エドワーズ壽里が「JINS MEME App」にてヨガレッスンを監修



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)の代表で、人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里は、株式会社ジンズ(東京本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:田中仁、以下JINS)が開発したココロとカラダのセルフケアメガネ「JINS MEME(ジンズ ミーム)」とコラボレーションし、専用アプリ「JINS MEME App」カラダメンテナンスにて、エドワーズ壽里がヨガレッスンを監修しました。







株式会社IGNITE YOGAを運営、主宰するエドワーズ壽里は大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会い、ハワイに移住後ヨガインストラクターとなりました。その後2015年からlululemon Japanローンチに携わり、イベント戦略に従事し、2019年アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢され、活動の場を世界へと広げております。



このたび、エドワーズ壽里が「JINS MEME App」カラダメンテナンスで監修したヨガは、初心者でもお楽しみいただけるように、太陽礼拝や、キャット&カウといった、ヨガの基本のアーサナを中心と構成となっております。また「JINS MEME」公式サイトでは解説付きの動画とスペシャルインタビューも公開されております。



忙しい毎日を送る現代人のライフスタイルに寄り添った、モダンなヨガを提案するIGNITE YOGAと、メガネは視力だけでなく、カラダ全体の健康をサポートする新しい時代のプロダクトと捉える「JINS MEME」との、新しいものへ挑戦するパワーの融合から生まれたこのコラボレーションは、カラダのケアを日常生活の中に、気軽に取り入れて頂くことを目的としております。



エドワーズ壽里はこれからも様々なジャンルの方とのコラボ―レーションを積極的に行い、自分の進化を感じながら、心身ともにより豊かな人生を体感していただけるよう、現代のライフスタイルに寄り添ったウェルネスライフを提案してまいります。



「JINS MEME」について



ココロとカラダのセルフケアメガネ「JINS MEME」は、2015年11月に「世界初、自分を見るアイウエア」として誕生したメガネ型ウエアラブルデバイスです。独自に開発した3点式眼電位センサー(特許取得済)や6軸モーションセンサー(3軸加速度センサー、3軸ジャイロセンサー)をメガネに搭載。センサーから得た情報を専用アプリが独自のアルゴリズムで解析し、BODY(カラダ)、MIND(ココロ)、BRAIN(集中)の状態を可視化します。アプリには、より良い状態へメンテナンスするための多彩なオリジナルコンテンツも搭載しています。





エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/



IGNITE YOGAについて







Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/



