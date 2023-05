[株式会社リアブロード]

~本日から10ヵ月間、水越愛華さんのSNSでオーストラリア留学の様子を発信~



「Make The World Your Stage .」をブランドフィロソフィーに掲げ、海外留学サービス『スマ留』を展開する株式会社リアブロード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:神田慎 以下、リアブロード)は、総フォロワー数21万人以上の水越愛華さんがスマ留公式アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。スマ留公式アンバサダー就任に伴い、本日5月8日から水越愛華さんのSNSでオーストラリア留学の様子をお届けします。









コラボレーションの背景







ずっと挑戦したかった夢を叶えるために英語力を向上させる目的で、以前から10ヶ月のオーストラリア留学に行くことを決めていたという水越さん。2023年3月にスマ留の『インフルエンサー留学』で4週間のマルタ留学に挑戦していただいたことをきっかけに、水越さんの長期留学への想いを知りました。



そこで今回のオーストラリア留学中に等身大のリアルな声・生活の様子を発信することで、留学を目指す方々の力になってほしいという想いに賛同していただき、水越さんとの2回目のコラボレーションが決定いたしました。



水越愛華さんからのコメント





「本日から約10ヶ月間、オーストラリアのメルボルンに留学へ行きます。公式アンバサダーとして留学生ライフを生の声で発信できたらと思います!よろしくお願いします!」

メッセージ動画URL:https://youtube.com/shorts/gFINGMlW3GU?feature=share



水越愛華さんプロフィール







高校2年生から6年間ビールの売り子のアルバイトとして働き、年間総売上1位の実績を獲得。大学2年生には4ヵ月の海外留学を経験。その後、人気恋愛リアリティー番組に出演し一躍話題に。現在は総フォロワー数21万超えのインフルエンサーとして美容やファッションなどのPR活動を中心に幅広く活躍している。



Instagram:https://instagram.com/iamemika21

TikTok:https://www.tiktok.com/@iamemika21

Twitter:https://twitter.com/iamemika0201



海外留学サービス「スマ留」について







海外留学サービス「スマ留」は、海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。顧客満足度調査でも「口コミ」「価格満足度」「スタッフ対応満足度」の3つで1位を獲得するなど利用者の満足度が高くなっています。

「スマ留」サービスサイト:https://smaryu.com/

「スマ留」公式Twitter:https://twitter.com/sma_ryu

「スマ留」公式Instagram:https://www.instagram.com/sma_ryu/



株式会社リアブロードについて







株式会社リアブロードは、「Make The World Your Stage .」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしています。海外留学サービス「スマ留」を中心に海外留学事業を展開しています。

所在地:東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者:代表取締役 神田慎

設立年:2014年

資本金:1億1,000万円(資本準備金を含む)

コーポレートサイト:https://reabroad.co.jp/











