2022年12月27日 ― 卯(ウサギ)年となる新年の幕開けと春の到来への期待が高まる特別なシーズンを祝して、グッチは、知性と健康、長寿を象徴する動物であるウサギをテーマにしたカプセル コレクションを発表します。さまざまなスタイルで表現された遊び心あふれるウサギのモチーフがコレクションのすべてのアイテムに生き生きとした魅力を吹き込みます。





本コレクションは、ウェアからバッグ、シューズ、アクセサリー、ジュエリー、ウォッチまでの幅広いカテゴリーを取り揃え、夢のように楽しいカラーやプリント、装飾が、新年を迎えるわくわくするような気分を映し出します。ウサギのモチーフは、ニットに織り込まれたり、エンブロイダリーパッチになったり、あるいは個性的なスプレーペイントでT シャツやレザー ローファー、G-タイムレス ウォッチに描かれるなど、全アイテムにさまざまな表現であしらわれています。















ウィメンズ ウェアには、プリントをまとったシルクのブラウスやスカート、色彩のコントラストが際立つ大胆なジオメトリック プリントなどの洗練されたアイテムが揃います。

メンズ ウェアには、遊び心あふれるグラフィックパターンが彩るスポーティなスタイルが充実しています。

シューズにもウサギを連想させるディテールが用いられ、ウサギの耳のようなボウが付いたハイヒールや、ふわふわのフリース素材のサンダルもあります。













さらに、ハンドペイントのストライプが彩る〔グッチ ダイアナ〕トートバッグや、プレシャスレザー、ツイード、スタッズを用いた〔グッチ ホースビット 1955〕バッグなど、グッチのアイコンバッグも本コレクションのテーマに合わせてスペシャルなアレンジで登場します。







本コレクションの広告キャンペーンは、マックス・ジーデントップの撮影により、春の訪れを予感させる新年の歓喜に満ちた気分を鮮やかな色彩で生き生きと描き出しています。カメラは幻想的なフラワーガーデンでウサギを探す仲間たちの様子を捉え、花々の希望に満ちた色彩が本コレクションの世界観をいっそう盛り上げます。この夢のような草原で、楽しく遊んだり、ときにはセンチメンタルな気分になったりしている仲間たちに、やわらかな夜明けの光が新しい年の始まりを告げます。







本カプセルコレクションは2022年12月27日より一部のグッチショップにて発売いたします。また、本カプセルコレクション展開ショップとPop-Inショップでは、コレクションに登場するウサギのスプレーペイントがウィンドウを飾ります。





広告キャンペーン クレジット:

Art Director/Photographer: Max Siedentopf

Makeup Artist: Daniel Sallstrom

Hair Stylist: Ryan Mitchell



音楽クレジット:

“White Rabbit”

Lyrics and Music: Grace Wing Slick

Publisher: Copperpenny Music

Publisher for Italy: Universal Music Publishing Ricordi Srl

Recording courtesy of Baltic House Orchestra



注記

本広告キャンペーンの撮影は、動物に対する適切なケアと安全の保持を確認する第三者機関であるビューロー ベリタスの監視のもとに行われ、動物に一切危害が加えられていないことが確認されています。





