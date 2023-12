[ティネコインテリジェント株式会社]

人気掃除機を大幅値下げでご提供いたします



ECOVACS傘下子会社のティネコインテリジェント株式会社(以下、Tineco)は、2023年12月4日(日)~12月11日(日)の楽天スーパーセール期間中、人気水拭き掃除機を対象とした年間最大の割引率で実施いたします。







楽天市場へ:https://bit.ly/3u0HBqI



限定クーポンのご案内:







Floor One S5 Comboで使える10% OFFクーポンです





クーポン獲得リンク: https://bit.ly/3RoJkDt





購入リンク: https://bit.ly/3u0HBqI





有効期間:2023/12/04 20:00 ~ 2023/12/11 01:59



人気乾湿両用・水拭き掃除機Floor One S5 Comboのご紹介:









1..吸引も水拭きもできる2in1

革新的な2in1設計により、吸引&水拭きを行う通常モードから吸引のみを行うハンディモードへ簡単にスイッチ。頑固な汚れ・液体汚れの水拭きや広範囲の顆粒ゴミの掃除に加え、ハンディ掃除機ではベッドや畳、ソファの隙間などを掃除できます。



2..壁際も死角無し

新しいローラーデザインにより、壁際や角の汚れも残さずクリーニングすることが可能に。



3..軽量設計

「Floor One S3」に比べ0.7kg軽量化。また、スリムなデザインになったことで収納スペースも削減します。



4..ペット家庭にも人気

高強度毛髪フィルター(汚水タンクフィルター)により、「液体と固形ごみを分別洗浄できない」という課題を解消。パイプの詰まりを防ぎ、臭いを防く。ペットがいるご家庭にもおススメです。



5..セルフクリーニング充電収納ベース

ボタンを押すだけで、掃除機全体の汚れをいつでも自動洗浄。





Tinecoについて:







社名:ティネコインテリジェント株式会社

設立:2019年10月

事業内容:スマート家電の開発・販売

会社HP:https://jp.tineco.com/

公式ツイーター:https://twitter.com/tineco_jp





