[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

【初回限定生産】 エクソシスト ディレクターズカット版 & オリジナル劇場版<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(4枚組/ペーパープレミアム付) 11月22日(水)発売決定



ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 日本代表 高橋雅美)のテレビジョン & ホームエンターテイメント部門は、ワーナー・ブラザース創立100周年と『エクソシスト』製作50周年を記念して、「【初回限定生産】エクソシスト ディレクターズカット版 & オリジナル劇場版 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(4枚組/ペーパープレミアム付)」を、2023年11月22日(水)より発売いたします。







【初回限定生産】のみの特典として、三方背アウターケースに、アートカード、44ページのブックレット、A3ポスター、ブックマークなどの豪華アイテムを収納。公開当時、世界中でオカルトブームを巻き起こした『エクソシスト』のオリジナル劇場版と、更に恐怖シーンを追加したディレクターズカット版が、4K ULTRA HDの最高クオリティで甦ります。



映画史上、最も怖い映画。

取り憑いたら離れない 史上最高のオカルトスリラー

封切られるや大反響を呼び、絶大な支持を得た『エクソシスト』は、後の映画にも多大な影響を及ぼしたオカルト映画の最高峰として、今観ても独特の禍々しさを湛えている。悪霊に取り憑かれたあどけない少女、少女を必死に救おうとする母親、そして究極の悪と戦いながらも、かたや半信半疑、かたや不動の信念を持つ2人の神父を描いた、恐ろしくもリアリティー溢れる物語は、常に観る者の度肝を抜いてきた。ディレクターズカット版は、監督のウィリアム・フリードキンと製作/脚本のウィリアム・ピーター・ブラッティが、1973年公開時にはカットされた10分以上の未公開映像を加えて再編集したもので、出演者たちの鬼気迫る演技のインパクトがさらに増し、観客は作品世界へより引き込まれることになる。

一大オカルトブームを巻き起こした『エクソシスト』。他の映画では味わえない究極の恐怖を堪能できる、史上最高のオカルトスリラー。



『エクソシスト』を生んだウィリアム・フリードキン監督が死去





ウィリアム・フリードキン監督が2023年8月7日、肺炎と心不全の併発症のためロサンゼルスで死去した。87歳だった。1967年に長編映画監督デビュー。実際にあった麻薬密売事件を基にした『フレンチ・コネクション』が大ヒットし、米アカデミー賞の作品賞、監督賞など5冠に輝いた。1973年の『エクソシスト』も興行収入で成功を収め、ハリウッドで最も注目される映画監督の一人となった。





ホラー映画としては異例のアカデミー賞10部門ノミネート





『エクソシスト』は悪霊に取り憑かれた12歳の少女を描いた衝撃的な作品として、大きな論争を呼びながらも大ヒットを記録。全米での興収が2億ドルを超え、最終的な全世界興行収入は4億4000万ドルに上った。第46回アカデミー賞において、ホラー映画としては異例の作品賞を含む10部門にノミネートされ、その内、脚色賞と音響賞の2部門で受賞を果たす。そして、日本では公開年である1974年の年間映画配給収入1位を記録した。



伝説の誕生から50年の時を経て、史上最恐ホラーの新章『エクソシスト 信じる者』公開





そして、伝説の誕生から50年の時を経て、史上最恐ホラーの新章『エクソシスト 信じる者』が2023年12月1日より公開(東宝東和配給)。『ハロウィン』、『M3GAN/ミーガン』をはじめとした数多くのヒット作を生み出し、ホラー映画界を牽引する「ブラムハウス・プロダクションズ」が、新たな恐怖を解き放つ。『エクソシスト』オリジナルキャストである、オスカー女優エレン・バースティンが、同役クリス・マクニールを再演。二人の少女をめぐる壮絶な物語を、かつて想像を絶する恐怖を味わったクリスが再び目の当たりにする――。



