48チームが優勝を争う頂点を決める大会です。

新しい未来のテレビ「ABEMA」で無料生中継が行われます。また、放送席から試合に熱狂する姿を映した、マルチアングル映像も視聴可能ですので会場に行けない方も、息のあったお二人の解説・実況をぜひお楽しみください。



全国大会特設サイト:https://4v4.jp/2023/japancup/u10







本大会の決勝戦やスペシャルマッチ、レジェンドマッチでは、昨年、「ABEMA」が全64試合無料生中継した「FIFA ワールドカップ カタール 2022」で現地から日本に感動を届けてくれた槙野さん、決勝戦の名実況などで話題となった寺川さんのコンビが復活。また、今回も日本代表戦などで注目された「マルチアングル映像」を実施。「ABEMA」では槙野さんや寺川さんの試合に熱狂する姿を映した「放送席カメラ」により、試合観戦の一味違う楽しみ方が可能となります。なお、本大会を12月26日(火)生中継終了後から1年間無料で見逃し配信いたします。

横浜国際プールの一般観覧に申し込みができなかった方は、ぜひ槙野さんと寺川さんの息の合ったコンビでお届けする生中継を「ABEMA」でお楽しみください。



出演者情報と出演者からのコメント





■解説・槙野智章さん

広島県出身。サンフレッチェ広島Jr.ユースに入団、以降11年間は広島でプレー。2010年12月にドイツ・ブンデスリーガ1部の1.FCケルンに入団。その後浦和レッズに移籍し2017年AFCチャンピオンズリーグ優勝、天皇杯2度制覇など数々のタイトル獲得に貢献。日本代表としても2018年ロシアW杯に出場。2022年にヴィッセル神戸で現役を引退。現在は、監督や解説者などマルチに活躍。



――本大会の印象、参加する子どもたちにむけて

監督がいない事や周りの大人も子供へ指示を出さないなど特殊なルールを組み込む事で、子供たちの「自分で考える力」がこの世代に育まれる事は非常に良い事だと思います。また、ショットクロックなど超劇的サッカーになるようなルールも沢山あって、見ている人も純粋に目が離せない新しいサッカーは私も楽しみです。今回、初開催となる「4v4 JAPAN CUP U10 2023」に出場する選手のみなさん!僕は、チーム一丸となって戦うみなさんの熱いプレーを期待しています!どんな状況でも最後まで諦めず、何度でもチャレンジする気持ちを忘れずに戦い抜いてください



■実況・寺川俊平さん

1987年12月21日生まれ。幼少期に街のクラブチームで始めたサッカーを早稲田大学4年まで続ける。ポジションはGK。2010年テレビ朝日入社。スポーツジャンルで活躍を続け、報道ステーションのスポーツコーナーややべっちFC等を担当。2022年カタールW杯では本田圭佑と共に日本戦全4試合や決勝の実況をABEMAで務める。将来の夢は喋りのおもろいおじいちゃんになること。未婚。



――本大会の印象、参加する子どもたちにむけて

ルールや条件が未来につながるものになっていて興味深いと感じています。特に監督やコーチと言った大人が入れないのは画期的。自分が子どもの頃はコーチや監督に言われるままにプレーしていたし、その中で数少ない自分で考えて実行できる選手が(自分はそうではなかったですが笑)更なる上のステップに進んでいた気がします。だから、こうして試合中に大人が関われない状況下に置かれることで、子どもたちの無限の可能性が引き出されるのではないかと感じますし、それが日本サッカーの明るい未来に繋がっている気がしてワクワクしています。



4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au について







「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」は、2023年8月~11月に行われた予選ラウンドを勝ち抜いた48チームが優勝を争う全国大会です。12月24、25、26日の3日間にわたり、全【172試合】が行われます。12月24日には開会式、48チーム12リーグによる予選リーグが、25日には決勝トーナメント、順位決定戦が行われ、全国大会決勝の舞台に進む2チームが決まります。そして、12月26日に行われる決勝で「4v4 U10」の初代チャンピオンが決定。チャンピオンチームは、本田圭佑率いるスペシャルプロチームと対戦できるスペシャルマッチに挑戦します。さらに、サッカー界のレジェンドが4v4対決を行うレジェンドマッチも開催されます。総勢1,300チームが参加した「4v4 U10」。その頂点を決める、真剣勝負が繰り広げられます。



■全国大会特設サイト:

https://4v4.jp/2023/japancup/u10



■開催日:

12月26日(火) ※全国大会決勝、スペシャルマッチ、レジェンドマッチ



■配信:

新しい未来のテレビ「ABEMA」で無料生中継。

放送URL:https://abema.tv/live-event/fbaf6da5-fa32-41f2-b946-5af8216eadc7



■開催場所:

横浜国際プール メインプール(http://www.waterarena.jp/)

〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田7丁目3−1



4v4とは





「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、プロサッカー選手・本田圭佑がルールを考案した、4対4で行う新しいサッカー全国大会です。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の10歳以下の子どもを対象にした競技です。

ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、ゴールキーパーはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするために、ベンチには監督やコーチは存在せず、戦術や交代などを自ら考えながら、仲間と切磋琢磨することで勝利しポイントを獲得します。よりポイントを多く獲得することで、子どもたちは全国大会優勝を目指すことができます。

試合を通じて行われるこの練習は非常に重要であり、子どもたちが自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長に繋げます。

※対象年齢10歳以下とは、2013年4月2日以降に生まれた者であり性別国籍は問いません



会社概要





■Now Do株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者:代表取締役 本田圭佑

創業:平成29年(2017年)

資本金:1億円

事業内容:4対4のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP:https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

Twitter(4v4):https://twitter.com/4v4official

Instagram(4v4):https://www.instagram.com/4v4official/



企業プレスリリース詳細へ