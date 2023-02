[株式会社ホットトイズジャパン]

株式会社ホットトイズジャパン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:フランク・デュボア)は、国内正規代理店を務めるドイツ生まれの知能玩具「プレイモービル」より、新商品の取扱いを開始いたしました。





「プレイモービル」は、7.5cmのフィギュアと多種多様のテーマを持つプレイセットを組み合わせて遊べる、ドイツ生まれの知能玩具です。上質なデザインと高い安全性、豊富なバリエーション展開で、子どものみならず大人のファンも獲得しています。





この度、以下の商品を2023年6月頃より国内販売いたします。現在はプレイモービル日本公式サイト「プレモストア」、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほかにて予約受付中です。





『スター・トレック/宇宙大作戦』クリンゴン・バード・オブ・プレイ

大人気SF『スター・トレック/宇宙大作戦』シリーズに、クリンゴン・バード・オブ・プレイが登場。映画『スタートレックIII ミスター・スポックを探せ!』に基づいたプレイセットです。



宇宙船クリンゴン・バード・オブ・プレイのほか、カーク船長、ミスター・スポックと、クリンゴン人4体のフィギュアが付属。ジオラマ式の台座や豊富なアクセサリーを使用して、劇中のさまざまなシーンを楽しめます。



クリンゴン・バード・オブ・プレイの機体側面のウイングは、 攻撃用、飛行用、着陸用と3段階に角度を変えることができ、キャノン砲を装備しています。キャノンはトリガーを引く事で発射可能です。





コクピットやエンジンにはライトアップ機能を搭載。また、機体についた4つのボタンを押すことで、クリンゴン語やワープの効果音など、さまざまな劇中のサウンドギミックを発動できます。



コクピットの屋根は取り外しができ、フィギュアを乗せることが可能です。モニターの画面は差し替えができます。



クリンゴン・バード・オブ・プレイは、ジオラマの台座に取り付けてディスプレイできるほか、付属の専用コードに取り付けることで、フックなどに吊るして飾ることも可能です。



【商品情報】

●商品名:【プレイモービル】71089『スター・トレック/宇宙大作戦』クリンゴン・バード・オブ・プレイ (2023)

●発売:2023年6月発売予定

●定価:55,000円(税込)

●メーカー:プレイモービル

●販売元:株式会社ホットトイズジャパン

●権利表記: TM & (C) 2023 CBS Studios Inc. (C) 2023 PPC. ARR.

●取扱店:プレモストア、ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」(https://www.toysapiens.jp/ )ほか

●商品ページ:https://www.playmo-store.jp/category/STARTREK/4582578309212.html





「シトロエン」シトロエン2CV

「シトロエン」シリーズに、世代を超えて愛されるフランス製のクラシックモデル、シトロエン2CVが登場。



警察官と男女の3人のフィギュアが付属。豚とガチョウ、ミルク缶など豊富なアクセサリーも付いてきます。





トランクを開くと収納スペースがあり、屋根を取り外すことで、車の中にフィギュアを乗せることができます。





ヘッドライトは透明なものと黄色のもので差し替えが可能です。



また、付属のステッカーを使用して自由にカスタマイズができます。



【商品情報】

●商品名:【プレイモービル】70640「シトロエン」シトロエン2CV

●発売:2023年6月発売予定

●定価:10,000円(税込)

●メーカー:プレイモービル

●販売元:株式会社ホットトイズジャパン

●取扱店:プレモストア、ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」(https://www.toysapiens.jp/ )ほか

●商品ページ:https://www.playmo-store.jp/item/4582578309199.html





フェラーリ SF90ストラダーレ

「フェラーリ」シリーズに、赤のカラーリングが印象的な新型ハイブリッドスーパーカー、フェラーリ SF90ストラダーレが登場。



男女2人のフィギュアと、ゴルフセットなどが付属。





屋根を取り外すことで、車の中にフィギュアを乗せることができます。ヘッドライト、テールライト、ダッシュボードにはライトアップ機能付き。



ボンネットを開くとV8エンジンが姿を現します。本物のフェラーリロゴが入っているのもポイントです。



【商品情報】

●商品名:【プレイモービル】71020「フェラーリ」フェラーリ SF90ストラダーレ (2023)

●発売:2023年6月発売予定

●定価:14,000円(税込)

●メーカー:プレイモービル

●販売元:株式会社ホットトイズジャパン

●取扱店:プレモストア、ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」(https://www.toysapiens.jp/ )ほか

●商品ページ:https://www.playmo-store.jp/item/4582578309205.html







■プレイモービルとは

ドイツに拠点を置き、高品質な製品を提供しつづける玩具メーカー、ゲオブラ・ブランドシュテッター社(geobra Brandstatter Stiftung & Co.KG)が開発・事業展開を行う知育玩具。各パーツは主にヨーロッパの工場で作られ、厳しい品質管理と安全基準を守り、第三者検査機関で高い安全性を認められています。遊びを通じてお子様のイマジネーションを育むプレイモービルは、1974年の初登場以来、100カ国以上で展開され、製造されたプレイモービル・フィギュアは総計30億個にもなります。上質なデザインと高い安全性で、遊びを通じてお子様の成長によりそう製品となっております。また、日常、冒険、歴史、SF、さらには映画やアニメの人気キャラクターなどを扱う豊富なバリエーション展開で、大人のファンが多いことでも知られています。株式会社ホットトイズジャパンはゲオブラ・ブランドシュテッター社とのパートナーシップの元、同社の知育玩具ブランド「プレイモービル」に関し、日本国内における販売代理店契約を締結しております。



