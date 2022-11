[サンロッカーズ渋谷]

開催に伴う北海道戦開場時間変更のお知らせ





このたび、11月27日(日)Bリーグ第7節 レバンガ北海道戦のエキシビションゲームとして、「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE 2022」 サンロッカーズ渋谷U18 vs レバンガ北海道U18を開催することが決定しました。当日は、トップチーム、ユースチーム共に、レバンガ北海道と対戦します。





サンロッカーズ渋谷U18は「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE」本戦に2年連続での出場となり、今シーズンは青山学院記念館にて一般のお客様の前で戦うこととなりました。またエキシビションゲーム開催に伴い、11月27日(日)の開場時間が11:30に変更となります。該当日のチケットをお持ちの方には、お手元のチケットに記載されているお座席で「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE 2022」第2節 サンロッカーズ渋谷U18 vs レバンガ北海道U18の試合もご覧いただくことができます。





■森茂達雄ヘッドコーチ

サンロッカーズ渋谷U18は多くの可能性を秘めたチームです。この半年間でディフェンス面において格段にレベルが上がり、特徴であるインサイド・アウトサイドのオフェンスの合わせを確立させて、日々成長し続けています。今大会はホームとアウェーで開催され、沖縄アリーナにてアウェー戦をしたあと、ホーム戦として青山学院記念館のコートで戦うことができる素晴らしい環境に感謝して、試合に臨みたいと思います。特に、トップチームのホームコートである聖地・青山学院記念館のコートに立ち、戦うことがU18の選手たちにとって将来プロをめざすことの試金石になると言えます。

夏から新たな目標として、この「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE 2022」 に向けて練習してきました。今回は有観客ということで、ファンの皆様の前で不安や緊張感、ワクワク感など全ての彼らの想いがコートの上で発揮できるようにチーム一丸となって戦いたいと思います。



■サンロッカーズ渋谷U18 キャプテン #7 森谷ジョセフ武 選手(高校3年生)

粘り強いディフェンスに加えて、サイズを生かしたインサイド・アウトサイド両方とも強いオフェンスが特徴のチームです。昨季も「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE」に出場し3位という結果でしたが、満足のいく結果ではなかったので、今季は優勝をめざして頑張ります。Bリーグのプロと同じコートで試合ができることは、高校バスケットをやっているプレーヤーとして貴重な経験なので、楽しみながらも、しっかりサンロッカーズらしいゲームをして勝利をもぎ取りたいと思います。コロナ禍ではありますが、保護者や関係者の方々が試合の環境を用意してくださって実現した試合なので、感謝を忘れずにプレーしたいと思います。







■サンロッカーズ渋谷U18 #6 山崎成隆 選手(高校3年生)

トップチームと同じように、サンロッカーズ渋谷U18もディフェンスのチームで、オールコートで40分間通してプレッシャーをかけ続けます。強豪チームとの厳しい試合が続きますが、それに負けずに一試合一試合に向き合い、精一杯戦っていきます。また、トップチームのコートで試合ができる環境を整えてくださった方々への感謝を忘れずに全力でプレーします。自分はアウトサイドのプレーヤーですが、インサイドでのプレー経験もあるので、外・中とバランスよく攻められるプレーに注目してもらいたいです。応援よろしくお願いします。





【概要】

■日程:2022年11月27日(日)

■場所:青山学院記念館

■タイムスケジュール:

11:30 開場

11:50 エキシビションゲーム「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE 2022」

サンロッカーズ渋谷U18 vs レバンガ北海道U18 TIP OFF

15:05 Bリーグ2022-23シーズン 第7節 サンロッカーズ渋谷 vs レバンガ北海道 TIP OFF

■チケット購入:https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/SR/20221127

■「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE 2022」特設ページ:https://www.bleague.jp/u18-elite6/2022/



【注意事項】

・開場時間が「13:30」とチケットに記載されている場合でも「11:30」よりご入場可能です。

・「B.LEAGUE U18 ELITE6 LEAGUE 2022」第2節 サンロッカーズ渋谷U18 vs レバンガ北海道U18のみをご観戦の場合にもチケットが必要となります。また、トップチームホームゲームと同じお座席での観戦となります。

・再入場は可能です。(混雑時はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。)

・観戦に伴うルールはトップチームのホームゲーム同様となりますので、ご注意ください。

https://www.sunrockers.jp/guide/caution2022-23/