キャスト(声の出演:ディレクターズカット版/オリジナル劇場版)





クリス・・・エレン・バースティン(竹村叔子/藤田淑子)

リーガン・・・リンダ・ブレア(柚木涼香/かないみか)

カラス神父・・・ジェーソン・ミラー(菅生隆之/てらそままさき)

メリン神父・・・マックス・フォン・シドー(石森達幸/久米 明)



スタッフ





製作総指揮:ノエル・マーシャル

監督:ウィリアム・フリードキン

製作・原作・脚本:ウィリアム・ピーター・ブラッティ



商品情報





【初回限定生産】エクソシスト ディレクターズカット版 & オリジナル劇場版 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(4枚組/ペーパープレミアム付)

11月22日(水)発売





品番:1000832706/¥10,780(税込)製作年度:1973 年2013年 PG12

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(C) 1973 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

(C) 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

公式サイト:https://warnerbros.co.jp/home_entertainment/detail.php?title_id=3905



【初回限定生産特典】

◆三方背アウターケース ◆ペーパー・プレミアムケース ◆ビハインド・ザ・シーン アートカード(3枚組/両面仕様)◆ダブルサイド アートカード(3枚組/両面仕様)◆ブックレット(44P)◆A3ポスター(1枚/両面仕様)◆ブックマーク(1枚/両面仕様)





【収録内容】

<ディスクNo.1>

ブルーレイ 本編+特典 本編 :132分 映像特典65分

音声仕様 :オリジナル/DTSHDMA/6.1ch/英語 吹替/ドルビーデジタル/5.1ch/日本語

音声解説/ドルビーデジタル/2.0ch/英語 ウィリアム・フリードキン監督による音声解説

本編映像仕様 :ビスタサイズ

映像特典内容 :●今明かされる撮影秘話 ●ジョージタウン~あのロケ地は今~ ●2つのエクソシスト~秘められたる理由~ ●予告編集&TVスポット集&ラジオ・スポット集 (ラジオ・スポット集は音声のみ)





<ディスクNo.2>

ブルーレイ 本編+特典 本編 :122分 映像特典99分

音声仕様 :オリジナル/DTSHDMA/5.1ch/英語 吹替/ドルビーデジタル/1.0ch/日本語

音声解説/ドルビーデジタル/2.0ch/英語 音声解説/ドルビーデジタル/2.0ch/英語

●ウィリアム・フリードキン監督による音声解説●ウィリアム・ピーター・ブラッティ(原作/製作)による音声解

本編映像仕様 :ビスタサイズ

映像特典内容 :●ウィリアム・フリードキン監督によるイントロダクション ●イメージ画とストーリー・ボード●インタビュー・ギャラリー(オリジナル・カット/天国への階段/最後の審判) ●もうひとつのエンディング

●ドキュメンタリー:フイアー・オブ・ゴッド●予告編集&TVスポット集説





<ディスクNo.3>

4K ULTRA HD 本編のみ 132分

音声仕様 :オリジナル/ドルビーTrueHD/ドルビーアトモス/英語 吹替/ドルビーデジタル/5.1ch/日本語

音声解説/ドルビーデジタル/2.0ch/英語 ウィリアム・フリードキン監督による音声解説

映像仕様 :ビスタサイズ



<ディスクNo.4>

4K ULTRA HD 本編のみ 122分

音声仕様 :オリジナル/DTSHDMA/5.1ch/英語 吹替/ドルビーデジタル/1.0ch/日本語

音声解説/ドルビーデジタル/2.0ch/英語 音声解説/ドルビーデジタル/2.0ch/英語

●ウィリアム・フリードキン監督による音声解説●ウィリアム・ピーター・ブラッティ(原作/製作)による音声解説

映像仕様 :ビスタサイズ





※本商品のブルーレイDISCは、既発売の『エクソシスト ディレクターズカット版 &オリジナル劇場版(2枚組)』と同じです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-11:46)