[エボラニ]

LINEミニアプリ・チャットボットの「anybot」(エニーボット)を提供するエボラニ株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:ソウ・ユ)は、11月17日から羽田で開催される、テクノロジーの祭典「HANEDA EXPO~The gateway to the world through Diverse Technologies~」に出展します。











HANEDA EXPOは、今月グランドオープンするHANEDA INNOVATION CITY(R)で開催される先進技術の展示会で、ブロックチェーン、ロボティクス、生成AI、XR などの先進技術領域に関わる事業者や一般企業・スタートアップ約80社が一堂に会します。

anybot for ChatGPTを実際にご体験いただく絶好の機会となりますので、ChatGPTをはじめとする生成AIの自社導入をご検討中の皆様は是非ご来場ください。



【出展概要】



HANEDA EXPO~The gateway to the world through Diverse Technologies~

日時:2023年11月17日(金)~19日(日)

場所:羽田イノベーションシティ「コングレスクエア羽田」

https://haneda-innovation-city.com/access/





<入場無料>HANEDA EXPOについて https://www.haneda-the-future.com/project/hanedaexpo3/

羽田空港の旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う日本空港ビルデング株式会社のグループ会社である株式会社羽田未来総合研究所が主催する、HANEDA発テクノロジーのEXPO(展示、カンファレンス、ピッチ、先進技術体験スペース)

https://hanedaexpo-gen.peatix.com(入場には事前登録が必要となります)







anybot (エニーボット)について https://anybot.me/



エボラニ株式会社の主要プロダクト。流通・サービス・小売業など様々な業界のDXを加速させるチャットボット・ミニアプリ。LINE、メッセンジャー、メールなど既存のプラットフォームから予約、会員証、EC、決済、クーポンやキャンペーン機能など、お客様とのやりとりを可能にします。



2023年4月にはanybot for ChatGPTをリリースし、ChatGPTをanybotに組み込むことにより、飛躍的に機能が向上しました。

お客様との結びつきを強化し、リピート促進やロイヤリティ向上、業務効率の改善、人手不足対策など、お客様の課題解決に貢献しています。

お申込み:https://chatgpt.anybot.me?utm_source=prtimes





エボラニ株式会社について https://evolany.com/



2018年に創業した横浜のITベンチャー。主要サービスのanybotでお客様の課題を解決し、デジタル化を促進しています。地域活性化やIT人材育成の取り組みにも力を入れており、青森の地域スーパーや、静岡県の高校生のIT教育支援などを通して社会に貢献しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-15:46)