1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。今年は、年間テーマに「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げ、マムートと共に新しいチャレンジをする方を応援していきます。



そのマムートから、2023年春夏の新コレクションとして「マムート・アーバン・コレクション」が3月7日(火)に発表されます。「Urban Innovation!(アーバン イノベーション)」をコンセプトに作られ、スイスの厳しい山岳環境で培われた特別な「動きやすさ」を強みとしたコレクションです。山岳環境を想定して厳選された「素材」と登山とクライミングの経験に基づく「動きやすさ」、さらにスイスならではの美しいデザインが、アーバンでの創造性を解放します。



160年に渡り、山岳環境でより高いパフォーマンスを発揮できるようにアスリート共に培ってきた、様々な生産技術(マウンテン・テクノロジー)を惜しみなく活用したコレクションになっております。今まで山岳環境でのパフォーマンスを中心にサポートを続けていたマムートが、アーバンシーンでのパフォーマンスをサポートするために創り出したものです。日常の生活をよりアクティブに、より快適に過ごせることと、その着心地の良さがビジネスなどでの創造力と生産性を高めることを目指したコレクションです。



そのため、ビジネスシーンで多く着用され、動きに制限の出やすいスーツのスタイルや、その他、アーバンでの基本的なアイテムを今回発表しました。こだわりを持って選んだ「素材」とアスリート共に研究してきた「縫製パターン」で皆様の日常生活をサポートしていきます。





マムートが世に生み出した「ソフトシェル」をスーツスタイルにも採用!



今回のアーバンコレクションには、マムートが世に生み出した素材「ソフトシェル」を採用しました。ソフトシェルは、防風性・保温性・撥水性・透湿性にプラスしてストレッチ性も併せ持つ素材になっており、日常生活における雨や風を防ぎ、梅雨や夏の時期の蒸れを軽減し、動きやすさをもたらしてくれます。加えて、ご自宅での洗濯も可能になっており、汚れやにおいが気になってもすぐにケアができるようになっております。





オリジナルPVも日本で撮影!



山岳環境を想定して厳選された「素材」と登山とクライミングの経験に基づく「動きやすさ」によって、アーバンでの創造性を解放することを目指すこのコレクションを、マムートは「Urban Innovation!(アーバン イノベーション)」というコンセプトでプロモーションしていきます。プロモーション・ビデオも日本で製作が行われ、スイス・デザインのマムートをより身近に感じられるような仕上がりとなっています。合わせてこちらもご覧ください。



オリジナルPV URL:https://youtu.be/s-67wM--tAA



日本で撮影された「Urban Innovation!」をコンセプトにしたオリジナルPV。





究極の動きやすさを体感できるスーツ。 「アクティブ セットアップ ジャケット & パンツ AF メン -Active Set-Up Jacket & Pants-」







新作のセットアップスーツ。ビジネスシーンはもちろん普段使いとしてもおすすめの一着。





Active Set-Up Jacket AF Men / ¥33,000- / Active Set-Up Pants AF Men / ¥23,100-

左:Active Set-Up Jacket AF Men。右Active Set-Up Pants AF Men。カラーは2色展開。

ラペルの裏側に隠しポケットを入れ、アルパインJKを連想させる作りに仕上げています。

スーツの為に新たに作り上げたパンツのベルト部は、カラビナにインスパイアされた特別仕様に。





スーツ以外にも新作商品が多数展開!「マムート・アーバン・コレクション」









GORE-TEX Utility HS Convertible Coat AF Men / ¥53,900-

ゴアテックスを使用したステンカラーコート。日常生活における雨や風からの寒さから身を守ります。

セットアップ・スーツと同様で、軽く動きやすいことこの上ない快適さです。

フードは取り外し可能になっているのでシーンに合わせて変更可能に。スーツと合わせればより快適に。





Active SO Cardigan AF Men / ¥20,900-

スーツと同じ素材、ソフトシェルで作られたカーディガンも展開。春先のアウター・インナーとしても、

使いやすいデザインになっています。開閉部はスナップボタンで着脱も簡単に仕上げています。





Seon Longsleeve Shirts AF Men / ¥16,500-

速乾性にも優れた着るシーンを限定しないプレーンなシャツ。素材にはリサイクル素材も使用しており、

環境配慮にも配慮したシャツです。このシャツも、すぐにもボルダリンが出来そうな動きやすさです。

背面のヨーク部はスリットが入りベンチレーションになっています。





URBAN INNOVATION!キャンペーンも開催!



新しい「アーバンコレクション」登場を記念して「Urban Innovation!」キャンペーン開催致します。期間中、キャンペーン対象製品を10,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、スペシャリティコーヒーを詰めたマムート・オリジナルドリップコーヒーをプレゼント致します。仕事の気分転換や山でのひと時にお楽しみください!



【キャンペーン詳細】

期間:3月7日(火)~4月12日(水)

キャンペーン対象のマムート製品を10,000円(税込)以上お買い上げのお客様にマムート・オリジナルドリップコーヒーを差し上げます。

※数に限りがありますので無くなり次第終了となります。

※セール・アウトレット製品は対象外になります。



スイスの山をパッケージに落とし込んだスペシャルデザインのオリジナルドリップコーヒー





ABOUT MAMMUT:マムートについて



1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、大阪等の主要都市で11店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。







[ABOUT MAMMUT:マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage



〈ブランド表記/お客様問い合わせ先〉

ブランド表記

英:MAMMUT

和:マムート



〈お客様お問い合わせ先〉

英:MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和:マムート スポーツグループジャパン

150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル4F

TEL:03-5413-8597

HP:https://www.mammut.jp/



