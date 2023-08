[ヘンケル コンシューマーブランド]

2023年9月26日(火)新発売 1品目1種



2021年、ダメージから髪を保護・強化**する、サロンで話題の「ボンディング・テクノロジー」を搭載し、セルフブリーチに革命を起こしたgot2b(ゴットゥービー)。

ブリーチ剤を皮切りに、カラーマスクやカラーシャンプーなど、ブリーチヘアをセルフで楽しむアイテムを次々に世の中に送り出してきたgot2bが、この秋、ブランド初のケアカテゴリに挑戦します。

ブリーチによるダメージに徹底的に向き合ってきたからこそ、自信を持ってお届けできるパワフルで頼りになる製品づくりにこだわりました。







サロンで話題の「ボンディング・テクノロジー」を搭載した初***のブリーチ髪用トリートメント

ブリーチ・カラーダメージによる枝毛・切れ毛もしっかり芯から補修 !



ケア第一弾のアイテムは、ヘアマスク。ブリーチした髪はダメージを受けやすい不安定な状態のため、ブリーチ髪を長くきれいに保つためにはブリーチ用のアイテムでのケアがベスト。ブリーチをするときはもちろん、ブリーチした後も髪の傷みをケアしたい。「got2b ボンディング・マスク クリア」はそんな願いにこたえるべく誕生しました。







got2b ボンディング・マスク クリア

2023年9月26日(火) 新発売 1品目1種 ※一部店舗で9月4日(月)から先行発売

内容量 200g メーカー希望小売価格 税込1,650円(税抜1,500円)

販売場所:全国のドラッグストア、Amazon ・楽天市場等





ダメージレスを徹底追求し、サロンで話題の「ボンディング・テクノロジー」を搭載した初*3のブリーチ髪用ヘアトリートメント。

ダメージが気になるブリーチ髪に、週1~2回お使いいただくことで、ブリーチやカラーダメージによる枝毛・切れ毛をしっかりと芯から補修し手触りのよい髪へと導きます。

また、got2b ボンディング・カラーマスクと混ぜて使えば、パステルカラーを楽しむこともできます。





* 出典got2bシリーズ/インテージSRI+/ブリーチ市場、ファッションセミパーマネント市場の合算/2021年5月~2023年4月 ** ヘアトリートメントによる *** ヘンケルリテール販売品において



FEATURES









サロンで話題の「ボンディング・テクノロジー」

「ボンディング・テクノロジー」はサロン発の画期的テクノロジー。

ダメージから髪を保護し、補修する働きがあるので、週に1~2回のスペシャルケアとして取り入れることでブリーチやカラーダメージによる枝毛・切れ毛をしっかり芯から補修します。









パステルカラーも楽しめる!

他のカラーマスクと混ぜて色を薄めることで、自分好みのパステルカラーを楽しめます。





ABOUT got2b









ヘアコスメブランド

got2b(ゴットゥービー)

GOT 2 BE WHAT YOU WANT



“人と同じなんて、つまらない”

“いつも同じなんて、つまらない”



“ファッションや気分に合わせて、髪色も

もっと自由に、自分らしく楽しみたい!”



そんなミレニアル世代を応援するため

欧米を中心に、全世界で展開をしている

ヘアコスメブランドです。



もっと堂々と(BE LOUD)!

もっと大胆に(BE BOLD)!



サロンで話題の“ボンディング・テクノロジー”を搭載し

ブリーチ剤からオンカラー剤まで、

ダメージレスを追求しながらなりたい自分を表現できる

アイテムを取り揃えています。



PRODUCTS





【BASE MAKE/CARE】

ブリーチオンカラーを楽しむためのマストハブアイテム

サロンで話題の「ボンディング・テクノロジー」搭載で切れにくいブリーチ髪*へ



got2b ボンディング・ブリーチ <医薬部外品>

1箱 税込1,760円(税抜1,600円)/2箱入り 税込2,970円(税抜2,700円)**

*ヘアトリートメントによる

**9月1日からの新価格



ねらった部分にハイライト。思い通りのデザインヘアを



got2b ボンディング・ポイントブリーチ <医薬部外品>

税込1,430円(税抜1,300円)*

*9月1日からの新価格



ブリーチ後の黄ばみを消して思い通りの髪色を楽しめる特濃*ムラシャン。



got2b トーニングカラーシャンプー

税込1,430円(税抜1,300円)

*弊社R&D開発品において



【NEW】

ブリーチ・カラーダメージによる枝毛・切れ毛もしっかり芯から補修



got2b ボンディング・マスク クリア

200g 税込1,650円(税抜1,500円)



【COLORS】

切れにくいハイトーン髪*へ。セルフでも、極上ツヤのシルバー発色を!



got2b ボンディング・メタリックス(全10色) < 医薬部外品>

税込1,320円(税抜1,200円)

*ヘアトリートメントによる



ダメージ髪も芯から補修。しっかり思い通りの発色へ



got2b ボンディング・カラーマスク

(ボールドライン4色/ニュアンスライン4色 全8色)

税込1,650円(税抜1,500円)



ビビッドカラーからパステルカラーまで、自分にぴったりの髪色をつくれるカラークリーム



got2b カラークリーム(全8色)

単色 税込1,320円(税抜1,200円)/

レインボーアクア 税込1,650円(税抜1,500円)



色落ちした髪もおしゃれにリメイクできる パステルカラーが可愛いカラーシャンプー



got2bカラーシャンプー(全4色)

税込968円(税抜880円)



--------------------------------------------

got2b公式サイト

https://got2b.jp/

got2b公式インスタグラム

https://www.instagram.com/got2bjp_creater/



【製品に関するお問い合わせ】

ヘンケル コンシューマーブランド/お客様相談室

03-5783-4271

(受付:土日祝日を除く10:00~12:00/13:00~17:00)

--------------------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-15:16)