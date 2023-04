[リソルの森株式会社]

定価80万超の最新アーバン系モデル、C-TYPE/T-TYPEの乗り比べプランも





体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』(所在地:千葉県長柄町、代表取締役社長:曽谷友紀)では、グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」などの当施設宿泊者を対象としたE-bikeの貸出サービス「RESOL NO MORI CYCLING」において、イタリア発のバイクブランドBianchi製の 最新ハイグレードモデルE-bike「E-OMNIA(イーオムニア)」を導入し、2023年4月9日(日)より提供開始します。



Bianchi製E-bike「E-OMNIA」T-TYPE(画像左)とC-TYPE(同右)





世界が注目する最新モデルのE-bike「E-OMNIA 」がリソルの森に登場。 Bianchiの考える次世代アーバンモビリティを体験!



今回導入するBianchi製E-bike「E-OMNIA」は、2022年11月に日本に上陸した最新ハイグレードモデルです。日本では現在、スポーティな姿勢で乗ることができるツアラーモデルの「T-TYPE」と、リラックスした姿勢で楽しめるシティモデルの「C-TYPE」の2種類が展開されています。



ラテン語で「すべて」を意味する言葉「OMNIA」の名を冠した最新モデルは、発売開始当初、価格が93万5000円(T-TYPEの場合)と高価なことでも話題となりましたが、ドライブユニットにはBOSCH製の最高峰グレードとなる「Performance Line CX」を搭載するなど、その高い性能とBianchiならではのスタイリッシュなデザインで、次世代アーバンモビリティとして多くのバイクファンを魅了しています。



今回、C-TYPE/T-TYPEそれぞれ2台ずつ、計4台をレンタルサービスとして提供することで、最新モデルの試乗機会としてお楽しみいただけるほか、3時間乗り比べパック(2台レンタル)もご用意しており、購入をご検討している方にも活用いただけます。また、1日E-OMNIAレンタル付きの宿泊プランもご用意しています。



なお、4月末までの期間、特別価格でご利用いただける導入記念キャンペーンを実施します。



3月にはBianchi初のハイパーバイク「OLTRE RC」の試乗会を開催するなど、

Bianchi全面協力のもと、サイクルツーリズムを推進するリソルの森。



リソルの森では、Bianchi製マウンテンバイクに乗ってトレイルライドが楽しめる全長645mのバイク専用オフロードコース「resol no mori Gravel Link」(2022年7月オープン)の展開を契機に、2023年3月22日(水)には、同ブランド初のハイパーバイクとして話題の「OLTRE RC(オルトレ RC)」の日本初のお披露目・試乗会を開催するなど、Bianchiとの関係を深めてまいりました。





また、リソルの森のある千葉県の長柄町は、起伏の激しさや豊かな自然などを目当てに、日ごろからサイクリング愛好家が多く訪れるエリアとなっており、これまでもE-bikeレンタルサービス「RESOL NO MORI CYCLING」ご利用者には、千葉県長柄町の協力のもと制作したオリジナルの周遊マップ「RESOL NO MORI CYCLING MAP」(画像下)を提供するなど、自転車を活用した地域活性化を推進しています。





今回の「E-OMNIA」導入により、体への負担も少なく気軽に楽しめるE-bikeでのサイクリング機会を提供することで、バイクファン・Bianchiファンも含めたより幅広い層の利用促進を図り、さらなるサイクルツーリズムを強化してまいります。





「RESOL NO MORI CYCLING」概要



【料金(1台あたり)】 ※全て税込

2時間 4,000円

4時間 6,000円

6時間 10,000円

3時間乗り比べパック(2台レンタル)7,000円

※時間内なら何回でも利用可



導入記念キャンペーン

2023年4月9日(日)~4月28日(金)までの期間、上記ご利用料金から1,000円引きでご利用いただける導入

記念キャンペーンを実施します。



【提供E-bike】

1)E-OMNIA:C-TYPE

普段の移動に楽しさをもたらすパワフルなE-バイク。E-OMNIAの特徴である一貫性のあるイタリアンデザインはスタイリッシュな外観で、スマートかつ安全なライドを可能に。また、フレーム形状はトップチューブが無いU型タイプなので、跨りやすく服装を選ばず利用可能。

<推奨身長>160cm前後





2)E-OMNIA:T-TYPE

移動はもちろんフィットネスやライドの楽しみを存分に味わうために設計された、実用的なE-バイク。フロントサスペンションとインテリジェントデザインにより、平坦なアスファルトから砂利道までのあらゆる路面に対応する。前傾姿勢になるスポーティなポジションは、スポーツとして「走る」楽しさを感じられ、上半身も使った効率的なペダリングが可能。

<推奨身長>170cm前後





<共通特長>

・本格的なトレイルでの走りをサポートする機能が盛り込まれたBOSCHの究極のユニット

「Performance Line CX」を搭載。クラス最高峰の625Whの大容量バッテリーは、

長時間のサイクリングが可能で、パワフルな走りが楽しめる。

・タイヤは700×48C。太いタイヤサイズとフロントサスペンションにより、安定したライドが可能に。

・制動力のあるディスクブレーキ採用。





「Bianchi製E-bikeでサイクリング。E-OMNIAレンタル付き宿泊」プラン



1日E-OMNIAレンタルと1泊2食付き宿泊がセットになったプランが誕生しました。ご宿泊はアウトドアリビングとアウトドアダイニングで森の四季を満喫できるテラスハウス、 夕食はBBQ、朝食はアウトドアダイニングでのお食事に最適なモーニングBOXをご提供します。さらに露天風呂付き天然温泉「紅葉乃湯」もご利用いただけます。





提供開始: 2023年4月9日(日)~

販売数: 1日2組(1組につき2名様)まで

予約開始日: 2023年4月7日(金)~

価格:1泊2食付利用(1名様料金) 34,651円~

※サービス料・消費税込み 詳細: https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji229.html





そのほか、リソルの森には、サイクリスト使用のログコテージとして、室内外にサイクルラックや、修理キットを常備、ランドリーも利用できる「サイクルコテージ」や、ビアンキ全面協力をうけて完成したオフロードバイクコース「resol no mori Gravel Link」があり、ビアンキのマウンテンバイクのレンタルサービスもご用意しています。









『Sport & Do Resort リソルの森』について

◇所在: 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号: 0475-35-3333

◇アクセス: ・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/08-17:40)