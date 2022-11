[フォルクスワーゲングループジャパン株式会社]

CO2排出実質ゼロへの道「Way to ZERO」を演出する豊富なプログラム、日本デビューのフル電動 SUV「ID.4」試乗体験会を開催



フォルクスワーゲン ジャパン(東京都品川区:ブランドディレクター アンドレア カルカーニ)は、 フォルクスワーゲン ブランドとして取り組む脱炭素化に向けた活動の一つとして、楽しみながら学び遊べる体験型ポップアップスペース「ID.SQUARE」を 12 月 12 日(月)から 12 月 25 日(日)までの期間限定で、TOKYO MIDTOWN ATRIUM にオープンします。







2050 年までにCO2排出実質ゼロを実現するため、フォルクスワーゲンが掲げるコンセプト「Way to ZERO」。「ID.SQUARE」は、この「Way to ZERO」のもとに生まれ、日本に導入されたフル電動 SUV「ID.4」が体験できる場となります。会場では、フォルクスワーゲンの歴史や取り組みを展開し、「ID.4」を見て触るだけでなく、設置した QR コードより性能や最新技術が瞬時にわかり、さらに、実際に試乗していただけます。これからのモビリティを楽しく学べて、大人も子供もいっしょに遊べるプログラムを多数ご用意します。



今回の「ID.4」発売を機に、「Way to ZERO」のコミュニケーションをサポートしていただくアンバサダーとして、フリーアナウンサーの皆藤愛子さん、気象予報士の森田正光さん、陸上競技選手の山縣亮太さんの3名を迎えます。各分野で活躍する3名のスペシャリストに、それぞれの視点で「Way to ZERO」について「ID.SQUARE」にて、トークもしていただく予定です。





フォルクスワーゲンは、CO2 排出実質ゼロの未来のため、ワクワクする体験をお客様にご提供します。



会場内は、3つのスクエアにゾーニングされます。



◼ 「PRESENTATION SQUARE」

SQUARE(立方体)を覆うスクリーンにスタイリッシュな映像が流れた後、実物の ID.4 が姿を現します。さらに LED フレームがリズミカルに発光。「ID.4」のデビューを盛り上げるワクワクする演出がたくさん詰まった、「ID.SQUARE」のシンボルです。





◼ 「Way to ZERO SQUARE」

大人も子供もみんなで楽しめる “インタラクティブパネル”が設置されています。これを操作することで、「Way to ZERO」やフォルクスワーゲンの歴史、最新の EV「ID.4」の特長などを学べる、様々な映像をご覧いただくことができます。





◼ 「ENTERTAINMENT SQUARE」

「ID.4」のテレビ CM と連動した特別な写真が撮れるフォトブース、アンバサダーによるトークイベント、お菓子つかみなど、みんなが楽しめる様々なプログラムを実施します。

※1 一部演出は土・日のみ実施

※2 アンバサダーのトークイベントは 12 日(月)、17 日(土)、18 日(日)に実施予定





【ID. SQUARE 実施概要】

■ 開催日時 2022年12月12日(月)~12月25日(日)11:00~20:00

※12月12日(月)のみ、16:00~20:00

■ 会場 TOKYO MIDTOWN ATRIUM

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-7-1

東京ミッドタウン六本木ガレリア棟 B1F アトリウム

■ 入場料 無料

■ ウェブサイト https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/id-square.html



※「ID.SQUARE」の詳細につきまして、後日改めてご案内いたします。



●お客様お問い合わせ先 フォルクスワーゲン カスタマーセンター tel. 0120-993-199



