HRエグゼクティブコンソーシアム(代表 楠田 祐)を運営する、ProFuture株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:寺澤 康介)は、実行委員会事務局を務める「HRX(HR Transformation) of The Year 2023」の授賞企業が決定したことをお知らせいたします。

2023年12月1日(金)開催の「HRエグゼクティブコンソーシアム 2023年度 年次総会」におきまして、授賞企業を発表し、表彰式を執り行いました。









「HRX of The Year」は、「日本企業における人事変革の推進」を奨励すべく、人事領域における、その年の斬新な取り組みを広く社会に発信し、認知を広めることで、日本企業全体の人事変革に寄与することを目的に、2022年4月に創設されました。



第2回の募集は、日本の主要企業の人事エグゼクティブが集い、企業が対応を迫られている人事課題に関して共に学び合える場を提供する「HRエグゼクティブコンソーシアム」(会員企業124社:2023年12月1日現在)を対象に行われ、厳正な審査の結果、2社の授賞が決定いたしました。



【HRエグゼクティブコンソーシアム】

https://www.hrpro.co.jp/hr-ec/



【審査委員】(敬称略)

審査委員長:伊藤 邦雄(一橋大学 CFO教育研究センター長)



審査委員:山田 久(法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授 兼 株式会社日本総合研究所 客員研究員)



審査委員:楠田 祐(HRエグゼクティブコンソーシアム 代表)







【審査評価基準】

革新性(企業に変革をもたらす革新的な取り組みであること)



従業員利益(キャリア形成、満足度向上に資するものであること)



経営貢献(経営力向上に貢献するものであること)







【授賞企業】

■ 最優秀賞(1社)



<企業名>アフラック生命保険株式会社

<取り組み名>

データドリブンな人財マネジメントで組織変革~機動的な業務運営と人財エンゲージメントの強化~

<取り組み概要/評価ポイント>

デジタル技術を活用した人財マネジメントのPDCAが実践できる環境を整備するため、2021年より人財戦略部内にDXの専門チームを立ち上げ、「DX@HCM」と称し、人財情報の可視化や各種システムの導入を推進。この取り組みの1一つとして、人的資本に関するデータを部門型人財マネジメントに活用する目的で、「人的資本データの可視化」に取り組んだ。人財戦略部の担当者がExcelで作成・提供していた情報を、全部門の役員・管理職に「ダッシュボード」で提供することで、最新の情報を常にワンストップで参照できるようにし、かつ、自由にドリルダウンやデータマイニングまで可能にすることで、各部署の人財マネジメントに人財情報を活かす環境を整えている。

データベースやダッシュボードの作成など、人的資本の見える化において、DX専門チームと現場が協力して推進したことは、「データを活用する側(ユーザー)の目線」に配慮している点で革新的であり、人事変革を実現する優れた取り組みであると認められた。



■ 優秀賞(1社)



<企業名>ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

<取り組み名>

キャリアバイアスに気づき、社員一人ひとりの可能性を解放するインクルーシブキャリアウィーク

<取り組み概要/評価ポイント>

知と経験のD&I、リスキルの要素を鑑みて、「インクルーシブキャリアウィーク」内で、社員が役員クラスを含む他部門のマネージャーとキャリアや人生についての1on1対話ができる「IDP(能力開発プラン)セッション」を設け、自身のIDPをベースにキャリアや能力開発のアドバイスを受けること、マネージャーのパーソナルキャリアストーリーから学ぶことを可能とした。

「インクルーシブキャリアウィーク」という取り組みや、他部門マネージャーとの1on1は革新的であり、対話というカルチャーが浸透していることが見受けられる。

人財に対して非常に丁寧な取り組みであり、対話を活用した人的資本経営の優れたケースであると高く評価された。



【運営会社概要】

企業名 : ProFuture株式会社

代表者 : 代表取締役社長CEO 寺澤 康介

所在地 : 〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階

設立 : 2007年7月

事業内容:人事ポータルサイト『HRプロ』、CMS・MA一体型ツール『Switch Plus』の運営、人事担当者・経営者向けイベント『HRサミット』の開催などメディア事業、イベント事業、ソリューション事業、人事関連の研究

URL : https://profuture.co.jp/



