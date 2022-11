[株式会社バベル]

ailead年間利用料が最大半額に



株式会社バベル(本社:東京都渋谷区、代表取締役:杉山大幹、以下バベル)は、経済産業省が推進する「 IT 導入補助金2022」において、 IT 導入支援事業者として採択されました。これにより、当社の商談解析クラウド ailead(エーアイリード)が補助金対象ツールとして認定され、導入時に通常料金の最大半額の利用料で ailead をご利用いただけます。









昨今の日本において少子高齢化が進行し、労働人口が減少する中で、多くの営業組織で業務効率化を推進することが必要とされています。バベルでは、より多くの営業組織に対して「ITツールの活用により業務効率化を実現して欲しい」という思いがあり、ITツール導入をサポートするIT導入事業者への登録ならびに、商談解析クラウド ailead を補助金対象ITツールに申請いたしました。今回、aileadが補助金対象ツールとして認定されたことにより、aileadを新たにご契約のお客様は年間利用料が最大半額でご利用いただけます。この機会にぜひご利用くださいませ。



■ IT導入補助金について



中小企業・小規模事業者等を対象に IT ツール導入の際にかかる費用を一部負担することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。

参照:https://www.it-hojo.jp/



■ 商談解析クラウド ailead (エーアイリード)について



ailead (エーアイリード)は、顧客満足度No.1※の商談解析クラウドです。 AI が商談データを自動で収集・解析・可視化することで、営業現場の業務効率化と「売れる」営業人材の育成を実現します。お使いの Web 会議ツールと連携することで、既存の業務フローを全く変えずにご利用いただくことが可能です。様々な業界のセールスイネーブルメントに貢献します。



資料ダウンロードはこちら:https://www.ailead.app/

※ ITreview カテゴリーレポート 「セールスイネーブルメント部門」(2022 Fall )



■ 株式会社バベルについて



バベルは、"世界中の人々の役に立つ事業を創り続ける" というミッションのもと、AI(人工知能)及びML(機械学習)を活用し、生産性を飛躍的に向上させるグローバル事業を創ることを目指しています。



会社名:株式会社バベル

所在地:東京都渋谷区神宮前4-32-12 ニューウェーブ原宿6F

代表取締役:杉山大幹

コーポレートサイト:https://www.babel.jp



■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ



担当者:坂倉

メールアドレス:pr@babel.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-12:46)