申請企業が頭を悩ます生活習慣病対策、運動習慣者率向上やBMIといった難易度の高いテーマにも対応する画期的サービス



従業員の運動習慣率向上、BMI改善を通して企業の健康経営を実現する「Beatfit for Biz」を提供する株式会社アリストル(本社:東京都渋谷区、代表取締役:宮崎 学、以下『当社』)は、2023年3月10日に発表された、「健康経営銘柄2023」において、BtoB向け健康経営支援サービス「Beatfit fot Biz」(以下「Beatfit」)を導入する企業様の内11社が、大規模法人部門の健康経営優良法人「健康経営銘柄」の上位資格である「ホワイト500」に認定されたことをお伝えします。







■年々注目度が増す「健康経営」

日本政府は、成長戦略である「日本再興戦略」の中で、国民の健康増進を図る国策の一つとして「健康経営」の普及・推進を掲げ、様々な施策を実施しています。健康経営とは、従業員等の健康管理や健康増進の取り組みを「コスト」ではなく「投資」と捉え、経営的な視点で考えて戦略的に実行する新たな経営手法です。その取り組みの一つとして健康経営の顕彰制度があり、健康経営を推進する企業を大規模法人部門では、「健康経営銘柄」として、更にその中から上位500社には「ホワイト500」として毎年表彰しています(※1)



今後も続くであろう深刻な「人手不足問題」などを背景に、「健康経営」に注目する経営者が増えており、取り組む企業からは、「生産性向上」「業績向上」「従業員の活力向上」「組織の活性化」「企業価値向上」「採用時の応募数増加」などを実感しているといった声も寄せられているそうです(※2)



当社は、2019年以降、「Beatfit for Biz」を通じ、企業の健康経営推進や健康経営認証取得をサポート、日本における国民の健康増進に貢献をしてきました。



■競争環境が増した令和4年度の健康経営度調査において、Beatfit for Bizの導入企業の内11社が健康経営銘柄の上位資格「ホワイト500」に認定

令和4年度は、健康経営調査における大企業法人部門の申請数が昨年比10%増の3,168社、中小企業部門の申請数が昨年比12%の14,430社と、過去最高数値を記録しており、年々注目度が増しています(※3)



弊社の独自調査によれば、「ホワイト500」は3年で過半数が入れ替わっており、連続で受賞することはとても難しい状況です。そのような中、Beatfit for Bizを導入する企業の内10社が「ホワイト500」「健康経営銘柄」の上位資格を取得されました。



「Beatfit for Biz」を導入する企業の内、「ホワイト500」「健康経営銘柄」を取得された企業一覧





株式会社大和証券グループ本社様

株式会社NTTドコモ様

YG健康保険組合様

東海旅客鉄道株式会社様

株式会社ルネサンス様(会員様にも提供)

某大手製薬企業様

某大手総合商社様

某大手飲料メーカー様

某大手食品メーカー様

某大手自動車メーカー様

某大手不動産企業様



一部の会社様のお名前については、先方の意向により非開示とさせて頂きます。



■受賞を受けて代表取締役 宮崎のコメント

日本の健康経営は、私がかつて所属していた株式会社電通で2015年に発生した過労自殺事件をきっかけに、日本全体で働き方改革への機運が高まったことを契機に普及しました。



当時は数百社しか参加しなかった健康経営度調査も、令和4年度から有償化したにも関わらず、過去最高の申請者数を記録したことは、従業員の幸せを考える義務であり投資であると捉える企業の数が増えたことと考え、大変前向きに捉えています。



当社が運営するBtoB向け健康経営支援サービス「Beatfit」は、健康経営度調査の中でも、申請企業が頭を悩ます生活習慣病対策、特に運動習慣者率向上やBMIといった難易度の高いテーマに向き合いながら運営を続けております。



当サービスの強みとして、ダイエットからストレス解消、ウォーキングから筋トレなどあらゆる人のニーズや関心に応える高品質のヘルスケアコンテンツを800以上提供、AIによる高度なデータ分析、アプリを活用した社内運動会などのバーチャルイベントを実施できることから、既存のサービスではカバーできない運動の「実践と習慣化」をサポートできることが導入企業に支持されています。



今後も、当該領域への研究開発を止めることなく、サービスの改善を継続すると共に、当社は、運動習慣やBMI改善だけではなく健康経営全般の効果の可視化に取り組み、更なる普及に貢献してまいります。





■Beatfit for Bizとは

「Beatfit for Biz」とは、従業員の運動不足を簡単に解消することが出来る、当社が運営するフィットネスアプリ「BeatFit」を活用した健康経営ソリューションです。



当社が制作したフィットネスコンテンツは「運動を習慣づけること」を目的にデザインされているため、Youtubeなどの無料の動画コンテンツとは全く異なる体験価値を提供しております。



これまでウォーキングイベントを実施したけどなかなか効果が出ない、体育奨励について検討しているが結果が出ないなど、従来の取り組みに課題を抱える企業様に最適なソリューションを提供します。



Beatfit導入のメリット





ダイエットからストレス解消、ウォーキングから筋トレなどあらゆる人のニーズや関心に応える高品質のヘルスケアコンテンツを800以上提供

1回3分から取り組めるため、3日坊主になりがちな人も簡単に取り組め、高い利用率を実現

イベント機能を通して、社内で競争や表彰、社内コミュニケーションの促進が可能

専用ダッシュボードを通してリアルタイムでアプリ利用状況を確認することが可能

特定保健指導対策や生活習慣予防にも最適





現在、食品会社や鉄道会社、製薬会社、商社、証券会社、百貨店などの企業様、そして官公庁様といった様々な組織でご利用いただいております。



過去導入して頂いた企業様の一例





NTTドコモ様 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000032515.html

YG健康保険組合様 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000032515.html

JR東海様 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000032515.html





■株式会社アリストルについて

「意識を代え、行動を代え、未来を変える」をパーパスに掲げ、データに基づく科学的なアプローチから、世界で最も人間の行動を解明する集団を目指しています。フィットネスアプリ「Beatfit」を運営するヘルスケアテック事業と、ヘルスケアテック事業から得たノウハウをベースに法人顧客の経営課題を解決するコンサルティング事業を展開しています。



名称 株式会社アリストル

所在地 150-0041 東京都渋谷区神南1-5-6 H¹O 渋谷神南 606

設立日 2018年1月9日

代表者 宮崎学

資本金 137,139,160円(資本準備金を除く)

URL https://www.aristol.jp/



