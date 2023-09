[i-nest capital株式会社]

i-nest capital株式会社(読み:アイ・ネスト・キャピタル、本社:東京都目黒区、代表:山中 卓、以下i-nest capital)は2023年8月、同社1号ファンドである「i-nest1号投資事業有限責任組合」を通じ、株式会社B4A(読み:ビーフォーエー、本社:東京都渋谷区、代表取締役:植松 正太郎、以下B4A)への投資を実行いたしました。







■ 自由診療市場のDX化を牽引する「B4A」



社名およびサービス名でもある「B4A」は「Beauty for ALL」を意味し、テクノロジーの活用で誰もが自由診療にアクセスできる場を創出し、心身共に健康で前向きな人を一人でも増やすことをミッションとしています。



自由診療の主体である美容医療は世界規模での成長市場であり、該社のメインターゲットである国内市場の規模だけでも7,500億円、前年比で15%超の伸びを見せています。また、国内美容診療クリニックの数は5,000件超、保険診療と自由診療の両方を提供しているクリニックは10,000件超あり、合計で15,000件超のクリニックがターゲットとなります。加えて、世界にも目を向けると、近隣国の中国や韓国を中心に美容整形・施術市場規模は2021年に634億米ドルにものぼり、2022年から2030年にかけて年平均成長率は9.6%と予測されています※。



※ AFP BBニュース、第1回全国美容医療実態調査 最終報告書(日本美容外科学会)、Cosmetic Surgery And Procedure Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Invasive, Non-invasive), Region (North America, Asia Pacific, Middle East & Africa, Latin America, Europe), And Segment Forecasts, 2022 - 2030



このような成長環境下にありながら、自由診療市場はいくつかの課題を抱えています。顧客(患者)の数に比して医師が不足しており、その結果として顧客満足度が低い傾向にあることや、自由診療には保険診療とは異なるオペレーションやマーケティングが必要とされるにもかかわらず、適切なツールが不足していることによるDX化の遅れなどがあります。



このような自由診療領域における情報や需給バランスの不整合を是正し、ユーザーが望む最適なサービスを提供するため、自由診療クリニックに特化したワンストップ型のオールインワンSaaSツール「B4A」(https://service.b4a.co.jp/)を提供しています。



「B4A」は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約~決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっており、集客やリピート率向上による売上アップに加え、現場で働くスタッフの業務効率改善によるコスト削減と働き方改革を実現します。「B4A」は、日本国内の自由診療クリニック向けWeb予約システムとしては業界で唯一の特許を取得しており(2023年5月時点、特許第7271020号)、2023年8月時点で、美容クリニック、AGAクリニック、脱毛クリニック、歯科など、約200クリニックで導入・運用されています。







「B4A」を導入しているクリニックでは、導入後に当日予約件数が約2倍に増加し、売上の1割以上が当日予約分に変わったり、残業時間が前年の半分程度まで削減されたりといった実績が出ています。更に、現場スタッフの仕事の質が向上し、モチベーションアップにもつながったという報告も受けています。



また、クリニックからの要望を迅速に反映させるべく、「B4A」は毎月50以上の機能アップデートを行っています。2023年7月には、LINEのトーク画面を通じたリアルタイム予約機能もリリースされました。自由診療市場との伸長とともに「B4A」も継続的な成長を目指していきます。



■ i-nest capitalは豊富なノウハウ&ネットワークで成長を支援



i-nest capitalは、先端技術の活用を通じて、新産業の創造や社会課題の解決を目指すベンチャー支援を重点投資領域の一つとしています。AIやIoTをはじめとしたテクノロジーの発展およびデータ流通の加速による産業構造の変化を受け、将来キャッシュフローを生み出す価値の源泉が、有形固定資産から知的財産を始めとする無形資産に移行しています。



「B4A」は、急成長が見込まれる自由診療市場の課題に応えるサービスであり、顧客であるクリニックと患者の声をいち早く捉えて機能改善に活かしていける柔軟性と、当該市場の伸長とともにマーケットリーダーとなりえる将来性を評価し、今回の出資に至りました。



i-nest capitalは今回の資金提供に加え、各メンバーの豊富な支援実績及び広範なネットワークを活かして、B4Aの企業価値向上に貢献してまいります。



■ 株式会社B4A(ビーフォーエー)

・Webサイト:https://service.b4a.co.jp/

・連絡先:press@b4a.co.jp

・設立:2021年1月

・代表者:代表取締役 植松 正太郎(うえまつ しょうたろう)



■ i-nest capital株式会社(アイ・ネスト・キャピタル)

・Webサイト:https://www.i-nestcapital.com

・連絡先:info@i-nestcapital.com

・設立:2019年5月

・代表者:代表パートナー 山中 卓(やまなか たかし)



