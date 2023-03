[株式会社リベル・エンタテインメント]

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』(iOS/Androidアプリ)について、株式会社ネルケプランニングおよび株式会社ポニーキャニオンと共同で展開する舞台化作品・MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~の公演詳細を解禁しました。







本作では、原作メインストーリー第二部より新生春組第五回公演『Knights of RoundIV THE STAGE』と第六回公演『春ケ丘Quartet』を上演するまでの2ストーリーを展開。日程は、2023年5月13日(土)~5月21日(日)TACHIKAWA STAGE GARDENでの東京公演を皮切りに、5月27日(土)~5月28日(日)AiiA 2.5 Theater Kobeで兵庫公演、東京凱旋公演を6月2日(金)~6月11日(日)TOKYO DOME CITY HALLにて上演を予定しています。

出演キャストには、【春組】佐久間咲也役 横田龍儀、碓氷真澄役 高橋怜也、皆木 綴役 前川優希、茅ヶ崎 至役 立石俊樹、シトロン役 古谷大和、卯木千景役 染谷俊之らが登場するほか、本作より【冬組】月岡 紬役に定本楓馬の出演が決定!高遠 丞役 北園 涼と共に春組をサポートします。そのほか、茅ヶ崎 至の学生時代の同級生である外岡 巧役 武東賢杜、前作ACT2! ~WINTER 2023~から出演しているタンジェリン役 新谷聖司、ミカ役 小椋涼介、裏方組から松川伊助役 田口 涼らも彩りとなり、新たな物語をつくりあげます!





季節がめぐり、また新たな春を迎えたACT2!公演。MANKAI STAGE『A3!』シリーズに引き続きご注目ください!



■MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~公演概要

公演タイトル:MANKAI STAGE『A3!』ACT2! ~SPRING 2023~

期間・劇場:

【東京】2023年5月13日(土)~5月21日(日)TACHIKAWA STAGE GARDEN

【兵庫】2023年5月27日(土)~5月28日(日)AiiA 2.5 Theater Kobe

【東京凱旋】2023年6月2日(金)~6月11日(日)TOKYO DOME CITY HALL

原作:イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』

演出:松崎史也

脚本:亀田真二郎

音楽:Yu(vague)

振付:梅棒(伊藤今人 楢木和也 遠山晶司)

アクション:加藤 学

キャスト:

【春組】

佐久間咲也:横田龍儀

碓氷真澄:高橋怜也

皆木 綴:前川優希

茅ヶ崎 至:立石俊樹

シトロン:古谷大和

卯木千景:染谷俊之



【冬組】

月岡 紬:定本楓馬

高遠 丞:北園 涼



外岡 巧:武東賢杜

タンジェリン:新谷聖司

ミカ:小椋涼介

松川伊助:田口 涼



協力:一般社団法人日本2.5次元ミュージカル協会

主催:MANKAI STAGE『A3!』製作委員会

(ネルケプランニング、ポニーキャニオン、リベル・エンタテインメント)



一般発売日:2023年4月30日(日) AM10:00



チケット料金:

【東京】

S席:10,800円/S席サイドシート:10,800円/A席:8,800円/見切席:6,800円

【兵庫】

全席指定:10,800円/サイドシート:10,800円/カジュアルシート(立見券):9,800円

【東京凱旋】

全席指定:10,800円/サイドシート:10,800円/見切席:9,800円/立見券:9,800円



チケットに関するお問い合わせ:イープラス http://eplus.jp/qa/

公演に関するお問い合わせ:

ネルケプランニング https://www.nelke.co.jp/about/contact1.php



MANKAI STAGE『A3!』公式サイトhttps://www.mankai-stage.jp/

MANKAI STAGE『A3!』公式Twitter https://twitter.com/mankai_stage(@mankai_stage)



※記事ご掲載の際は、コピーライトの記載をお願いいたします。

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-19:46)