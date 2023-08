[株式会社New Innovations]

~8月31日より営業開始~



株式会社New Innovations(本社:東京都江東区、代表取締役 CEO:中尾 渓人、以下「New Innovations」)は、住友不動産株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:仁島 浩順)と協業し、AIカフェロボット「root C(ルートシー)」を住友不動産六本木グランドタワー 29階に設置し、8月31日よりサービスを提供いたします。









六本木グランドタワーへの設置について





設置場所:住友不動産六本木グランドタワー 29階

住所:東京都港区六本木3-2-1

営業開始日:2023年8月31日

利用可能時間:24時間(※休館日の3月第1、第2日曜を除く)

root Cステーション名:六本木グランドタワー 29F

※本ステーションは、六本木グランドタワーのオフィス就業者及びご来訪者のみ利用可能です。



住友不動産六本木グランドタワーについて







六本木グランドタワーは、「六本木一丁目」駅直結の、免震構造を採用した地上230mの超高層オフィスタワーです。国内トップクラスの卓越した 「環境・社会への配慮」がなされた建物として、

DBJ グリーンビルディング認証 5 starsを取得しています。

https://office.sumitomo-rd.co.jp/building/detail/minato/roppongi_3



AIカフェロボット「root C(ルートシー)」について





~淹れたてのスペシャルティコーヒーをアプリで注文、すばやく受け取り~

「root C」はアプリで時間と受け取り場所を指定し、完全無人・非接触でスペシャルティコーヒーを受け取ることができるAIカフェロボットです。ユーザーは「root C」の前で待つことなく、移動途中に注文も可能。パーソナライズ診断 root C MATCH(TM) を利用して、ライフスタイルや嗜好に合わせたコーヒーをご提案します。2021年グッドデザイン賞受賞。日経トレンディ2022年ヒット予測ランキング4位「次世代自販機」の1つとして選出。





サービスサイト:https://rootc.cafe/

Twitter:https://twitter.com/rootc_cafe



▼「root C」アプリ iOS版

https://itunes.apple.com/jp/app/id1499337677

▼「root C」アプリ Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=cafe.rootc



「root C」の特長について





・ぴったりのコーヒーを見つけるパーソナライズ診断『root C MATCH(TM)️』

『root C MATCH(TM)️』は、ユーザーにぴったりのコーヒーを提案するパーソナライズ診断機能です。初回はコーヒーやライフスタイルに関する簡単な質問からおすすめを提示。コーヒーを飲んだ後に表示される質問に回答すると、AIがユーザーの好みを学習し、次回のおすすめメニューをご提案します。



・手軽なオーダーと受け取り

受け取りたいステーション(場所)と時間を指定して、コーヒーをアプリから注文することができます。受け取り時刻に合わせて淹れたコーヒーをロッカーから受け取るだけの新しいコーヒー体験です。







・豊富なメニュー

「root C」のコーヒーは社内のバリスタが厳選したスペシャルティコーヒーです。豆の段階からカップに注がれるまでの全ての工程を徹底管理されている希少なコーヒーで、それぞれの豆が育った土地の特徴を持つ上質で風味豊かな味わいを楽しむことができます。



代表取締役CEO兼CTO 中尾 渓人 プロフィール







中尾 渓人(Keito Nakao)

1999年、和歌山県生まれ。14歳で『RoboCup Junior』世界大会にて入賞。15歳から開始したシステム開発事業で取引先が300を超えたことをきっかけに、高校在学中の2018年に株式会社New Innovations を設立。「人類を前に進め、人々を幸せにする」を理念に、あらゆる業界に向けてOMOソリューションを提供することで、企業の生産性向上や収益増加、顧客体験の向上などに寄与している。「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」選出。





採用情報





New Innovations は、OMO領域における事業企画及び技術者を積極採用しています。人型ロボットをはじめ様々な開発に携わってきたシニアエンジニアや、幼少期からロボット製作に携わり国内外のロボットコンテストで優勝した若手人材まで、幅広いメンバーが活躍している開発組織です。

ご応募お待ちしております。

https://hrmos.co/pages/newinov/jobs



New Innovations について





「人類を前に進め、人々を幸せにする」を理念に掲げ、OMO(オンラインとオフラインの融合)を主軸とする事業を展開しています。コンサルティングから開発・事業展開までワンストップで支援。AIやクラウド、オンライン制御などのコア技術を駆使し、省力・自動化を軸にしたハードウェア製造とソフトウェア構築を行います。自社プロダクトとしてAIカフェロボット「root C」も運営。ロボティクスを通じた付加価値創造により、あらゆる業界における生産性向上や事業構造の変革、顧客体験の向上を実現し、企業の収益増加、そして産業の発展に貢献します。



【会社概要】

人類を前に進め、人々を幸せにする

会社名 :株式会社New Innovations

代表取締役:中尾 渓人

資本金 :28億400万円(準備金含む)

設立 :2018年1月

事業内容 :OMOソリューションやAIカフェロボット「root C(ルートシー)」の提供

本店 :東京都江東区福住2-5-4 IXINAL門前仲町4F

URL :https://newinov.com/



